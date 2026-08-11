Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara

Mircea Radu și-a surprins fanii și a publicat o fotografie rară cu fiica lui, Clara. Fostul prezentator al emisiunii „Din dragoste” preferă să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, însă de această dată o imagine realizată de fiul său, Tudor, l-a impresionat și a ținut să o împărtășească și cu urmăritorii lui.

Prezentatorul a considerat că imaginea cu fiica sa este una specială și pentru faptul că a fost realizată de fiul lui, Tudor. Postarea făcută pe Instagram arată cât de implicat este Mircea Radu în creșterea copiilor săi, deși a divorțat în urmă cu un an.

Imagine rară cu fiica lui Mircea Radu

„Eu şi Ea. Fotografiați de El”, a scris Mircea Radu în descrierea pozei. În fotografie el și Clara sunt surprinși din spate, mergând pe stradă de mână. Micuța este îmbrăcată într-o rochie chic cu volane, la care a adăugat o pereche de cizme și o geantă.

Prezentatorul a afișat și el o ținută lejeră. Acesta poartă o cămașă alba și o pereche de pantaloni bej, potrivită pentru o ieșire casual în oraș. Poza este una extrem de specială, iar vedeta nu a ezitat să o arate și fanilor săi.

Cum a ales Mircea Radu numele fiicei sale

În 2017, Mircea Radu a devenit tată pentru a doua oară. În luna februarie s-a născut Clara, după ce fosta lui soție a născut prin cezariană la spitalul Cantacuzino. Tudor este mai mare cu trei ani decât fetița, așa că prezentatorul poate spune că este împlinit pe acest plan. Tot în 2017 el a dezvăluit și cum a ajuns să aleagă acest nume pentru ea.

„Pe fiica mea o va chema Clara Elena. Sunt nume frumoase, limpezi, melodioase iar unul dintre ele este în memoria mamei mele”, a declarat în 2017 pentru libertatea.ro. Femeia care i-a dat viață a murit pe când el avea doar 10 ani, după o luptă grea împotriva cancerului. Astfel, prezentatorul a ales numele de „Elena” în memoria mamei sale.

Prezentatorul a divorțat în urmă cu aproape un an

Divorțul a avut loc în mare secret. După mai bine de 10 ani, el și Raluca au decis să o ia pe drumuri separate. Divorțul a avut loc în urmă cu un an, la notar. Recent, el a confirmat această informație.

„Ce părere să am despre asta? Este adevărat. Da, așa este!”, a confirmat el pentru Viva!.

Cei doi și-au unit destinele în 2013 și au împreună doi copii, Clara Elena și Tudor. Raluca Olaru este de profesie medic oncolog și a reușit să-i sucească mințile lui Mircea Radu atunci când el avea 44 de ani. Prezentatorul era cel mai râvnit burlac, însă iubirea pentru Raluca l-a făcut să-și schimbe statutul.