 „Limonada de deparazitare” face furori pe internet. Medicii avertizează că nu înlocuiește tratamentul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Video„Limonada de deparazitare” face furori pe internet. Medicii avertizează că nu înlocuiește tratamentul

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

rețetă de limonadă de deparazitare recomandată de părintele Dimitrie, starețul Mănăstirii Antim-Troianu din județul Vâlcea, a devenit tot mai populară în rândul celor interesați de remediile naturiste. Preparatul, realizat din plante și condimente folosite de-a lungul timpului în fitoterapie, este promovat ca un sprijin pentru sănătatea digestivă și buna funcționare a organismului.

Limonada de deparazitare / Foto: captură video YouTube Trinitas
Limonada de deparazitare / Foto: captură video YouTube Trinitas

Medicii atrag însă atenția că, deși ingredientele pot avea anumite proprietăți benefice, băutura nu poate trata infecțiile cu paraziți intestinali și nu trebuie să înlocuiască tratamentul recomandat de un specialist după stabilirea diagnosticului.

Ce conține limonada recomandată de părintele Dimitrie

Rețeta a fost prezentată de părintele Dimitrie în cadrul unei emisiuni difuzate la Trinitas TV. Limonada este preparată din mai multe plante și condimente utilizate în mod tradițional în fitoterapie.

Printre ingredientele folosite se numără cuișoarele, pelinul, propolisul, lămâia și ghimbirul. La acestea se adaugă anason, scorțișoară, mentă și frunze de nuc.

Potrivit susținătorilor preparatului, combinația de ingrediente ar putea contribui la susținerea digestiei, la menținerea echilibrului florei intestinale și la hidratarea organismului. Beneficiile atribuite acestei băuturi provin însă în principal din utilizarea tradițională a plantelor medicinale și din experiența populară.

Medicii: infecțiile parazitare necesită diagnostic și tratament medicamentos

Specialiștii subliniază că infecțiile cu paraziți intestinali reprezintă afecțiuni medicale care necesită investigații de laborator și tratament specific.

Dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă, explică faptul că parazitozele intestinale trebuie diagnosticate pe baza analizelor medicale, iar tratamentul este stabilit în funcție de tipul infecției.

„Infecțiile cu paraziți intestinali – precum Giardia lamblia, limbricii (Ascaris lumbricoides) sau oxiurii (Enterobius vermicularis) – reprezintă afecțiuni medicale concrete, ale căror diagnostice și tratamente trebuie fundamentate pe dovezi științifice și pe investigații de laborator. Substanțele antiparazitare de sinteză (...) distrug eficient atât formele adulte, cât și chisturile sau ouăle. Spre deosebire de acestea, remediile naturiste pe bază de cuișoare, pelin, propolis, ghimbir sau frunze de nuc pot avea cel mult efecte digestive sau antiseptice ușoare, dar nu au demonstrat prin studii clinice capacitatea de a eradica complet o infecție parazitară activă”, a explicat medicul pentru Adevărul.

Potrivit acestuia, cele mai frecvente infecții sunt provocate de Giardia lamblia, limbrici și oxiuri, iar simptomele pot include dureri abdominale, balonare, tulburări digestive, oboseală, scădere în greutate sau mâncărimi în zona anală.

Automedicația poate întârzia vindecarea și poate provoca complicații

Dr. Alexandru Nechifor avertizează că renunțarea la tratamentul medicamentos în favoarea remediilor naturiste poate avea consecințe serioase asupra sănătății.

„Înlocuirea tratamentului alopat cu preparate empirice prezintă riscuri clinice majore. Plante precum pelinul sau frunzele de nuc conțin compuși activi care, consumați necontrolat, au potențial toxic pentru ficat și sistemul nervos. De asemenea, amânarea terapiei farmacologice adecvate poate duce la cronicizarea infecției, cauzând malabsorbție nutrițională, anemie, scădere în greutate și complicații digestive pe termen lung”, avertizează specialistul.

Medicul spune că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva paraziților intestinali și recomandă respectarea regulilor de igienă, spălarea frecventă a mâinilor, consumul de apă din surse sigure, spălarea atentă a fructelor și legumelor, prepararea termică adecvată a alimentelor, precum și igienizarea locuinței și deparazitarea periodică a animalelor de companie.

În concluzie, specialistul precizează că băuturile naturiste pot avea cel mult un rol complementar.

„Băuturile naturiste pot fi consumate cel mult ca adjuvante de hidratare, dar nu pot substitui tratamentul medicamentos. La apariția simptomelor digestive, recomandarea fermă este efectuarea analizelor de laborator și urmarea strictă a schemelor terapeutice prescrise de medic”, a transmis dr. Alexandru Nechifor.

6 AUGUST Dr Nicoleta Tascan bolile inimii preventie jpg
75% dintre bolile de inimă pot fi prevenite. Cardiolog: „Cei mai mulți factori de risc țin de stilul nostru de viață” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
unt jpg
Untul poate afecta sănătatea inimii? Ce spun specialiștii despre unul dintre cele mai folosite alimente Sănătate!
test ciupitura mana deshidratare jpg
Trucul simplu prin care afli dacă eşti deshidratat. Medicul explică Sănătate!
dementa jpg
Factori care expun riscului de demență. Colesterolul crescut şi depresia, printre ei Sănătate!
sotron jpg
5 jocuri ale copilăriei din care generațiile de astăzi încă au ce învăța Sănătate!
image png
Pofta de dulce: ce încearcă să-ți spună organismul și de ce apare atât de des. Cele mai frecvente 5 cauze explicate de specialiști Sănătate!
Dr Mihail Pautov, foto Facebook jpg
VideoCum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde” Sănătate!
durere abdominala jpg
Cum se manifestă botulismul, boală care poate pune viaţa în pericol Sănătate!
farmacie medicamente pastile shutterstock 717437125 jpg
Blocare temporară a unor serii din medicamentele Colebil și Panzcebil. Care este motivul Sănătate!
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net