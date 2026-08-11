 Săptămână plină la Constanța: maraton de evenimente pentru Ziua Marinei
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Săptămână plină la Constanța: maraton de evenimente pentru Ziua Marinei

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Constanța are parte de un maraton de evenimente între 11 și 16 august, cu activități militare, ceremonii, concerte și demonstrații navale desfășurate în mai multe zone ale orașului. Programul Zilei Marinei din acest an aduce atât momente tradiționale, cât și noutăți, iar faleza va deveni principalul punct de atracție pentru localnici și turiști.

Evenimente pentru Ziua Marinei/sursă foto: arhivă
Evenimente pentru Ziua Marinei/sursă foto: arhivă

În fiecare seară, între orele 18:00 și 21:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei vor fi deschise standuri de promovare a carierei militare, alături de expoziții de tehnică și echipamente navale.

11 august

Ziua începe cu un atelier de scufundări organizat de Centrul de Scafandri, în Portul Tomis, între orele 10:00 și 17:00. Seara, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un concert în Piața Ovidiu, de la ora 19:00.

12 august

Dimineața are loc ceremonia de redeschidere a Cercului Militar Constanța, de la ora 09:30. Tot în această zi sunt programate festivitatea de premiere „Cel mai bun ofițer de cart” și lansarea medaliei dedicate corvetei „Contraamiral August Roman” – 261, eveniment desfășurat chiar la bordul navei.

13 august

De la ora 09:00, pe faleza din Constanța și în raionul maritim din dreptul Comandamentului Flotei se desfășoară repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 26.10. Muzica Militară a Forțelor Navale va participa în cadrul repetiției.

14 august

Ziua începe cu o ceremonie militară și religioasă dedicată Zilei Recunoștinței, pe faleza din Constanța, la ora 08:30. În continuare, sunt programate festivitatea de acordare a distincțiilor și avansărilor în grad, urmate de momente muzicale susținute de Muzica Militară a Forțelor Navale.

15 august – Ziua Marinei Române

De la ora 10:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei au loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române, urmate de Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”, desfășurat în raionul maritim din dreptul Comandamentului Flotei.

Seara, marinarilor militari le este rezervată tradiționala retragere cu torțe, între orele 20:00 și 23:00, pe faleza din Constanța și în Piața Ovidiu. Programul continuă cu concertul RedSwing, pe Esplanada Cazinoului, la ora 21:00, și cu un spectacol de lasere și proiecții luminoase, programat la ora 22:00.

16 august

Ultima zi a seriei de evenimente aduce două concerte: Muzica Militară a Forțelor Navale, la ora 17:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, și Tania Turtureanu, la ora 21:00, pe Esplanada Cazinoului.

Ce semnifică Ziua Marinei

Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, este dedicată marinarilor militari și civili, tradițiilor navale și legăturii istorice a României cu Marea Neagră și fluviile care i-au modelat dezvoltarea.

Data nu este aleasă întâmplător: coincide cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, considerată protectoarea marinarilor, motiv pentru care festivitățile au, de regulă, și o componentă religioasă.

Pentru Forțele Navale, ziua marchează un moment de bilanț, demonstrații și ceremonii prin care sunt prezentate capacitățile militare, evoluția tehnicii navale și pregătirea echipajelor. Este, totodată, o ocazie de a aduce în fața publicului munca invizibilă a marinarilor, disciplina lor și rolul strategic pe care îl au în securitatea României.

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