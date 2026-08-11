Sore a dezvăluit cum își menține silueta. Ce face pentru a se păstra în formă: „Habar nu am cât cântăresc”

Sore a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre felul în care își menține echilibrul fizic și despre relația pe care o are cu sportul și alimentația. Cântăreața a explicat că nu apelează la restricții alimentare severe și că, pentru ea, important este să păstreze un anumit echilibru.

Artista a adus în discuție și presiunea pe care femeile o resimt în ceea ce privește aspectul fizic. Sore consideră că atenția nu ar trebui să fie concentrată exclusiv asupra imaginii exterioare sau asupra unui anumit număr de kilograme, ci și asupra stării de bine și a beneficiilor pe care mișcarea le poate avea pe termen lung.

Vedeta a recunoscut că stilul său de viață nu este unul perfect și că există momente în care renunță la antrenamente din cauza oboselii sau alege să mănânce alimente pe care nu le-ar include în mod constant în alimentație.

Sore recunoaște că mai renunță la antrenamente

Cântăreața a explicat că relația constantă cu sportul nu este întotdeauna ușoară. Cu toate acestea, rezultatele obținute o determină să continue și să păstreze mișcarea în rutina sa.

Sore spune că și ea are momente în care lenea câștigă și în care nu ajunge la antrenamente. De asemenea, artista a recunoscut că mai mănâncă și alimente pe care le consideră mai puțin potrivite.

În astfel de situații, vedeta încearcă să recupereze ulterior prin mișcare și să păstreze un echilibru, fără ca sportul să devină o formă de pedeapsă.

„Știu că nu e ușor să ai o relație solidă și constantă cu sportul, dar când vezi rezultate, ai o singură variantă: să te ții! Și nu e vorba doar de aspectul exterior, preocuparea noastră trebuie să fie mereu despre ce se întâmplă pe interior și cum ne va ajuta asta în decadele următoare”, a explicat Sore.

Artista a adăugat că nu încearcă să fie perfectă și că preferă să păstreze un anumit echilibru în loc să simtă că se chinuie sau că se pedepsește.

„Da, și eu chiulesc de la antrenamente, și eu las lenea uneori să câștige, și eu mănânc prostii uneori, dar încerc să recuperez după, să mențin un oarecare balans fără să simt că mă chinui sau că mă pedepsesc”, a mai spus ea.

Artista nu își mai pune ca obiectiv un anumit număr de kilograme

Sore a vorbit și despre presiunea pe care societatea o pune asupra femeilor atunci când vine vorba despre felul în care arată. Vedeta consideră că această presiune poate deveni dificil de suportat și spune că a ales să renunțe la preocuparea pentru anumite tipare fizice.

Artista a mărturisit că nu își mai propune să atingă un anumit număr de kilograme și că nici măcar nu știe cât cântărește în prezent.

„Femeile pun multă presiune pe felul în care arată și e chinuitor, sincer. Eu mi-am propus să renunț la treaba asta, să mă mișc pentru starea de bine și pentru viitor fără să am ca scop încadrarea într-un tipar/nr de kg (habar nu am cât cântăresc)”, a transmis Sore.

Pentru artistă, sportul este legat de starea de bine și de ceea ce consideră că îi poate oferi pe termen lung, nu de atingerea unei anumite greutăți.

Sore spune că își permite și mici plăceri culinare

În ceea ce privește alimentația, Sore spune că nu își refuză complet micile plăceri. Artista a oferit drept exemplu frappe-ul, pe care spune că își permite să îl consume o dată pe săptămână.

Vedeta afirmă că îi place să se bucure de cât mai multe lucruri și că, în cazul său, alimentația și mișcarea fac parte din același echilibru.

„Și nici să nu îmi refuz un frappe o dată la o săptămână, de exemplu. Îmi place să mă bucur de cât mai multe lucruri și așa s-a nimerit: să îmi placă și mâncarea, dar și mișcarea”, a mai spus Sore.

Astfel, artista spune că preferă să păstreze o relație echilibrată cu sportul și alimentația, fără diete drastice și fără să își stabilească drept obiectiv un anumit număr afișat de cântar.