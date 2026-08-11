 Tort de nuntă de 500 kg! Arată ca o operă de artă
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Tort de nuntă de 500 kg! Arată ca o operă de artă

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Inedit! Cofetarul catalan Marc Suárez a creat un tort de nuntă impresionant, de 3,5 metri înălțime și 1,8 metri lățime, care cântărește nu mai puțin de 500 de kilograme. Creația, comandată de o familie din Arabia Saudită pentru o nuntă regală, seamănă mai degrabă cu o operă de artă decât cu un desert.

Tortul a fost decorat cu 33.000 de petale făcute din zahăr (Foto: Instagram)
Tortul a fost decorat cu 33.000 de petale făcute din zahăr (Foto: Instagram)

Suárez, cunoscut pentru torturile sale luxoase și elaborate, a petrecut aproximativ o lună și jumătate pentru a concepe modelul complicat și alte patru luni pentru a-l realiza.

Tortul a necesitat 1.800 de ore de muncă

Proiectul a fost atât de complex încât cofetarul, care lucrează de obicei singur, a avut nevoie de ajutorul mai multor prieteni din domeniu și al familiilor acestora, potrivit Oddity Central. Cea mai dificilă parte a fost realizarea și montarea celor 33.000 de petale din pastă de zahăr.

Fiecare detaliu a fost lucrat cu precizie (Foto: Instagram)
Fiecare detaliu a fost lucrat cu precizie (Foto: Instagram)

Acestea au fost modelate și pictate manual, apoi așezate pe tort alături de ramuri și flori. În total, proiectul a necesitat aproximativ 1.800 de ore de muncă.

„De obicei lucrez singur, dar de data aceasta comanda a fost atât de mare încât, chiar și cu prietenii mei cofetari, nu am avut suficient ajutor.

A trebuit să apelez la părinții prietenilor, care m-au ajutat să realizez petalele, să le pictez și să le asamblez pe tort”, a povestit Suárez pentru RAC1.

Tortul a fost prezentat la Opera Garnier din Paris, cu ocazia nunții unui cuplu saudit care a dorit să își păstreze identitatea secretă. Designul a fost conceput astfel încât să se potrivească decorului opulent al celebrei clădiri pariziene și să completeze atmosfera evenimentului.

Pentru miri, tortul trebuia să fie mai mult decât un desert festiv, devenind una dintre piesele centrale ale ceremoniei. În mod surprinzător, tortul propriu-zis reprezintă doar o mică parte din întreaga creație, aproximativ 0,1%.

Restul este realizat manual din pastă de zahăr și ciocolată albă, folosite pentru a crea toate detaliile spectaculoase.

Explicând gradul extrem de ridicat de complexitate al tortului său, Marc Suárez a spus că mirii „și-au dorit un tort care să nu arate ca un tort, ci mai degrabă ca un fel de monument care să aducă un omagiu evenimentului și locației spectaculoase în care a avut loc”.

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