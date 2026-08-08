 5 jocuri ale copilăriei din care generațiile de astăzi încă au ce învăța
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

5 jocuri ale copilăriei din care generațiile de astăzi încă au ce învăța

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover
image

Copiii de astăzi pot explora lumi virtuale impresionante, pot comunica instantaneu cu prieteni aflați la sute de kilometri distanță și au acces la o cantitate uriașă de informații. Cu toate acestea, mulți dintre ei cunosc prea puțin bucuria jocurilor simple, desfășurate în aer liber, alături de alți copii.

Paradoxal, unele dintre cele mai valoroase competențe pentru viața de adult precum cooperarea, răbdarea, autocontrolul, creativitatea și rezolvarea conflictelor erau exersate firesc prin jocurile pe care generațiile anterioare le practicau zilnic. De aceea, merită să ne reamintim câteva dintre ele și să descoperim ce lecții valoroase ne pot oferi.

1. Frunza – lecția încrederii și a responsabilității

Pentru mulți copii, jocul Frunza reprezenta unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei. Regulile puteau varia ușor de la o zonă la alta, însă esența rămânea aceeași: alergare, ascunzători, strategie și multă atenție.

Dincolo de distracție, jocul îi învăța pe copii să aibă și să dezvolte încredere unii în ceilalți, să ia decizii rapide și să-și asume responsabilitatea propriilor alegeri. Nu exista un adult care să intervină la fiecare neînțelegere, așa că participanții trebuiau să învețe să negocieze regulile și să găsească soluții atunci când apăreau viziuni diferite asupra unei situații. Acest joc dezvolta, de fapt, autonomia, relaționarea, gandirea critică și abilitățile de negociere.

2. Șotronul – matematică, echilibru și perseverență

La prima vedere pare un joc simplu: desenezi câteva pătrate cu creta, arunci o pietricică și sari într-un picior. În realitate, șotronul este un exercițiu complex de dezvoltare.

Copiii își exersau echilibrul, coordonarea și orientarea spațială, în timp ce numărau pătratele și respectau nu doar ordinea acestora, cât și stilul de sărire atribuit fiecăruia. Fiecare greșeală îi obliga să o ia de la capăt, învățând astfel că progresul presupune răbdare și perseverență.

3. Voleiul și badmintonul – spirit de echipă și respect față de adversar

Fie că era o minge de volei improvizată între două blocuri sau câteva palete de badminton cumpărate din piață, aceste jocuri reuneau rapid copiii din cartier.

Ele dezvoltau coordonarea motrică, reflexele și rezistența fizică, dar, mai ales, cultivau fair-play-ul. Copiii învățau să câștige și să piardă fără resentimente, descoperind că succesul nu depinde doar de performanța individuală, ci și de comunicarea cu partenerul și de încrederea reciprocă.

4. Coarda – exercițiul consecvenței

Săritul corzii părea unul dintre cele mai simple jocuri, însă puțini reușeau din prima să execute seriile complicate de sărituri sau ritmurile tot mai rapide.

Acest joc îi învăța pe copii că progresul vine prin repetiție. Fiecare încercare îi ajuta să-și dezvolte coordonarea, ritmul, rezistența la efort și concentrarea. Poate cea mai importantă lecție a acestui joc era aceea că eșecul nu reprezenta un motiv de renunțare. Dacă greșeai, intrai din nou în joc și încercai încă o dată.

5. Rațele și vânătorii – strategie, atenție și adaptare

Puține jocuri adunau atât de mulți copii laolaltă precum Rațele și vânătorii. Era nevoie de organizare, cooperare și multă energie. Copiii învățau să anticipeze mișcările adversarilor, să comunice rapid și să-și adapteze strategia în funcție de ceea ce se întâmpla pe teren. Fiecare rundă era diferită, iar succesul depindea atât de atenție, cât și de capacitatea de a lua decizii rapide.

Privit prin ochii unui adult, jocul dezvoltă competențe pe care astăzi le asociem cu rezolvarea de probleme, flexibilitatea cognitivă și lucrul în echipă.

De ce ar trebui să readucem aceste jocuri în viața copiilor?

Copiii au nevoie și de experiențe reale, pe lângă cele digitale, atât de populare zilelor noastre. Ei au nevoie să alerge, să cadă și să se ridice, să negocieze reguli, să-și aștepte rândul, să gestioneze mici conflicte și să descopere bucuria unei victorii obținute împreună cu prietenii.

Poate că generațiile de astăzi nu vor petrece ore întregi în fața blocului, așa cum o făceau părinții lor, dar, cu siguranță, ar putea descoperi că uneori cele mai valoroase lecții nu vin dintr-o aplicație sau dintr-un ecran, ci dintr-o bucată de cretă, o coardă, o minge, două palete de badminton și câțiva prieteni dispuși să transforme o după-amiază obișnuită într-o amintire care va rămâne pentru o viață.

Articol scris de Adriana Stanciu, consultant educațional

6 AUGUST Dr Nicoleta Tascan bolile inimii preventie jpg
75% dintre bolile de inimă pot fi prevenite. Cardiolog: „Cei mai mulți factori de risc țin de stilul nostru de viață” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

FotoJet (20) jpg
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare Vedete românești
horoscop webp
Horoscop luni, 10 august 2026. Sar scântei în cuplu și la serviciu. Ce zodie riscă să piardă bani Horoscop
image
Un elicopter a aterizat fără permisiune în curtea unui centru de echitație pentru a prelua fiica unui afacerist. Pagubele produse adevarul.ro
image
Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?” Național

Parteneri

image
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii www.fanatik.ro
image
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16 observatornews.ro
image
Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță. Au fost ridicați de mascați și reținuți www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă as.ro
image
Cum îți faci bagajul fără să plătești taxe suplimentare la avion. Trucurile folosite de călătorii experimentați playtech.ro
image
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări” www.fanatik.ro
image
Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei! www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns okmagazine.ro
image
Cu metastază și 11 tumori în corp, Alina Pușcău vorbește, în lacrimi, despre ”cadoul” numit cancer okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
dementa jpg
Factori care expun riscului de demență. Colesterolul crescut şi depresia, printre ei Sănătate!
image png
Pofta de dulce: ce încearcă să-ți spună organismul și de ce apare atât de des. Cele mai frecvente 5 cauze explicate de specialiști Sănătate!
Design fără titlu (5) png
Video„Limonada de deparazitare” face furori pe internet. Medicii avertizează că nu înlocuiește tratamentul Sănătate!
Dr Mihail Pautov, foto Facebook jpg
VideoCum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde” Sănătate!
durere abdominala jpg
Cum se manifestă botulismul, boală care poate pune viaţa în pericol Sănătate!
farmacie medicamente pastile shutterstock 717437125 jpg
Blocare temporară a unor serii din medicamentele Colebil și Panzcebil. Care este motivul Sănătate!
A apărut un nou tip de demenţă Cum se manifesta boala Late jpeg
Trei obiceiuri care pot întârzia demența cu până la 13 ani. Descoperirea importantă făcută de cercetători Sănătate!
1 ceai verde jpg jpeg
Ceaiul verde, aliatul neașteptat al ficatului. Cum poate reduce inflamația și acumularea de grăsime Sănătate!
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș actualitate.net