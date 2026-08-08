5 jocuri ale copilăriei din care generațiile de astăzi încă au ce învăța

Copiii de astăzi pot explora lumi virtuale impresionante, pot comunica instantaneu cu prieteni aflați la sute de kilometri distanță și au acces la o cantitate uriașă de informații. Cu toate acestea, mulți dintre ei cunosc prea puțin bucuria jocurilor simple, desfășurate în aer liber, alături de alți copii.

Paradoxal, unele dintre cele mai valoroase competențe pentru viața de adult precum cooperarea, răbdarea, autocontrolul, creativitatea și rezolvarea conflictelor erau exersate firesc prin jocurile pe care generațiile anterioare le practicau zilnic. De aceea, merită să ne reamintim câteva dintre ele și să descoperim ce lecții valoroase ne pot oferi.

1. Frunza – lecția încrederii și a responsabilității

Pentru mulți copii, jocul Frunza reprezenta unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei. Regulile puteau varia ușor de la o zonă la alta, însă esența rămânea aceeași: alergare, ascunzători, strategie și multă atenție.

Dincolo de distracție, jocul îi învăța pe copii să aibă și să dezvolte încredere unii în ceilalți, să ia decizii rapide și să-și asume responsabilitatea propriilor alegeri. Nu exista un adult care să intervină la fiecare neînțelegere, așa că participanții trebuiau să învețe să negocieze regulile și să găsească soluții atunci când apăreau viziuni diferite asupra unei situații. Acest joc dezvolta, de fapt, autonomia, relaționarea, gandirea critică și abilitățile de negociere.

2. Șotronul – matematică, echilibru și perseverență

La prima vedere pare un joc simplu: desenezi câteva pătrate cu creta, arunci o pietricică și sari într-un picior. În realitate, șotronul este un exercițiu complex de dezvoltare.

Copiii își exersau echilibrul, coordonarea și orientarea spațială, în timp ce numărau pătratele și respectau nu doar ordinea acestora, cât și stilul de sărire atribuit fiecăruia. Fiecare greșeală îi obliga să o ia de la capăt, învățând astfel că progresul presupune răbdare și perseverență.

3. Voleiul și badmintonul – spirit de echipă și respect față de adversar

Fie că era o minge de volei improvizată între două blocuri sau câteva palete de badminton cumpărate din piață, aceste jocuri reuneau rapid copiii din cartier.

Ele dezvoltau coordonarea motrică, reflexele și rezistența fizică, dar, mai ales, cultivau fair-play-ul. Copiii învățau să câștige și să piardă fără resentimente, descoperind că succesul nu depinde doar de performanța individuală, ci și de comunicarea cu partenerul și de încrederea reciprocă.

4. Coarda – exercițiul consecvenței

Săritul corzii părea unul dintre cele mai simple jocuri, însă puțini reușeau din prima să execute seriile complicate de sărituri sau ritmurile tot mai rapide.

Acest joc îi învăța pe copii că progresul vine prin repetiție. Fiecare încercare îi ajuta să-și dezvolte coordonarea, ritmul, rezistența la efort și concentrarea. Poate cea mai importantă lecție a acestui joc era aceea că eșecul nu reprezenta un motiv de renunțare. Dacă greșeai, intrai din nou în joc și încercai încă o dată.

5. Rațele și vânătorii – strategie, atenție și adaptare

Puține jocuri adunau atât de mulți copii laolaltă precum Rațele și vânătorii. Era nevoie de organizare, cooperare și multă energie. Copiii învățau să anticipeze mișcările adversarilor, să comunice rapid și să-și adapteze strategia în funcție de ceea ce se întâmpla pe teren. Fiecare rundă era diferită, iar succesul depindea atât de atenție, cât și de capacitatea de a lua decizii rapide.

Privit prin ochii unui adult, jocul dezvoltă competențe pe care astăzi le asociem cu rezolvarea de probleme, flexibilitatea cognitivă și lucrul în echipă.

De ce ar trebui să readucem aceste jocuri în viața copiilor?

Copiii au nevoie și de experiențe reale, pe lângă cele digitale, atât de populare zilelor noastre. Ei au nevoie să alerge, să cadă și să se ridice, să negocieze reguli, să-și aștepte rândul, să gestioneze mici conflicte și să descopere bucuria unei victorii obținute împreună cu prietenii.

Poate că generațiile de astăzi nu vor petrece ore întregi în fața blocului, așa cum o făceau părinții lor, dar, cu siguranță, ar putea descoperi că uneori cele mai valoroase lecții nu vin dintr-o aplicație sau dintr-un ecran, ci dintr-o bucată de cretă, o coardă, o minge, două palete de badminton și câțiva prieteni dispuși să transforme o după-amiază obișnuită într-o amintire care va rămâne pentru o viață.

Articol scris de Adriana Stanciu, consultant educațional