Excursie de coșmar pentru mai mulți turiști. Un hipopotam a atacat barca în care se aflau: „Unul dintre cele mai terifiante momente”

O excursie cu barca s-a transformat într-un coșmar pentru mai mulți turiști. Printre ei se aflau și copii. Un hipopotam a început să-i urmărească, iar ghidul a trebuit să acționeze rapid.

O turistă aflată la bordul ambarcațiunii a fost cea care a filmat totul. Aceasta se bucura de excursie în nordul Botswanei, moment în care barca a fost atacată de un hipopotam. Aceasta a mărturisit că experiența a fost una terifiantă.

Imagini cu un hipopotam care atacă o barcă plină de turiști

Oznur Bell se afla la bordul ambarcațiunii cu cei trei copii ai săi și un apropiat, moment în care au fost atacați de un hipopotam. Excursia acestora din Botswana s-a transformat rapid în momente de panică, după ce animalul s-a năpustit asupra lor.

„A fost unul dintre cele mai terifiante momente pe care le-am trăit vreodată. Brusc a început să se năpustească asupra noastră, adrenalina a fost la cote maxime”, a mărturisit ea pentru NBC News.

Unul dintre ghizi a observat hipopotamul și a încetinit. Cu toate acestea, animalul nu a fost deloc încântat de prezența turiștilor pe teritoriul său, așa că a început să-i urmărească. Cel care conducea barca și-a avertizat grupul și a accelerat.

„În momentul în care am accelerat, ne-am uitat înapoi și ne-am dat seama că hipopotamul ne urmărea”, a mai mărturisit femeia. Videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare. „Pentru câteva momente, fiecare persoană din barcă a fost cu adevărat îngrijorată”, a mai spus Bell pentru sursa menționată.

Hipopotamii cauzează cel puțin 500 de decese anual

Ghizii de pe ambarcațiune le-a explicat turiștilor faptul că deși hipopotamii sunt cunoscuți ca fiind extrem de teritoriali, astfel de incidente nu se întâmplă prea des. Aceste animale sunt erbivore și deși pot cântări până la 8.000 de kilograme, pot prinde viteză și în apă.

„Sunt adaptați la mediile lor semi-acvatice care le permit să se miște rapid atât pe apă, cât și pe uscat”, scrie African Wildlife Foundation. Deși incidentele dintre hipopotami și oameni nu sunt extrem de cunoscute, se estimează că aceste mamifere cauzează cel puțin 500 de decese anual.

Una dintre cele mai mari amenințări la care sunt supuși hipopotamii este invadarea de către populația umană, care îi clasifică pe hipopotami ca fiind „vulnerabil”, dar nu pe cale de dispariție, scrie worldwildlife.org.