Cele cinci plaje din România care își păstrează eticheta „Blue Flag”. Unde se află

Cinci plaje de pe litoralul românesc sunt recunoscute pentru calitate și siguranță. Acestea își păstrează eticheta de „Blue Flag, fiind una dintre cele mai cunoscute certificări. Anunțul a fost făcut de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Instituția a precizat că „Blue Flag” este un program internațional care promovează protecția mediului la cel mai înalt standard și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale. De asemenea, a dezvăluit și plajele care au obținut această etichetă, menționând că o alta se află în același proces de recunoaștere pentru anul 2027.

Cinci plaje de pe litoralul românesc, în topul celor mai apreciate din lume

Ministerul Economiei a anunțat că cinci plaje din România au primit eticheta „Blue Flag”, reușind să îndeplinească 33 de criterii generale. Acestea se referă la educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii.

Premiantele sunt din Năvodari, Eforie Sud și Olimp. Este vorba despre plajele Axxis Nova și Phoenicia, din Năvodari, Azur și Citadel, din Eforie Sud, precum și Phoenicia Blue View, din Olimp. De asemenea, o alta se pregătește pentru a fi și ea certificată.

„Un nou candidat se pregătește pentru ediția din 2027. Plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării”, mai menționează ministerul.

Ce este programul internațional „Blue Flag”

Programul internațional voluntar „Steagul Albastru/Blue Flag” a fost inițiat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE), cu obiectivul de a premia plajele, porturile de agrement și navele de agrement care promovează un turism sustenabil, a explicat ministerul. 52 de țări, printre care și România, dețin locații care au primit această etichete.

„În România, implementarea programului a început în 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de Juriul național, cu participarea autorităților publice centrale și a reprezentanților asociațiilor din domeniul turismului”, mai scrie instituția.