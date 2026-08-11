 Cele cinci plaje din România care își păstrează eticheta „Blue Flag”. Unde se află
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cele cinci plaje din România care își păstrează eticheta „Blue Flag”. Unde se află

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cinci plaje de pe litoralul românesc sunt recunoscute pentru calitate și siguranță. Acestea își păstrează eticheta de „Blue Flag, fiind una dintre cele mai cunoscute certificări. Anunțul a fost făcut de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Plajele din România care au eticheta „Blue Flag”. Foto: pixabay.com
Plajele din România care au eticheta „Blue Flag”. Foto: pixabay.com

Instituția a precizat că „Blue Flag” este un program internațional care promovează protecția mediului la cel mai înalt standard și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale. De asemenea, a dezvăluit și plajele care au obținut această etichetă, menționând că o alta se află în același proces de recunoaștere pentru anul 2027.

Cinci plaje de pe litoralul românesc, în topul celor mai apreciate din lume

Ministerul Economiei a anunțat că cinci plaje din România au primit eticheta „Blue Flag”, reușind să îndeplinească 33 de criterii generale. Acestea se referă la educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii.

Premiantele sunt din Năvodari, Eforie Sud și Olimp. Este vorba despre plajele Axxis Nova și Phoenicia, din Năvodari, Azur și Citadel, din Eforie Sud, precum și Phoenicia Blue View, din Olimp. De asemenea, o alta se pregătește pentru a fi și ea certificată.

„Un nou candidat se pregătește pentru ediția din 2027. Plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării”, mai menționează ministerul.

Ce este programul internațional „Blue Flag”

Programul internațional voluntar „Steagul Albastru/Blue Flag” a fost inițiat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE), cu obiectivul de a premia plajele, porturile de agrement și navele de agrement care promovează un turism sustenabil, a explicat ministerul. 52 de țări, printre care și România, dețin locații care au primit această etichete. 

„În România, implementarea programului a început în 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de Juriul național, cu participarea autorităților publice centrale și a reprezentanților asociațiilor din domeniul turismului”, mai scrie instituția. 

Ghid de cumpărături

image png
FotoBărbatul cu care s-a afișat Bianca Drăgușanu după ce s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău Vedete românești
monica si dan capatos jpg
FotoDan Capatos, vacanță spectaculoasă în Marele Canion alături de familie. Imagine rară cu soția și fiul Vedete românești
image
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi este dedicat mesajul adevarul.ro
image
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului adevarul.ro

Parteneri

image
Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Telenovela interzisă de pe Transfăgărășan: secretul ucrainencei Anna și al pensionarului MApN observatornews.ro
image
Pasagerii stau la cozi câte 120 de minute în Frankfurt sau Amsterdam. Timpii de așteptare în aeroporturi s-au dublat din cauza EES www.antena3.ro
image
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Celebrul milionar care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia şi-a făcut o nouă iubită! Cine e femeia as.ro
image
Care sunt singurele cinci plaje din România cu Blue Flag în 2026 și ce înseamnă această certificare. Condițiile pe care trebuie să le respect playtech.ro
image
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)! www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare” okmagazine.ro
image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
barca atacata de hipopotam jpg
VideoExcursie de coșmar pentru mai mulți turiști. Un hipopotam a atacat barca în care se aflau: „Unul dintre cele mai terifiante momente” Internațional
hrana uscata caini jpg
Câinii au capacitatea de a recunoaște emoțiile umane. Ce spun studiile: „Ei au evoluat cu noi și pot comunica” Fapt divers
electrician jpg
Cum a reușit un tânăr să-și tripleze salariul, deși a ales să nu facă o facultate. Meseria care i-a adus venituri consistente Internațional
Cutremur în Columbia FOTO Profimedia
VideoSituație dramatică în Columbia: cel puțin 224 de persoane au murit după cutremurul de 7,4 grade Internațional
image png
Ce explicație halucinantă a dat un tânăr care a fost prins fără permis: „Mașina mergea singură” Internațional
YTDown com YouTube Pepene verde demn de Cartea Recordurilor Media d3zctMjfmRU 001 720p mp4 thumbnail png
VideoUn nou record în agricultură. Câte kilograme are un pepene crescut de un fermier din Republica Moldova Internațional
tort marc suarez instagram jpg
Tort de nuntă de 500 kg! Arată ca o operă de artă Fapt divers
Regele Charles foto rofimedia 1113762317 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Un post de radio din Marea Britanie a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. „Este vorba de o problemă tehnică, ne cerem scuze” Internațional
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Povestea Doamnei Velica, amanta pentru care Mihai Viteazul a vrut să divorțeze. Nicolae Iorga a numit-o „stăpâna prin iubire a Ardealului” actualitate.net