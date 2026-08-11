 Un post de radio din Marea Britanie a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. „Este vorba de o problemă tehnică, ne cerem scuze”
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Un post de radio din Marea Britanie a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. „Este vorba de o problemă tehnică, ne cerem scuze”

#Casa Regală a Marii Britanii
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Un post de radio din Marea Britanie a difuzat din greșeală un anunț privind moartea regelui Charles, după ce un angajat ar fi redat clipul „din curiozitate”. Înregistrarea, destinată exclusiv situațiilor de urgență și păstrată în arhiva internă a stației, a ajuns pe post pentru scurt timp, stârnind confuzie în rândul ascultătorilor.

Un post de radio a anunțat moartea regelui Charles/sursă foto: arhivă
Un post de radio a anunțat moartea regelui Charles/sursă foto: arhivă

Angajatul a accesat videoclipul pentru situații de urgență

Potrivit relatărilor din presa britanică, angajatul ar fi accesat fișierul pentru a vedea cum ar arăta anunțul oficial în cazul unui astfel de eveniment, însă a apăsat din greșeală butonul care îl trimitea în emisie, potrivit publicației People.

Postul de radio a întrerupt rapid difuzarea și a revenit cu o rectificare, precizând că regele este în viață și că anunțul a fost transmis accidental.

Incidentul a readus în atenție protocoalele stricte pe care instituțiile media le au pregătite pentru situații excepționale, precum decesul unui șef de stat. Deși astfel de materiale sunt realizate preventiv, ele nu ar trebui niciodată accesate sau testate în timpul programului live.

Pe 19 mai, Radio Caroline a difuzat trei comunicate preînregistrate în care se afirma că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a decedat în timpul emisiunii „The Barry Marsh Show”. Oficiul pentru Comunicații (Ofcom) a declarat că a primit două plângeri cu privire la aceste știri, care au întrerupt programul muzical obișnuit.

În cea de-a treia declarație, postul de radio a afirmat că „mass-media” a confirmat decesul regelui Charles. Apoi a fost difuzat imnul național, înainte ca una dintre declarații să fie repetată. Conform raportului Ofcom, a urmat o perioadă de tăcere de aproximativ 16 minute.

După momentele de reculegere, s-a reluat programul obișnuit. Prezentatorul și-a cerut scuze ascultătorilor la aproximativ 30 de minute după difuzarea declarațiilor, confirmând că regele Charles nu a decedat.

„Tocmai am fost informat că, puțin mai devreme, am difuzat din greșeală niște informații; eu personal nu le-am auzit, dar sunt incorecte; este vorba de o problemă tehnică și, desigur, ne cerem scuze”, a spus prezentatorul.

Curiozitatea angajatului a încălcat Codul de radiodifuziune.

În buletinul său de luni, 10 august, Ofcom a declarat că a considerat situația o încălcare a două norme din Codul de radiodifuziune.

„Știrile, indiferent de forma lor, trebuie relatate cu acuratețea cuvenită și prezentate cu imparțialitatea cuvenită”, prevede primul cod.

„Greșelile semnificative din știri ar trebui, în mod normal, recunoscute și corectate rapid în direct. Corecțiile ar trebui programate în mod corespunzător…”, prevede al doilea cod.

Radio Caroline, care difuzează în principal muzică din anii 1960 până în prezent, a declarat că emisiunea prezentatorului era transmisă în direct dintr-o locație îndepărtată în momentul incidentului. Între timp, un membru al personalului efectua lucrări de întreținere la un computer din studio și a găsit cele trei fișiere pregătite pentru decesul regelui Charles.

Radio Caroline „a explicat că aceste fișiere sunt însoțite de «un set de instrucțiuni stricte pentru prezentatori și manageri» care trebuie respectate înainte de difuzare, dar, din curiozitate, membrul personalului a redat fișierele, ceea ce a întrerupt transmisia în direct de la locația la distanță a prezentatorului și a difuzat fișierele în direct”, se menționează în buletinul Ofcom.

După ce angajatul și-a dat seama ce s-a întâmplat, a oprit redarea fișierelor și a părăsit biroul. Prezentatorul emisiunii, care era în timpul unui apel, nu a observat că acestea fuseseră difuzate din greșeală.

După ce prezentatorul și-a dat seama că se difuza un program incorect, a contactat un inginer al postului care știa deja ce se întâmplase și investiga situația. 

Angajatul care a difuzat fișierele greșite a fost „mustrat” și, între timp, și-a „cerut scuze”, a declarat postul de radio către Ofcom, adăugând că fișierele se află acum pe un hard disk extern. De asemenea, prezentatorilor și personalului li s-au „reamintit procedurile relevante”, a precizat postul de radio către Ofcom.

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