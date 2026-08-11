 Incident neobișnuit în Ilfov! 10 copii au fost înghesuiți în portbagajul unei mașini: „Eram eu cu ei, părinții știau”
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Incident neobișnuit în Ilfov! 10 copii au fost înghesuiți în portbagajul unei mașini: „Eram eu cu ei, părinții știau”

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înregistrare video distribuită pe un grup de Facebook pentru mamele din Popești‑Leordeni a stârnit indignare în mediul online. În imagini apare directoarea unui afterschool care înghesuie în portbagajul unei mașini mai mulți copii. 

Mai mulți copii au fost înghesuiți în spatele unei mașini/sursă foto: Facebook
Mai mulți copii au fost înghesuiți în spatele unei mașini/sursă foto: Facebook

Cum s-a produs incidentul

Potrivit autoarei postării de pe grupul mamelor, scena a fost surprinsă în zona veche a Popești-Leordeniului, în apropierea unei sucursale bancare, unde mai mulți copii de vârstă școlară au fost urcați într-un autoturism într-un mod ce le-ar fi pus în pericol siguranța.

Martora povestește că se plimba cu câinele în jurul orei 10:00, când a observat cum femeia – despre care nu știe dacă este educatoare, îngrijitoare sau părinte – a îndesat peste zece copii în mașină, cu tot cu rucsacurile voluminoase.

Cei mici au fost așezați unii peste alții, atât în portbagaj, cât și pe bancheta din spate. Copiii se sprijineau cu mâinile de lunetă, iar unii aveau capul lipit de geamuri. Directoarea afertschool-ului părea nervoasă și ridica tonul.

sursă video: Facebook

„Pe scurt, mă plimbam cu cățelul astăzi, la ora 10:00, în zona veche din Popești-Leordeni (...) Nu știu dacă este educatoare, mămică, îngrijitoare, puțin contează. Este inadmisibil ce a făcut. A îndesat în această mașină peste 10 copii, cu rucsace foarte mari. Au fost puși unii peste alții în portbagaj și pe bancheta din spate. Nu am apucat să filmez plecarea, deoarece eram șocată. Se prindeau cu mâinile de lunetă și aveau capul lipit de geamuri cei din spate. «Doamna» era destul de nervoasă și ridica tonul. Vă rog foarte mult să luați măsuri, cei care recunoașteți de unde sunt cei mici sau cine este «doamna». Pe lângă faptul că i-a expus la un pericol enorm, pentru orice distanță, oricât de mică, acei copii s-au strivit acolo, unii peste alții. Ca vârstă, păreau de grupă mare sau de afterschool, nu știu exact”, a declarat martora la incident.

Val de reacții în online

Indignarea a fost vizibilă în numeroase mesaje. „Nu cred! Mă doare stomacul să văd așa ceva… îmi vine să intru prin telefon, iar eu nici măcar nu sunt mama acelor copii. Cum este posibil? Tu, ca părinte, stai liniștit, convins că îți lași copilul pe mâna unor oameni care ar trebui să se ocupe de siguranța și bunăstarea lui”, a scris o altă utilizatoare.

Pe grup au apărut și reacții care atrag atenția asupra riscului real la care au fost expuși copiii. „Așa se întâmplă tragediile”, a comentat cineva, subliniind că astfel de situații trebuie prevenite, nu explicate după producerea unui eventual incident. Alții au cerut intervenția autorităților: „Trebuia să anunți poliția. Data viitoare să se gândească de zece ori înainte să mai facă așa ceva!”.

Pe grup au apărut și reacții care atrag atenția asupra riscului real la care au fost expuși copiii. „Așa se întâmplă tragediile”, a comentat cineva, subliniind că astfel de situații trebuie prevenite, nu explicate după producerea unui eventual incident. Alții au cerut intervenția autorităților: „Trebuia să anunți poliția. Data viitoare să se gândească de zece ori înainte să mai facă așa ceva!”.

Mai multe persoane au respins ideea că ar putea exista un motiv care să justifice transportul copiilor în portbagaj. „Nu contează motivul. Nu ar trebui să existe așa ceva. Dacă nu îți permiți să asiguri transportul în condiții de siguranță, atunci fiecare părinte să își aducă propriul copil”, a scris un membru al comunității. Un altul a adăugat: „Sper ca postarea să fie luată în serios. Pe alte grupuri, unele mămici spun că poate mergeau cu toții la o aniversare. Nu există așa ceva! Ca părinte, nu poți aproba o astfel de situație”.

Reacția șefei implicate

Contactată de „Adevărul”, reprezentanta unității a oferit o explicație surprinzătoare. Ea a afirmat că afterschool-ul nu mai funcționează de o lună și că scena ar fi avut loc în contextul unei întâlniri informale. Potrivit acesteia, copiii ar fi fost la ziua unei fetițe, s-ar fi întâlnit în parc, iar la plecare ar fi dorit să meargă într-un alt parc aflat foarte aproape. „Părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj.

Menționez că cei trei copii din spate sunt nepoatele mele. Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel și părinții. Eu eram cu ei, nu țipa nimeni la ei. Este un loc public, cu camere. Doamna cred că are ceva personal”, a declarat aceasta.

Sancțiuni legale

Transportul copiilor fără respectarea normelor de siguranță rutieră reprezintă o încălcare gravă a legislației și poate atrage sancțiuni severe. Atunci când numărul pasagerilor depășește capacitatea legală a vehiculului sau când ocupanții sunt transportați în zone nedestinate călătorilor, precum portbagajul, riscul de accident crește considerabil, iar răspunderea legală este directă și imediată.

Codul Rutier prevede amenzi consistente, puncte de penalizare și chiar suspendarea permisului în situațiile în care conducătorul auto pune în pericol viața pasagerilor, în special a minorilor. Transportul copiilor în portbagaj sau în poziții neasigurate este considerat o faptă deosebit de periculoasă, întrucât aceștia nu beneficiază de protecție în cazul unei frânări bruște, al unui impact sau al unei manevre riscante.

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