 Schimbări importante în Parcul Herăstrău: 527 de locuri de parcare vor fi amenajate pe aleea dinspre Șoseaua Nordului
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Schimbări importante în Parcul Herăstrău: 527 de locuri de parcare vor fi amenajate pe aleea dinspre Șoseaua Nordului

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Aleea din Parcul Herăstrău care face legătura cu Șoseaua Nordului intră într-un amplu proces de reabilitare, iar lucrările vor schimba semnificativ modul în care este utilizată zona. Primăria Municipiului București anunță amenajarea unei zone pietonale, repararea carosabilului și organizarea a 527 de locuri de parcare cu barieră, în condițiile în care traficul va fi restricționat parțial pe durata intervențiilor.

Schimbări importante în Parcul Herăstrău: 527 de locuri de parcare vor fi amenajate.
Schimbări importante în Parcul Herăstrău: 527 de locuri de parcare vor fi amenajate.

Lucrările sunt programate să înceapă luni și sunt estimate să se încheie într-o perioadă de aproximativ o lună. În acest interval, șoferii care folosesc în mod obișnuit aleea trebuie să țină cont de restricțiile temporare și să își mute mașinile parcate în zonă, astfel încât echipele de intervenție și utilajele să poată lucra fără obstacole.

Proiectul urmărește să transforme o zonă caracterizată în prezent de carosabil degradat, gropi și autoturisme parcate dezordonat într-un spațiu mai bine organizat, cu locuri de parcare delimitate și o zonă destinată exclusiv pietonilor.

Aleea din Herăstrău intră în reabilitare. Ce lucrări sunt programate

Primăria Capitalei susține că aleea din Parcul Herăstrău care pornește din Șoseaua Nordului are nevoie de intervenții importante, după o perioadă în care infrastructura s-a degradat, iar parcarea autoturismelor s-a desfășurat într-un mod neorganizat.

Civilizăm aleea din Parcul Herăstrău, ce pornește din Șoseaua Nordului! Este degradată, neîngrijită, fără trotuare, plină de gropi și de mașini parcate haotic. O reparăm, amenajăm zonă pietonală și 527 de locuri de parcare albastre, cu barieră”, a precizat, duminică, PMB, pe Facebook.

Intervenția este realizată de Compania Municipală Parking București, iar lucrările vor viza atât partea carosabilă, cât și modul în care sunt organizate locurile de parcare și circulația pietonală.

Carosabilul urmează să fie reparat, gropile vor fi astupate, iar după finalizarea lucrărilor vor fi trasate noi marcaje rutiere, astfel încât circulația să se desfășoare într-un mod mai clar și mai sigur.

527 de locuri de parcare cu barieră, amenajate pe alee

Una dintre principalele modificări anunțate pentru zona din Parcul Herăstrău este reorganizarea parcării. După finalizarea lucrărilor, aici vor exista 527 de locuri de parcare albastre, prevăzute cu sistem de barieră.

Noua configurație ar trebui să elimine, cel puțin în parte, situația actuală în care autoturismele sunt lăsate pe marginea aleii sau în spații care îngreunează circulația.

Prin delimitarea clară a locurilor, autoritățile urmăresc să ofere vizitatorilor parcului o variantă mai sigură și mai ordonată pentru staționarea autoturismelor.

Proiectul este destinat în special celor care ajung cu mașina în zona Herăstrău și întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de parcare, în special în perioadele aglomerate și în weekend.

Apare o zonă pietonală de 1,5 metri lățime

O altă schimbare importantă este amenajarea unei zone pietonale care nu exista până acum pe această alee.

Potrivit proiectului, va fi creat un spațiu destinat pietonilor cu o lățime de aproximativ 1,5 metri, delimitat de stâlpișori pentru a împiedica ocuparea trotuarului de către autoturisme.

Măsura este importantă pentru vizitatorii care merg pe jos către parc, deoarece aceștia nu vor mai fi nevoiți să circule printre mașinile parcate sau pe partea carosabilă.

Noua zonă pietonală ar trebui să ofere un traseu mai sigur pentru cei care merg la plimbare, pentru familiile cu copii și pentru persoanele care preferă să ajungă în parc fără autoturism.

Șoferii trebuie să își mute mașinile înainte de începerea lucrărilor

Pentru ca lucrările să poată începe, Poliția Locală a transmis deja notificări șoferilor care aveau autoturisme parcate în zona vizată de reabilitare.

Proprietarii mașinilor sunt rugați să își mute autovehiculele înainte de intervenția utilajelor. În cazul în care acestea vor rămâne parcate pe alee și vor împiedica desfășurarea lucrărilor, autoritățile avertizează că pot fi relocate.

Măsura este necesară pentru ca echipele de intervenție să poată avea acces la întreaga suprafață care urmează să fie reabilitată și pentru ca lucrările să se desfășoare conform programului stabilit.

Circulația va fi restricționată parțial timp de o lună

Lucrările de reabilitare sunt programate să dureze aproximativ o lună, perioadă în care accesul pe aleea din Parcul Herăstrău va fi afectat.

Autoritățile anunță că vor exista restricții parțiale de trafic, astfel că șoferii care tranzitează zona trebuie să fie atenți la semnalizarea temporară și să ia în calcul eventuale modificări ale traseului.

Intervențiile presupun lucrări la carosabil, repararea gropilor, realizarea marcajelor și amenajarea noii zone pietonale, iar desfășurarea acestora va necesita ocuparea temporară a unor porțiuni ale aleii.

Carosabilul degradat va fi reparat, gropile vor fi astupate și noile marcaje rutiere vor fi trasate. Pentru ca toți cei care vin la plimbare în cel mai mare parc al Bucureștiului să găsească parcare decentă și sigură”, potrivit sursei citate.

Ce se schimbă pentru vizitatorii Parcului Herăstrău

După finalizarea proiectului, aleea dinspre Șoseaua Nordului ar urma să aibă o configurație diferită față de cea actuală, cu spații de parcare delimitate, acces controlat prin barieră și un traseu pietonal separat de zona destinată autoturismelor.

Pentru șoferi, principala schimbare va fi trecerea de la parcarea dezorganizată la un sistem cu locuri clar marcate și controlate prin barieră. Pentru pietoni, avantajul ar trebui să fie reprezentat de existența unui culoar dedicat, care să îi separe de traficul auto.

Proiectul face parte din eforturile de reorganizare a spațiilor de parcare din București, într-o zonă extrem de aglomerată, unde numărul mare de vizitatori ai Parcului Herăstrău generează în mod frecvent presiune asupra infrastructurii și asupra locurilor disponibile pentru autoturisme.

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