Momentul înfiorător în care un copil cade dintr-o dubă aflată în mers. Mărturiile șoferului care l-a evitat pe băiețel

Scene incredibile pe o șosea din județul Tulcea. Un copil cade dintr-o dubă aflată în mers. Șoferul din spatele vehiculului a surprins momentul și a reușit să evite la timp o adevărată tragedie. Ce spune acesta.

Incidentul a fost surprins de o cameră de bord. Copilul se rostogolește pe șosea, iar șoferul din spate reușește să frâneze la timp. Doar o minune a făcut ca acest incident să nu se transforme într-o tragedie. Reacția bărbatului care l-a evitat la milimetru pe cel mic.

Copil căzut dintr-o dubă aflată în mers

Incidentul s-a petrecut în județul Tulcea, pe drumul dintre Cataloi și Nalbant. Un copil cade pe șosea dintr-o dubă aflată în mers. Micuțul se rostogolește pe asfalt, în timp ce tatăl lui trage imediat pe dreapta. Băiețelul se ridică încet și începe să se îndrepte spre banda de pe contrasens, de unde venea un TIR.

Tatăl acestuia iese imediat din mașină și se aruncă în fața vehiculului, făcându-i semn să oprească. Îl ia pe micuț în brațe și fuge cu el spre duba pe care o conducea. Imaginile au ajuns pe mâna polițiștilor și se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Mărturiile șoferului care a reușit să evite o tragedie

Imaginile șocante au fost surprinse de un șofer aflat în spatele dubei, cu o cameră de bord. Din fericire, bărbatul a reușit să frâneze la timp și să tragă puțin dreapta de volan pentru a-l salva pe copil.

„Chiar în momentul depăşirii probabil copilul a atins maneta de deschidere a portierei, s-a deschis portiera şi probabil că l-a tras afară din maşină. Iniţial nu am înţeles ce se întâmplă. Am pus frână puternic şi am tras dreapta. Am reuşit să-l evit", a declarat șoferul din spatele dubei, conform observatornews.com.

Tatăl copilului a refuzat să-l ducă la spital

Martorul care a surprins incidentul lucrează la Ambulanţă în Tulcea şi s-a oferit să ducă băiatul la spital. Cu toate acestea, tatăl micuțului a refuzat acest lucru pe motiv că el nu avea decât câteva zgârieturi și vânătăi. Șoferul susține că e o minune de la Dumnezeu că acesta este încă în viață.

„Copilul plângea, era în picioare. Sincer, mi-a fost şi frică să-l ating... în urma căzăturii cine ştie ce se putea întâmpla. Dar cred că Dumnezeu a avut grijă de el", a mai mărturisit șoferul, conform sursei citate.