 Cât a plătit o familie la un restaurant din Mamaia Nord. Pe notă au apărut produse pe care nu le-au primit
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Cât a plătit o familie la un restaurant din Mamaia Nord. Pe notă au apărut produse pe care nu le-au primit

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O ieșire la restaurant în Mamaia Nord s-a încheiat pentru o turistă cu o notă de plată de 344 de lei și cu mai multe nemulțumiri legate de produsele comandate și de cele trecute pe bon.

Mamaia Nord / Foto: Arhivă
Mamaia Nord / Foto: Arhivă

Femeia se afla la restaurant împreună cu cele două fiice ale sale, în vârstă de 4 și 8 ani. Experiența a avut loc pe 5 august 2026, la un complex din zona Mamaia Nord-Năvodari.

Turista spune că problema nu a fost reprezentată de prețurile din meniu, ci de diferențele dintre ceea ce a comandat, ceea ce a primit la masă și produsele care au ajuns pe nota de plată.

Două „fresh”-uri de portocale, câte 29 de lei

Pentru cele două fiice, femeia a comandat câte un fresh de portocale. În nota de plată, băuturile apar sub denumirea „Fresh Orange”, fiecare la prețul de 29 de lei. În total, cele două băuturi au costat 58 de lei.

Turista spune că a discutat în mod explicit cu angajata restaurantului despre băuturile comandate și a întrebat dacă portocalele sunt reci. Potrivit relatării sale, a fost asigurată că acestea sunt în regulă.

După ce fetele au gustat băuturile, mama lor spune că le-a returnat pentru că nu aveau gustul dorit.

„Am cerut fresh de portocale, am discutat cu domnișoara explicit dacă portocalele sunt reci sau calde. M-a asigurat că sunt exact cum trebuie. Când au gustat fetele, l-am dat înapoi pentru că nu era bun, era amar, l-au luat, iar apoi m-am trezit cu el pe bon”, a povestit turista pentru Libertatea.

Femeia a cerut explicații și a solicitat intervenția managerului. După discuția cu acesta, spune că au fost stoarse portocale, iar la masă au fost aduse două pahare cu suc proaspăt.

Potrivit turistei, explicația primită de la reprezentantul restaurantului a fost că unitatea lucrează în baza unor contracte cu „firme locale”. Femeia spune că nu a înțeles însă de ce produsul comandat drept fresh de portocale nu a fost preparat astfel de la început.

Apa de 0,75 litri și cea de 0,33 litri, trecute pe aceeași notă

O altă situație semnalată de turistă a fost cea legată de apă.

Femeia spune că a comandat o singură sticlă de apă plată, de 0,75 litri. La masă a primit însă o sticlă de 0,33 litri.

„Am comandat una singură, de 0,75. Și am primit una singură, de 0,33”, a precizat femeia.

La verificarea notei de plată, turista spune că a observat că fuseseră trecute ambele sticle: atât cea pe care a primit-o și consumat-o, cât și cea de 0,75 litri, despre care susține că nu mai era disponibilă.

În total, pentru apă au fost trecuți pe bon 38 de lei.

Pentru cele două fete, familia a plătit 60 de lei pentru două porții de paste pentru copii și 58 de lei pentru cele două băuturi comandate drept fresh de portocale.

După ce a făcut reclamație, turista spune că a primit banii înapoi pentru apă.

Pâinea cu usturoi pentru midii a venit după terminarea mesei

O altă problemă relatată de femeie a fost legată de preparatul cu midii. În nota de plată apare o porție de „Midii în sos alb”, în valoare de 75 de lei. În meniu era menționat că preparatul se servește cu pâine cu usturoi.

Potrivit turistei, pâinea nu a fost adusă împreună cu preparatul. Ea spune că a semnalat lipsa acesteia abia la finalul mesei.

Ulterior, ospătarul a venit la masă și a adus nu una, ci două porții de pâine cu usturoi.

La scoici nu am primit pâinica cu usturoi. După ce am sesizat la final, mi-au fost aduse două porții. Ce să mai fac cu ele după ce am terminat de mâncat?”, a povestit femeia.

În total, masa a ajuns la 344 de lei.

Turista spune că, după reclamația făcută, managerul restaurantului a pasat vina către ospătar. Experiența a avut loc pe 5 august 2026, în plin sezon estival, la un restaurant din zona Mamaia Nord-Năvodari.

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