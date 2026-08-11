 Tragedie în Vâlcea: o femeie și-a încuiat soțul în dormitor și i-a dat foc
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Tragedie în Vâlcea: o femeie și-a încuiat soțul în dormitor și i-a dat foc

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Tragedie în Vâlcea, după ce o femeie i-a dat foc soțului ei, chiar în propriul apartament. Femeia l-a încuiat în dormitor și l-a aruncat în aer pe bărbat. Suflul exploziei l-a aruncat pe acesta pe fereastră, prăbușindu-se de la etajul trei și murind pe loc. 

Femeie arestată după ce și-a ucis soțul. Foto: arhivă
Femeie arestată după ce și-a ucis soțul. Foto: arhivă

Femeia în vârstă de 51 de ani nu era la primul gest de acest fel, încercând și în trecut să-l omoare. Vecinii susțin că se certau destul de des. 

Bărbat ucis de propria soție

Incidentul a avut loc în comuna Alun, din județul Vâlcea. O femeie în vârstă 51 de ani l-a încuiat în dormitor pe soțul ei de 56 de ani și i-a dat foc. Bărbatul a încercat să se arunce de la etaj, însă în momentul în care a deschis geamul a fost aruncat de suflul exploziei care a urmat. 

Femeia a fugit în altă cameră și a așteptat ca acesta să moară. Victima s-a prăbușit în gol de la etajul trei, fiind găsit de autorități mort. Vecinii au sunat la 112, iar mai multe echipaje de salvare s-au deplasat la fața locului.

„Inculpata a fost reţinută pentru 24 de ore, iar la data de 10.08.2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea a admis propunerea procurorului şi a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile", au transmis procurorii.

Femeia nu era la primul gest de acest fel

Vecinii se temeau de o astfel de tragedie, deoarece femeia a mai încercat de câteva ori să-l omoare prin aceeași metodă. Polițiștii au intrat în casă, acolo unde au găsit patru butelii. Aceasta le-a povestit ce s-a întâmplat și și-a recunoscut fapta, conform observatornews.ro.

De asemenea, și vecinii au discutat cu autoritățile. Aceștia le-au spus că cei doi se certau destul de des, iar subiectul principal erau banii. Femeia gestiona totul și nu-i dădea bani bărbatului. Din această cauză, ea a mai încercat să-l omoare.

„A mai fost odată chestia asta. Tot aşa a dat foc. Copii nu aveau, pământ nu aveau. Au găsit sume mari de bani", spun martorii, conform sursei menționate. Femeia este acuzată de omor și riscă să primească pedeapsa maximă de 20 de ani.  

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