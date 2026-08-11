 Unde s-ar fi ascuns Donald Trump în timpul unui zbor spre Turcia. Serviciile secrete au încercat să evite un asasinat din partea Iranului
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Unde s-ar fi ascuns Donald Trump în timpul unui zbor spre Turcia. Serviciile secrete au încercat să evite un asasinat din partea Iranului

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Donald Trump ar fi schimbat în secret avionul la plecarea de la summitul NATO din Turcia, luna trecută, ca parte a unui plan elaborat conceput la o posibilă amenințare din partea Iranului, relatează presa americană.

Donald Trump s-a ferit de un atac iranian/sursă foto: arhivă
Donald Trump s-a ferit de un atac iranian/sursă foto: arhivă

Ascunzătoarea președintelui SUA

Președintele SUA s-a urcat la bordul avionului Air Force One sub privirile camerelor de televiziune, înainte de a fi transportat într-un avion militar cu ajutorul unui camion de catering, a relatat Washington Post. Jurnaliștii și unii membri ai personalului Casei Albe aflați la bord nu știau că acesta fusese scos din avion în secret.

Oficialii au declarat pentru CBS News, partenerul american al BBC, că SUA au detectat o amenințare credibilă din partea Iranului de a lansa o rachetă asupra avionului. Casa Albă nu a confirmat această schimbare secretă. Trump declarase anterior că era „ținta numărul unu” a Iranului în timpul summitului de la Ankara.

Manevra clandestină a avut loc la o zi după ce SUA au reluat atacurile militare asupra Iranului, în urma eșecului negocierilor dintre Washington și Teheran pentru încetarea războiului.

Trump sosise în Turcia la bordul unui Boeing 747-8 mai nou, donat de Qatar, dar a anunțat că va pleca cu vechiul Air Force One „din nostalgie”.

Pe 8 iulie, imaginile l-au arătat urcând la bordul avionului prezidențial pe aeroportul din Ankara. Însă, potrivit ziarului „Washington Post”, el a fost apoi dus în secret la un avion militar mai mic, de tip C-32A – un Boeing 757 modificat, folosit adesea de vicepreședinte – cu ajutorul unui camion de catering care fusese ridicat la nivelul avionului, pe partea opusă celei de unde urcase.

Cum a făcut Donald Trump schimbul

Potrivit BBC,  secretarul apărării Pete Hegseth s-a îmbarcat separat în avionul C-32A, folosind scările exterioare, pentru a da impresia că zborul se desfășoară în mod normal.

Jurnaliștii și unii membri ai personalului de la Casa Albă s-au îmbarcat în Air Force One și, potrivit relatărilor, li s-a cerut să tragă jaluzelele de la geamuri. Aceștia nu știau că președintele nu mai se afla la bord.

Trump a zburat apoi în Marea Britanie, în drum spre SUA, unde s-a îmbarcat din nou la bordul vechiului „Air Force One” și a fost văzut coborând din aeronavă după ce aceasta a aterizat la baza RAF Mildenhall. Nu este clar cum s-a deplasat de la avionul C-32A înapoi la vechiul avion.

Președintele s-a îmbarcat apoi în noul avion „Air Force One”, donat de Qatar, pentru a se întoarce la Washington.

În timpul acelui zbor, Trump a vorbit cu reporterii aflați la bord, subliniind amenințările reprezentate de Iran, dar fără a menționa schimbarea anterioară a avionului.

Întrebat de ce li s-a cerut reporterilor să coboare jaluzelele din avionul care venea din Turcia, Trump a răspuns: „Pentru că probabil vă aflați într-un zbor periculos din cauza nemernicilor cu care avem de-a face.”

El a spus că viața lui este „amenințată tot timpul” și că se află pe „locul întâi” pe „lista” Iranului.

„Dar dacă eu mor, muriți și voi, nu-i așa?”, a spus el, adăugând: „Poate că într-o zi veți dori să vă schimbați profesia.”

Anunțul pe care Donald Trump l-a făcut la Summit

  Președintele american Donald Trump a declarat, în marja summitului NATO desfășurat la Ankara, că armistițiul convenit cu Iranul „s-a terminat”, pe fondul unei noi escaladări militare în Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă a susținut că negocierile cu Teheranul nu mai au sens, după atacurile revendicate de Iran asupra unor obiective americane din Golf.

Declarațiile sale vin într-un moment în care Washingtonul și Teheranul își intensifică represaliile, iar piețele energetice reacționează la noul val de tensiuni. În paralel, summitul NATO este dominat și de discuțiile privind consolidarea apărării Alianței.  

Președintele Donald Trump a afirmat că armistițiul dintre Statele Unite și Iran nu mai este valabil, apreciind că orice încercare de dialog cu Teheranul reprezintă „o pierdere de timp”. Declarația a fost făcută miercuri, la Ankara, în cadrul summitului NATO, și marchează cea mai fermă poziție exprimată de liderul american de la anunțarea acordului provizoriu dintre cele două statel transmite BBC.

Trump a acuzat autoritățile iraniene că au încălcat înțelegerea prin atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz și a folosit un limbaj extrem de dur la adresa regimului de la Teheran, pe care l-a descris drept format din „oameni răi și bolnavi”. În opinia sa, Washingtonul trebuie să își concentreze eforturile asupra propriilor obiective, nu asupra continuării negocierilor diplomatice.

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