 Ce explicație halucinantă a dat un tânăr care a fost prins fără permis: „Mașina mergea singură”
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Ce explicație halucinantă a dat un tânăr care a fost prins fără permis: „Mașina mergea singură”

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Un tânăr prins conducând fără permis în apropiere de Chișinău a încercat să-i convingă pe polițiști că nu el se afla la volan. Bărbatul a fost oprit în timpul unui filtru rutier de amploare, iar oamenii legii au constatat că acesta nu deținea permis de conducere.

Șofer fără permis / Foto: Facebook
Șofer fără permis / Foto: Facebook

Incidentul a avut loc pe traseul R-6, în zona sensului giratoriu de la Cricova, la intrarea în Chișinău. Polițiștii au verificat documentele și au constatat că tânărul nu avea permis.

Întrebat cine se afla la volanul Mercedesului, bărbatul a încercat să nege că el conducea autoturismul.

Cine v-a spus că eu am fost la volan? Din spate am ieșit, din partea de la volan”, le-a spus acesta polițiștilor.

„Mașina mergea pe autopilot”

Polițiștii l-au întrebat atunci cine conducea mașina, în condițiile în care tânărul susținea că se afla pe locul pasagerului.

Răspunsul oferit de acesta a fost unul neașteptat. Bărbatul a afirmat că autoturismul „mergea pe autopilot”, potrivit informațiilor relatate de TV8.

Ulterior, tânărul a susținut că Mercedesul nu îi aparținea și că mașina era a unui prieten.

În urma incidentului, bărbatul a primit o amendă de 3.000 de lei moldovenești. Autoturismul a fost ridicat și transportat la o parcare specială, urmând să fie recuperat de proprietar.

Potrivit informațiilor prezentate, proprietarul mașinii ar putea fi sancționat pentru că i-a permis unei persoane fără permis de conducere să conducă autoturismul.

Peste 80 de procese-verbale în două ore

Tânărul a fost depistat în cadrul unui control de amploare organizat de polițiști pe traseul R-6.

La acțiune au participat cinci echipaje de poliție și o echipă de monitorizare a traficului. Oamenii legii au verificat permisele de conducere și documentele autoturismelor, dar și starea tehnică a mașinilor și istoricul abaterilor comise de șoferi.

În doar două ore, polițiștii au întocmit peste 80 de procese-verbale pentru diferite încălcări.

Printre șoferii sancționați s-a aflat și un bărbat care acumulase 14 abateri în ultimele săptămâni. Printre încălcările constatate în cazul acestuia s-au numărat nepurtarea centurii de siguranță și folosirea telefonului la volan.

În urma abaterilor, bărbatul a rămas fără permis pentru o perioadă de o lună.

Alte nereguli descoperite de polițiști

În timpul aceluiași control, oamenii legii au depistat și un autoturism al cărui sistem de evacuare fusese modificat. În cazul acestuia, polițiștii i-au retras șoferului plăcuțele de înmatriculare.

De asemenea, o autospecială a drumarilor a fost oprită pentru verificări. Polițiștii au constatat că plăcuța de înmatriculare din partea din spate nu era vizibilă.

Controalele organizate de polițiști în Republica Moldova vor continua pe parcursul lunilor august și septembrie. În această perioadă, traficul este mai aglomerat, inclusiv pe fondul revenirii în țară a moldovenilor care lucrează în diaspora.

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