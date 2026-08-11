Ce îi nemulțumește pe turiștii cazați la mare. Care sunt cele mai bizare plângeri: „Pescărușii țipă dimineața”

Turiștii cazați în stațiunile de la mare își exprimă nemulțumirile în recenziile lăsate la recepțiile hotelurilor sau pe platformele de rezervări. Unele dintre problemele semnalate pot fi rezolvate de administratorii unităților de cazare, în timp ce altele țin de condițiile de pe litoral.

În Mamaia, una dintre cele mai mari nemulțumiri ale turiștilor în această perioadă este legată de algele care s-au strâns la mal. Pe plajă s-a format un covor gros de alge, iar intrarea în apă se face cu dificultate. Turiștii spun și că mirosul este greu de suportat.

Apa mării este foarte caldă, având între 25 și 26 de grade Celsius. Cei care vor să se bucure de o baie trebuie însă să treacă mai întâi de zona în care s-au acumulat algele.

Pescărușii gălăgioși, parcarea și nisipul, printre nemulțumiri

La finalul sejurului, mulți turiști completează chestionare la recepțiile hotelurilor și își trec acolo observațiile legate de experiența avută. Printre problemele menționate se numără parcarea și nisipul de pe plajă, însă turiștii notează și lucrurile care le-au plăcut, cum ar fi curățenia.

Unele dintre observațiile lăsate în carnetele de la recepțiile hotelurilor sunt mai neobișnuite. Un turist a cerut să se facă ceva în privința pescărușilor care țipă dimineața.

Lista observațiilor este variată. Un turist s-a plâns că plaja este prea mare și că și-ar fi dorit mai multe șezlonguri. Un altul a spus că ar fi vrut mai multe spectacole și că nisipul nu este suficient de fin.

Există însă și observații care vizează direct serviciile oferite de hoteluri. Printre acestea se numără dorința ca mâncarea să fie mai proaspătă, lipsa ceștilor de cafea sau nemulțumirea față de folosirea paharelor de plastic.

Și modul în care sunt administrate camerele poate deveni subiect de reclamații. Un turist a comentat chiar frecvența cu care sunt schimbate prosoapele: „Prosoapele schimbate în fiecare zi, chiar mă enervează. Adică nici acasă nu le schimbi în fiecare zi”.

Hotelierii spun că nu toate problemele pot fi rezolvate

Administratorii hotelurilor spun că încearcă să țină cont de observațiile turiștilor, însă unele dintre probleme nu pot fi remediate.

Magda Mocanu, manager de hotel, a explicat că una dintre dificultăți este legată de locurile de parcare. În cazul unui hotel de dimensiuni mari, nu pot fi asigurate suficiente locuri pentru toți turiștii.

O altă nemulțumire vizează dimensiunea camerelor, însă managerul spune că acest aspect depinde și de așteptările fiecărui turist.

„Problemele legate de parcare, hotelul nostru fiind mare nu avem cum să avem locuri de parcare pentru toată lumea. Legat de cameră, se cam plânge lumea că sunt camerele cam mici, dar depinde de fiecare ce așteptări are și ce planuri are”, a declarat Magda Mocanu pentru ProTV.

Iulian Tenie, managerul unui alt hotel, spune că este necesară creșterea calității serviciilor, dar consideră că și o mai bună educație turistică ar contribui la o evaluare mai pertinentă a experienței.

„Trebuie să lucrăm în mod obligatoriu la creșterea calității serviciilor, însă în egală măsură o mai bună educație turistică ne-ar ajuta mai mult într-o evaluare pertinentă. Unii dintre ei fac evaluări la calitatea sau temperatura apei mării sau la nisip, ori la vreme”, a declarat Iulian Tenie.

Algele au devenit o nouă problemă pentru turiștii din Mamaia

Recenziile pot fi lăsate atât direct la recepțiile hotelurilor, cât și pe platformele de rezervări. Turiștii își pot evalua experiența, serviciile oferite și mâncarea.

Marți, turiștii aflați pe plaja din Mamaia au avut un alt motiv de nemulțumire. La mal s-a format un covor de alge care se întinde pe mai mulți metri și în apă.

Cei care vor să intre în mare trebuie să treacă prin această zonă pentru a ajunge la apa liberă. Pe lângă aspectul algelor, turiștii au reclamat și mirosul greu de suportat.