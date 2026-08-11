Eclipsa totală de Soare scumpește vacanțele. În ce capitală prețurile hotelurilor au crescut cu 140%

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa după cea din 1999 a generat un interes foarte mare în rândul turiștilor. Islanda și Spania se numără printre țările care beneficiază de această creștere a interesului, deoarece eclipsa va putea fi observată în integralitate din anumite zone.

În capitala Islandei, Reykjavik, cererea ridicată pentru cazare a dus la creșteri importante ale prețurilor. Potrivit grupului Lighthouse, tarifele camerelor de hotel au crescut cu 140% față de aceeași perioadă a anului 2025.

Prețurile au ajuns să depășească 1.000 de dolari pentru o noapte, în condițiile în care turiști din mai multe țări caută cazare pentru perioada în care va putea fi urmărit fenomenul astronomic.

Reykjavik, cea mai mare creștere a prețurilor

Capitala Islandei se află în centrul interesului turiștilor care vor să urmărească eclipsa. Creșterea prețurilor la hoteluri a ajuns la 140% față de aceeași perioadă din 2025, iar tarifele au trecut de pragul de 1.000 de dolari pe noapte.

Cererea este ridicată, iar turiștii vin din mai multe zone ale lumii. Helga Maria Albertsdottir, managerul unui resort din Reykjavik, a declarat că există o cerere mare pentru perioada respectivă.

Resortul din capitala Islandei oferă o perspectivă asupra eclipsei din piscinele geotermale, ceea ce reprezintă o posibilitate pentru turiștii care vor să urmărească fenomenul în timp ce se află la cazare.

Nu doar hotelurile au înregistrat creșteri ale prețurilor. Cererea pentru proprietățile închiriate pe termen scurt a crescut, iar tarifele sunt mai mari cu aproape 54%.

Și Spania profită de interesul pentru eclipsă

Creșteri ale prețurilor la cazare sunt înregistrate și în Spania, însă acestea sunt mai reduse decât în Islanda, în condițiile în care oferta de cazare este mai mare.

În La Coruna, în nordul Spaniei, prețurile s-au dublat. În Bilbao, creșterea a ajuns la 59%, iar în Santiago de Compostela, tarifele sunt mai mari cu 31%.

În Mallorca, unde eclipsa va fi vizibilă pentru scurt timp la asfințit, prețurile au crescut cu aproximativ 20%.

Interesul turiștilor reprezintă un plus pentru turismul spaniol, care a avut de suferit în această vară din cauza incendiilor de vegetație violente.

Și piața proprietăților închiriate pe termen scurt a înregistrat o creștere a cererii. În Spania, prețurile pentru acest tip de cazare au crescut cu aproape 16%.

Companiile aeriene suplimentează zborurile către Islanda

Interesul ridicat pentru eclipsă se reflectă și în numărul călătoriilor către Islanda. Compania aeriană Icelandair a suplimentat numărul zborurilor pentru a face față cererii în creștere, în special celei venite din Statele Unite.

Compania va opera în această perioadă la capacitate maximă, potrivit lui Bogi Nils Bogason, directorul Icelandair, citat de Financial Times.

Și compania aeriană Delta a introdus mai multe zboruri pe ruta New York-Reykjavik.

Creșterea numărului de zboruri vine în contextul interesului foarte mare pentru observarea eclipsei totale de Soare, fenomen care atrage turiști în zonele din care acesta poate fi urmărit.