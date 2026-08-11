România va trece mai devreme la ora de iarnă în 2026. Data la care trebuie să ajustăm ceasurile

Schimbarea orei în 2026 vine mai devreme decât anul trecut, iar românii vor trebui să își ajusteze din nou ceasurile. Trecerea la timpul de iarnă va avea loc în luna octombrie și, ca în fiecare an, poate influența pentru câteva zile rutina de somn și ritmul activităților zilnice.

De ce s-a schimbat data față de 2025

Diferența nu indică o schimbare de regulă, ci rezultă din modul de stabilire a momentului trecerii. În Uniunea Europeană, ora de vară se încheie în ultima duminică din octombrie, iar această zi cade la date diferite în fiecare an.

În 2026, ultima duminică este 25 octombrie, în timp ce în 2025 a fost 26 octombrie. Regula rămâne aceeași, doar calendarul se modifică.

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. La ora 3:00, ceasurile vor fi date înapoi la 2:00, ceea ce înseamnă că noaptea va fi cu 60 de minute mai lungă.

Unde a fost eliminată schimbarea orei

Mai multe state au renunțat complet la această practică: Egipt, Turcia, Armenia, Argentina, Brazilia, Rusia, dar și țările din Golf – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar.

Sistemul fără schimbări sezoniere este folosit și în Yemen, India, China, Japonia. În Siria, Iran, Iordania și Mexic, trecerea sezonieră a fost eliminată recent, ultima modificare având loc în 2022.

În România, însă, sistemul european rămâne neschimbat. Astfel, în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Ce dispozitive trebuie reglate manual

Majoritatea aparatelor moderne – telefoane, laptopuri, ceasuri inteligente și multe dispozitive electronice – își actualizează automat ora.

Totuși, ceasurile clasice, unele automobile și electrocasnicele mai vechi trebuie reglate manual. Cei care uită să facă modificarea pot ajunge să se bazeze pe o oră greșită, ceea ce poate crea confuzii dimineața, când programul de muncă, școala sau alte activități depind de ora oficială.

Uniunea Europeană nu renunță la schimbarea sezonieră a orei

Deși discuțiile privind eliminarea sistemului au început de ani buni, statele membre nu au ajuns la un acord comun. Schimbarea orei nu înseamnă doar ajustarea ceasurilor, ci poate influența temporar ritmul biologic, somnul, orele de masă și rutina zilnică.

Consiliul Uniunii Europene nu a stabilit o decizie finală privind renunțarea la schimbarea sezonieră și nici un calendar pentru eventualii pași următori. În lipsa unui acord, mecanismul actual rămâne valabil în toate statele membre.

La nivel global, aproximativ 40% dintre țări folosesc schimbarea sezonieră a orei, în timp ce 60% păstrează același fus orar tot anul.