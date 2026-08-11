 Alertă în zona Neptun Deep: două drone Gerbera au fost distruse de scafandrii militari români
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VideoAlertă în zona Neptun Deep: două drone Gerbera au fost distruse de scafandrii militari români

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Două drone UAV de tip Gerbera au fost distruse marți după-amiază, 11 august, de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep.

Drone distruse / Foto: Facebook
Drone distruse / Foto: Facebook

Informația a fost anunțată de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Dronele se aflau în derivă în zona exploatării Neptun Deep, la aproximativ 90 de mile marine de Constanța, echivalentul a circa 165 de kilometri.

Sistemele aeriene fără pilot au fost observate de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă. Ulterior, o navă a Gărzii de Coastă, cu militari la bord și cu o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată.

Dronele au fost găsite în derivă în apropierea platformei

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, sistemele au fost semnalate în jurul orei 08:00, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța.

Militarii care s-au deplasat la fața locului au identificat două sisteme aeriene fără pilot, model GERBERA, precum și o aripă provenită de la o dronă.

Cele două drone puteau avea încărcătură explozivă, motiv pentru care a fost luată decizia de neutralizare prin detonare controlată.

„Au fost identificate două sisteme UAV în derivă și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin”, a transmis Radu Miruță.

În urma verificărilor, autoritățile au decis distrugerea controlată a celor două drone, pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei Neptun Deep.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță. Fragmentul de dronă identificat în zonă nu prezenta risc pirotehnic și a fost preluat la bordul navei.

Ucraina a confirmat că dronele nu îi aparțin

Ministerul Apărării Naționale a precizat că a luat legătura cu partenerii ucraineni după identificarea celor două sisteme fără pilot.

Potrivit informațiilor transmise de ministrul interimar al Apărării, autoritățile ucrainene au confirmat că dronele găsite în zona Neptun Deep nu le aparțin.

Pentru a evita orice risc pentru navigație și pentru navele care desfășoară lucrări în proximitatea platformei, cele două UAV-uri au fost neutralizate prin detonare controlată de echipa specializată în intervenții EOD.

În aceeași zonă au fost găsite și alte resturi, precum și o aripă provenită de la o dronă. Aceasta din urmă a fost preluată de militari după ce s-a stabilit că nu prezenta risc pirotehnic.

La ce sunt folosite dronele Gerbera

Dronele Gerbera sunt aparate de zbor fără pilot, de producție rusească. Potrivit informațiilor din sursa transmisă, acestea sunt concepute ca o variantă mai ieftină și simplificată a dronelor iraniene Shahed-136, cunoscute în Rusia sub denumirea Geran-2.

Aceste aparate sunt utilizate de armata rusă în special ca momeli pentru sistemele de apărare antiaeriană, cu scopul de a le satura și induce în eroare. Dronele pot fi folosite și pentru misiuni de recunoaștere sau atac.

Gerbera pot zbura alături de drone de atac Shahed, determinând sistemele de apărare antiaeriană să aloce resurse unor ținte care pot avea rol de momeală.

Potrivit sursei, dronele sunt capabile să identifice pozițiile radarelor și ale bateriilor antiaeriene active în timp ce acestea încearcă să le doboare. De asemenea, pot funcționa ca amplificatoare de semnal, pentru extinderea razei de acțiune și control a altor drone din rețea.

Gerbera pot fi echipate și cu o încărcătură explozivă de aproximativ 6-8 kilograme. Acest rol este însă prezentat ca fiind secundar, din cauza autonomiei reduse atunci când aparatul transportă o încărcătură mai grea.

Incidentul din zona Neptun Deep vine după alte situații în care autoritățile române au detectat ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit informațiilor transmise de ISU Tulcea, în cursul anului 2026 au fost emise 61 de mesaje de avertizare.

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