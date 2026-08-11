 Situație dramatică în Columbia: cel puțin 224 de persoane au murit după cutremurul de 7,4 grade
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VideoSituație dramatică în Columbia: cel puțin 224 de persoane au murit după cutremurul de 7,4 grade

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Cutremurul s-a produs la scurt timp după ora 7.30 dimineața și a avut o magnitudine de 7,4, fiind astfel cel mai puternic cutremur înregistrat în Columbia în secolul XXI, potrivit agenției Serviciului Geologic al Columbiei. Numărul victimelor se ridică la cel puțin 224 de persoane, potrivit autorităților locale, iar alte zeci de persoane au fost rănite.

Bilanțul victimelor din Columbia/sursă foto: arhivă
Bilanțul victimelor din Columbia/sursă foto: arhivă

Numărul victimelor este în creștere

În Pereira, capitala departamentului Risaralda, grav afectat de dezastru, autoritățile au raportat 66 de morți. În departamentul Chocó, unde s-a situat epicentrul, au murit alte 13 persoane, potrivit guvernatorului local, potrivit NewsSky.

În Cali, al treilea oraș ca mărime din Columbia, cu o populație de aproximativ 2,2 milioane de locuitori, au murit cel puțin 85 de persoane.

Guvernul columbian a declarat stare de dezastru național în urma unei ședințe de urgență, președintele Abelardo de la Espriella afirmând că se va deplasa în zona afectată.

De asemenea, acesta a precizat că 1.000 de membri ai forțelor de securitate vor fi trimiși la Cali până în zori, în urma unor rapoarte privind jafuri.

În Bogotá, capitala Columbiei, cutremurul a declanșat alarmele mașinilor și clădirilor, iar oamenii au ieșit în stradă. Primarul orașului Bogotá, Carlos Galán, a declarat pe rețelele sociale, la scurt timp după cutremur, că nu au fost semnalate victime, ci doar câteva fisuri în clădiri.

„Nu s-au semnalat daune structurale grave în Bogotá, așa că resursele noastre sunt la dispoziția țării”, a scris Galán. „Suntem solidari cu orașele afectate. Vom continua să gestionăm această situație de urgență și să oferim asistență acolo unde este nevoie”.

Mai multe țări, pregătite să sprijine Columbia

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că administrația Trump „este gata să sprijine” populația și guvernul pro-Trump.

UE și-a oferit serviciile de satelit pentru a sprijini eforturile de salvare, iar oferte de sprijin au venit și din partea Braziliei, El Salvadorului, Ucrainei, Israelului și a țării vecine, Venezuela, unde peste 6.000 de persoane au pierit în urma celor două cutremure din luna iunie.

Seismul s-a produs la o adâncime de 100 kilometri. Epicentrul a fost localizat în San Jose Del Palmar, la aproximativ 400 de km de capitala columbiană Bogota.

Dezastre naturale unul după altul

Venezuela a traversat una dintre cele mai grave tragedii din istoria sa recentă, după ce două cutremure extrem de puternice au lovit țara la interval de doar câteva secunde.  

La sfârșitul lunii iunie, două cutremure puternice au lovit Venezuela, provocând moartea a peste 6.000 de persoane și distrugând sute de clădiri.

Cutremurele, cu magnitudinea de 7,2 și, respectiv, 7,5, s-au numărat printre cele mai devastatoare cutremure care au lovit regiunea în ultimii ani. La doar 39 de secunde distanță, un al doilea cutremur, și mai puternic, cu magnitudinea de 7,5, a lovit aceeași regiune, la o adâncime de 10 kilometri.

După cele două seisme principale au urmat aproximativ 20 de replici, ceea ce a amplificat panica și a îngreunat intervențiile de salvare.

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