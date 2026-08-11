Facturi mai mari după oprirea Unității 2 de la Cernavodă. Cu cât ar putea crește prețul energiei

Posibila oprire controlată a Unității 2 de la Cernavodă din cauza debitului scăzut al Dunării va priva România de 10% din producția națională de energie electrică. Experții din domeniu anticipează majorări ale facturilor de cel puțin 5% din această toamnă.

Sistemul Energetic Național se află în fața unui test de rezistență fără precedent. După ce Unitatea 1 a fost deconectată la sfârșitul lunii iulie din cauza secetei severe, Nuclearelectrica a anunțat că există posibilitatea opririi controlate a Unității 2 joi dimineață, pe 13 august 2026.

Pierderea celor 700 MWh de producție continuă și ieftină va fi acoperită prin importuri mai scumpe și prin posibila deconectare temporară a marilor consumatori industriali pe timpul serii.

Ce se întâmplă cu alimentarea consumatorilor casnici și marii consumatori industriali

Ieșirea din funcțiune a Unității 2 va afecta întreaga piață de energie, însă autoritățile dau asigurări că populația nu va fi supusă unor deconectări sau raționalizări.

Pentru a menține echilibrul rețelei în intervalul de vârf 19:00 - 21:00, prima măsură luată în calcul este oprirea temporară a marilor consumatori din industrie, precum companiile din metalurgi, siderurgie, construcții de mașini sau materiale de construcții.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a explicat că nivelul de consum al populației este acoperit chiar și fără producția de la Cernavodă.

„Dacă se va scoate totuși Unitatea 2 din funcțiune, în mod normal consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit, pentru că noi avem la vârf de consum undeva între 3.000 și 3.500 MWh la nivelul consumatorilor casnici. Avem o producție fără Cernavodă care depășește 5.000 - 5.400 MWh. Asta arată că în mod normal n-ar trebui să fie afectați consumatorii casnici”.

Scenariile privind prețurile angro și explozia tarifelor la import

Pierderea unei surse de energie care livrează permanent, fără dependență de soare sau vânt și fără costuri de certificate CO2, va fi compensată prin importuri masive și prin repornirea unor grupuri pe cărbune, cum este Rovinari 4.

În prezent, dacă ziua prețul energiei este de aproximativ 200 de lei pe megavat datorită panourilor fotovoltaice, seara acesta sare de 1.300 de lei, existând zile în care s-au atins și 2.500 de lei pe megavat.

Costul suplimentar zilnic doar pentru înlocuirea Unității 2 este estimat între 7 și 12 milioane de lei, fără a include piețele de echilibrare.

„Producătorii vor deveni mai reticenți să vândă cantități ferme, iar furnizorii vor include o primă mai mare pentru riscul de volum. Închiderea Reactorului 2 nu va conduce automat la un preț unic de 5.000 lei/MWh, dar va muta permanent curba de ofertă cu aproximativ 700 MWh spre zona scumpă. Dacă importurile și reducerea consumului acoperă pierderea, media PZU ar putea rămâne în jur de 850 - 1.200 lei/MWh. Dacă frontierele se saturează și consumul nu mai poate fi redus, vârfurile de 3.000 - 5.000 lei/MWh devin probabile.”

Cu cât vor crește facturile populației din această toamnă

Costurile de achiziție mai mari pe piețele de energie se vor reflecta în ofertele furnizorilor pentru anul următor. Experții estimează că facturile populației ar putea crește cu cel puțin 5% începând din această toamnă, potrivit Observator.

În funcție de perioada opririi și de temperaturile din iarna care urmează, prețurile finale ofertate consumatorilor casnici vor suferi modificări vizibile pe comparatorul ANRE.

Președintele AEI preconizează că pentru perioada septembrie 2026 - septembrie 2027, prețul final ofertat populației va fi de 1,40 - 1,62 lei/kWh cu TVA inclus. În cazul unei opriri prelungite a ambelor reactoare și al unei ierni foarte severe, ofertele pot depăși pragul de 1,65 - 1,75 lei/kWh.