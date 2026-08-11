 România va trece mai devreme la ora de iarnă în 2026. Data la care trebuie să ajustăm ceasurile
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

România va trece mai devreme la ora de iarnă în 2026. Data la care trebuie să ajustăm ceasurile

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Schimbarea orei în 2026 vine mai devreme decât anul trecut, iar românii vor trebui să își ajusteze din nou ceasurile. Trecerea la timpul de iarnă va avea loc în luna octombrie și, ca în fiecare an, poate influența pentru câteva zile rutina de somn și ritmul activităților zilnice. 

Schimbarea orei de iarnă/sursă foto: arhivă
Schimbarea orei de iarnă/sursă foto: arhivă

De ce s-a schimbat data față de 2025

Diferența nu indică o schimbare de regulă, ci rezultă din modul de stabilire a momentului trecerii. În Uniunea Europeană, ora de vară se încheie în ultima duminică din octombrie, iar această zi cade la date diferite în fiecare an.

În 2026, ultima duminică este 25 octombrie, în timp ce în 2025 a fost 26 octombrie. Regula rămâne aceeași, doar calendarul se modifică.

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. La ora 3:00, ceasurile vor fi date înapoi la 2:00, ceea ce înseamnă că noaptea va fi cu 60 de minute mai lungă.

Unde a fost eliminată schimbarea orei

Mai multe state au renunțat complet la această practică: Egipt, Turcia, Armenia, Argentina, Brazilia, Rusia, dar și țările din Golf – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar.

Sistemul fără schimbări sezoniere este folosit și în Yemen, India, China, Japonia. În Siria, Iran, Iordania și Mexic, trecerea sezonieră a fost eliminată recent, ultima modificare având loc în 2022.

În România, însă, sistemul european rămâne neschimbat. Astfel, în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Ce dispozitive trebuie reglate manual

Majoritatea aparatelor moderne – telefoane, laptopuri, ceasuri inteligente și multe dispozitive electronice – își actualizează automat ora.

Totuși, ceasurile clasice, unele automobile și electrocasnicele mai vechi trebuie reglate manual. Cei care uită să facă modificarea pot ajunge să se bazeze pe o oră greșită, ceea ce poate crea confuzii dimineața, când programul de muncă, școala sau alte activități depind de ora oficială.

Uniunea Europeană nu renunță la schimbarea sezonieră a orei

Deși discuțiile privind eliminarea sistemului au început de ani buni, statele membre nu au ajuns la un acord comun. Schimbarea orei nu înseamnă doar ajustarea ceasurilor, ci poate influența temporar ritmul biologic, somnul, orele de masă și rutina zilnică.

Consiliul Uniunii Europene nu a stabilit o decizie finală privind renunțarea la schimbarea sezonieră și nici un calendar pentru eventualii pași următori. În lipsa unui acord, mecanismul actual rămâne valabil în toate statele membre.

La nivel global, aproximativ 40% dintre țări folosesc schimbarea sezonieră a orei, în timp ce 60% păstrează același fus orar tot anul.

Ghid de cumpărături

image png
FotoBărbatul cu care s-a afișat Bianca Drăgușanu după ce s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău Vedete românești
monica si dan capatos jpg
FotoDan Capatos, vacanță spectaculoasă în Marele Canion alături de familie. Imagine rară cu soția și fiul Vedete românești
image
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi este dedicat mesajul adevarul.ro
image
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului adevarul.ro

Parteneri

image
Transferurile FCSB, aruncate în aer: „Așa se întâmplă când aduci fotbaliști la capăt de drum, de la pompe funebre”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Telenovela interzisă de pe Transfăgărășan: secretul ucrainencei Anna și al pensionarului MApN observatornews.ro
image
Pasagerii stau la cozi câte 120 de minute în Frankfurt sau Amsterdam. Timpii de așteptare în aeroporturi s-au dublat din cauza EES www.antena3.ro
image
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Celebrul milionar care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia şi-a făcut o nouă iubită! Cine e femeia as.ro
image
Care sunt singurele cinci plaje din România cu Blue Flag în 2026 și ce înseamnă această certificare. Condițiile pe care trebuie să le respect playtech.ro
image
David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră începe semifinala și cine transmite evenimentul la TV www.fanatik.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)! www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare” okmagazine.ro
image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
barca atacata de hipopotam jpg
VideoExcursie de coșmar pentru mai mulți turiști. Un hipopotam a atacat barca în care se aflau: „Unul dintre cele mai terifiante momente” Internațional
hrana uscata caini jpg
Câinii au capacitatea de a recunoaște emoțiile umane. Ce spun studiile: „Ei au evoluat cu noi și pot comunica” Fapt divers
electrician jpg
Cum a reușit un tânăr să-și tripleze salariul, deși a ales să nu facă o facultate. Meseria care i-a adus venituri consistente Internațional
Cutremur în Columbia FOTO Profimedia
VideoSituație dramatică în Columbia: cel puțin 224 de persoane au murit după cutremurul de 7,4 grade Internațional
image png
Ce explicație halucinantă a dat un tânăr care a fost prins fără permis: „Mașina mergea singură” Internațional
YTDown com YouTube Pepene verde demn de Cartea Recordurilor Media d3zctMjfmRU 001 720p mp4 thumbnail png
VideoUn nou record în agricultură. Câte kilograme are un pepene crescut de un fermier din Republica Moldova Internațional
plaja jpg
Cele cinci plaje din România care își păstrează eticheta „Blue Flag”. Unde se află Național
tort marc suarez instagram jpg
Tort de nuntă de 500 kg! Arată ca o operă de artă Fapt divers
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Povestea Doamnei Velica, amanta pentru care Mihai Viteazul a vrut să divorțeze. Nicolae Iorga a numit-o „stăpâna prin iubire a Ardealului” actualitate.net