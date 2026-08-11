 Un nou record în agricultură. Câte kilograme are un pepene crescut de un fermier din Republica Moldova
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VideoUn nou record în agricultură. Câte kilograme are un pepene crescut de un fermier din Republica Moldova

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Un fermier din localitatea Hagimus, raionul Căușeni, a reușit să crească un pepene verde impresionant, de 74 de kilograme, depășindu‑și propriul record stabilit anul trecut. Alți doi pepeni din aceeași recoltă cântăresc 53 și 26 de kilograme, formând un trio de „uriași” care a atras atenția comunității locale.

Pepene de 74 de kilograme în Republica Moldova/sursa foto: social media
Pepene de 74 de kilograme în Republica Moldova/sursa foto: social media

Un fermier din Republica Moldova a crescut un pepene de 74 de kilograme

Fructul de 74 de kilograme are un diametru de 206 centimetri, iar înălțimea și lățimea ajung la aproximativ 80, respectiv 45 de centimetri, potrivit tv8.md. Performanța a fost certificată de Comisia Agenției Recordurilor din Republica Moldova, al cărei reprezentant a remarcat că fermierul Sergiu Surschi „și‑a depășit propriul record”, demonstrând că perseverența și dedicarea în agricultură pot aduce rezultate spectaculoase, potrivit Tv8.md.

Cei trei pepeni gigant vor fi scoși la licitație, iar fondurile obținute vor fi reinvestite în activitatea agricolă, astfel încât reușita din acest an să devină punctul de plecare pentru noi experimente și recolte la fel de impresionante.

„V-ați combătut propriul record. Anul trecut, recordul a fost stabilit de un pepene verde de 44 de kilograme. Domnul Sergiu Surschi ne-a demonstrat că, dacă depunem dragoste față de agricultură, avem perseverență și știm să muncim, atunci pământul ne răsplătește cu o asemenea bogăție”, a declarat reprezentantul Comisiei Agenției Recordurilor din Republica Moldova.

Pepenele, fructele verii pentru români

Pepenele este unul dintre cele mai populare fructe ale verii, mai ales printre români. Nu doar că este gustos, însă studiile arată că este și benefic pentru funcțiile rinichilor dar și a ficatului și vezicii urinare.

Consumul zilnic de pepene roșu poate susține funcționarea rinichilor datorită conținutului foarte ridicat de apă, între 90 și 92%. Alimentele bogate în apă contribuie la hidratarea generală a organismului.

Pepenele acționează și ca un diuretic natural, ajutând la menținerea echilibrului de lichide și electroliți. Cercetările arată că o hidratare corectă poate reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi și încetinirea declinului funcției renale la persoanele cu boală cronică de rinichi sau cu risc de afectare renală.

Pepenele roșu poate contribui și la scăderea tensiunii arteriale, reducând astfel stresul asupra rinichilor. 

O analiză recentă arată că suplimentarea cu pepene roșu poate reduce semnificativ tensiunea sistolică. Cum hipertensiunea afectează vasele microscopice implicate în filtrarea renală, menținerea unei tensiuni mai scăzute poate proteja indirect funcția rinichilor.

Cum alegi un pepene sănătos

 Deși nu există o metodă care garantează succesul în proporție de 100%, combinarea mai multor criterii te poate ajuta să eviți pepenii fără gust și să pleci acasă cu unul care merită fiecare kilogram cumpărat, scriu cei de la seriouseats.com.

Pentru a alege un pepene bine copt, urmărește câteva semne clare, distinctive. Coaja trebuie să fie mată, nu lucioasă, iar forma uniformă indică o dezvoltare corectă. Pata galbenă de pe coajă arată că fructul a stat suficient pe pământ și s‑a îndulcit natural. Pânzele maronii nu sunt defecte, ci semn că pepenele este dulce.

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