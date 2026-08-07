„Limonada de deparazitare” face furori pe internet. Medicii avertizează că nu înlocuiește tratamentul

O rețetă de limonadă de deparazitare recomandată de părintele Dimitrie, starețul Mănăstirii Antim-Troianu din județul Vâlcea, a devenit tot mai populară în rândul celor interesați de remediile naturiste. Preparatul, realizat din plante și condimente folosite de-a lungul timpului în fitoterapie, este promovat ca un sprijin pentru sănătatea digestivă și buna funcționare a organismului.

Medicii atrag însă atenția că, deși ingredientele pot avea anumite proprietăți benefice, băutura nu poate trata infecțiile cu paraziți intestinali și nu trebuie să înlocuiască tratamentul recomandat de un specialist după stabilirea diagnosticului.

Ce conține limonada recomandată de părintele Dimitrie

Rețeta a fost prezentată de părintele Dimitrie în cadrul unei emisiuni difuzate la Trinitas TV. Limonada este preparată din mai multe plante și condimente utilizate în mod tradițional în fitoterapie.

Printre ingredientele folosite se numără cuișoarele, pelinul, propolisul, lămâia și ghimbirul. La acestea se adaugă anason, scorțișoară, mentă și frunze de nuc.

Potrivit susținătorilor preparatului, combinația de ingrediente ar putea contribui la susținerea digestiei, la menținerea echilibrului florei intestinale și la hidratarea organismului. Beneficiile atribuite acestei băuturi provin însă în principal din utilizarea tradițională a plantelor medicinale și din experiența populară.

Medicii: infecțiile parazitare necesită diagnostic și tratament medicamentos

Specialiștii subliniază că infecțiile cu paraziți intestinali reprezintă afecțiuni medicale care necesită investigații de laborator și tratament specific.

Dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă, explică faptul că parazitozele intestinale trebuie diagnosticate pe baza analizelor medicale, iar tratamentul este stabilit în funcție de tipul infecției.

„Infecțiile cu paraziți intestinali – precum Giardia lamblia, limbricii (Ascaris lumbricoides) sau oxiurii (Enterobius vermicularis) – reprezintă afecțiuni medicale concrete, ale căror diagnostice și tratamente trebuie fundamentate pe dovezi științifice și pe investigații de laborator. Substanțele antiparazitare de sinteză (...) distrug eficient atât formele adulte, cât și chisturile sau ouăle. Spre deosebire de acestea, remediile naturiste pe bază de cuișoare, pelin, propolis, ghimbir sau frunze de nuc pot avea cel mult efecte digestive sau antiseptice ușoare, dar nu au demonstrat prin studii clinice capacitatea de a eradica complet o infecție parazitară activă”, a explicat medicul pentru Adevărul.

Potrivit acestuia, cele mai frecvente infecții sunt provocate de Giardia lamblia, limbrici și oxiuri, iar simptomele pot include dureri abdominale, balonare, tulburări digestive, oboseală, scădere în greutate sau mâncărimi în zona anală.

Automedicația poate întârzia vindecarea și poate provoca complicații

Dr. Alexandru Nechifor avertizează că renunțarea la tratamentul medicamentos în favoarea remediilor naturiste poate avea consecințe serioase asupra sănătății.

„Înlocuirea tratamentului alopat cu preparate empirice prezintă riscuri clinice majore. Plante precum pelinul sau frunzele de nuc conțin compuși activi care, consumați necontrolat, au potențial toxic pentru ficat și sistemul nervos. De asemenea, amânarea terapiei farmacologice adecvate poate duce la cronicizarea infecției, cauzând malabsorbție nutrițională, anemie, scădere în greutate și complicații digestive pe termen lung”, avertizează specialistul.

Medicul spune că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva paraziților intestinali și recomandă respectarea regulilor de igienă, spălarea frecventă a mâinilor, consumul de apă din surse sigure, spălarea atentă a fructelor și legumelor, prepararea termică adecvată a alimentelor, precum și igienizarea locuinței și deparazitarea periodică a animalelor de companie.

În concluzie, specialistul precizează că băuturile naturiste pot avea cel mult un rol complementar.

„Băuturile naturiste pot fi consumate cel mult ca adjuvante de hidratare, dar nu pot substitui tratamentul medicamentos. La apariția simptomelor digestive, recomandarea fermă este efectuarea analizelor de laborator și urmarea strictă a schemelor terapeutice prescrise de medic”, a transmis dr. Alexandru Nechifor.