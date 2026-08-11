Cum a reușit un tânăr să-și tripleze salariul, deși a ales să nu facă o facultate. Meseria care i-a adus venituri consistente

La doar 18 ani, un tânăr a decis să nu meargă la facultate, ci să-și înceapă deja o carieră. Își dorea să facă bani, așa că a ales să muncească. Șapte ani mai târziu a ajuns să conducă o echipă de 45 de oameni.

Un tânăr a renunțat la facultate și imediat după ce a terminat liceul a decis să învețe o meserie. Inteligența artificială i-a oferit perspective noi și a reușit să ajungă de la 15 dolari pe oră la 40.

Meseria care i-a adus succesul unui tânăr de 18 ani, fără facultate

Cody Cole, un tânăr american, a finalizat liceul în 2019, pe când avea 18 ani, și tot atunci a decis să se apuce de o meserie, fiind inspirat de membrii familiei sale care practicau munci asemănătoare. Astfel, atunci a ales să lucreze la electrician, iar șapte ani mai târziu a ajuns șef de șantier.

„Nu am fost niciodată extraordinar la școală. Nu era ceva ce așteptam cu nerăbdare. Părinții mei m-au învățat să-mi plătesc singuri cheltuielile și să-mi câștig singuri banii, lucru pe care îl apreciez foarte mult, așa că nu voiam să plătesc pentru o educație universitară tradițională. Cu o carieră în instalații electrice industriale, știam că pot începe să câștig bani frumoși chiar după liceu”, a mărturisit acesta, conform businessinsider.com.

Inteligența artificială i-a oferit oportunități

În același timp, Cole nu se teme că inteligența artificială îi va fura meseria, ci a învățat cum să profite de această accelerare a tehnologiei. Tânărul a observat că nevoia de meseriași este continuă, așa că la compania la care el lucrează se specializează în centre de date. Astfel, va fi nevoie tot mai mare de oameni cu pregătirea sa.

Și-a triplat salariul

Un moment important din viața sa a fost acela când i s-a oferit posibilitatea să urmeze un program de ucenicie la un an și jumătate după ce s-a apucat de meserie. Compania i-a finanțat studiile și de la 15 dolari pe oră a ajuns să câștige 40 de dolari, coordonând o echipă de 45 de oameni.

„Nu cred că aș fi fost în poziția financiară necesară pentru a fi singurul susținător al familiei mele dacă aș fi ales o altă cale. Am fost norocoși că, datorită venitului meu, am reușit să ne atingem obiectivul ca soția mea să fie mamă casnică cu normă întreagă.

Există atât de multe oportunități pentru tineri. Unul dintre maiștrii care lucrează cu mine are doar 21 de ani și este fenomenal în meseria lui. Un alt angajat cu care lucrez este, de asemenea, uimitor și are doar 23 sau 24 de ani”, a menționat Cole.