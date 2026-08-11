Imagini revoltătoare din Vrancea: bebeluș de 11 luni, filmat la volanul unei mașini de mama sa de 17 ani

O adolescentă de 17 ani din județul Vrancea și-a pus bebelușul de doar 11 luni la volanul unei mașini aflate în mișcare și a filmat întreaga scenă pentru rețelele de socializare. În mașină se mai afla un băiat de 15 ani, polițiștii deschizând dosar penal din oficiu și sesizând Protecția Copilului.

Un caz de neimaginat a stârnit revoltă pe rețelele de socializare și a mobilizat autoritățile din județul Vrancea.

La data de 1 august, un bebeluș de doar 11 luni a fost lăsat singur pe scaunul șoferului, la volanul unui autoturism aflat în mers.

Scenele periculoase au fost filmate chiar de mama copilului, o adolescentă în vârstă de 17 ani, în timp ce pe scaunul din dreapta se afla un alt minor, un băiat de 15 ani, ambii amuzându-se de situația care le putea fi fatală.

Dosar penal deschis de polițiști și sesizarea Protecției Copilului

După ce imaginile au fost distribuite public pe internet, polițiștii vrânceni s-au sesizat imediat din oficiu și au declanșat verificări amănunțite.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru stabilirea împrejurărilor în care mașina a fost pusă în mișcare pe drumul public și pentru identificarea persoanei care conducea de fapt vehiculul.

Având în vedere că în autoturism se aflau trei minori neînsoțiți de un adult, autoritățile au extins verificările privind siguranța bebelușului.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru punerea în pericol a siguranței pe drumurile publice. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a fost sesizată pentru a evalua condițiile de creștere ale bebelușului

Pericol uriaș

Amuzamentul adolescenților arată o lipsă totală de înțelegere a riscurilor la care s-au expus. Lăsarea unui sugar la volanul unei mașini în mișcare contravine oricăror norme rutiere și de protecție a minorilor, orice manevră bruscă sau frânare putând avea consecințe tragice pentru copil.

Ancheta continuă pentru tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate, inclusiv a proprietarului mașinii care a permis accesul minorilor la volan.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu un accident

Deși imaginile arată o situație extrem de periculoasă, nu a fost raportat niciun accident și nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului.

Polițiștii au stabilit că autoturismul circula pe un drum public din Slobozia Bradului, iar imaginile au ajuns ulterior în spațiul public, ceea ce a determinat autoritățile să se sesizeze din oficiu.