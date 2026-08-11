„Regele romanțelor” George Rotaru aleargă desculț pe plajă și la 73 de ani: „Am grijă de sănătate!” Ce piesă îi cânta lui Ceaușescu?

George Rotaru, numit și „Regele romanțelor”, în Epoca de Aur, duce un stil de viață sănătos, la vârsta de 73 de ani. Exclusiv pentru Click!, artistul ne-a dezvăluit micile sale trucuri, cu ajutorul cărora fentează trecerea timpului. Am aflat și care era piesa preferată a lui Nicolae Ceaușescu, și pe care George Rotaru i-o cânta, cu emoții, la petreceri.

1/6 George Rotaru duce un stil de viață sănătos, la 73 de ani

„Anul trecut, m-am dat cu parapanta, în Turcia. A fost fantastic!”

Interpretul de romanțe George Rotaru a ales să ducă un stil de viață sănătos, pentru a-și păstra greutatea corporală, dar și pentru o viață cât mai lungă:

„Vara asta sunt pe Litoral, cânt la localurile unor hoteluri, din Venus și din Olimp, așa că, în fiecare dimineață, ies pe plajă și alerg desculț, la primele ore ale zilei, pentru aerosoli. Sunt benefici pentru organism, pentru voce, pentru plămâni, am grijă de sănătate. Sunt o fire sportivă. Nu mulți știu că, anul trecut, m-am dat și cu parapanta, în Turcia, a fost fantastic, nu mi-a fost teamă!

„De zahăr mă feresc, e otravă pentru organism!”

Însă, pe lângă aceste exerciții fizice, sunt foarte atent și la ce pun în farfurie. Vara mă răsfăț cu foarte multe fructe, mure, afine, kiwi, prune. Dimineața mănânc câte un ou fiert, un iaurt sau o salată și humus, iar la prânz aleg câte o ciorbiță și o fripturică, plus o salată de crudități. De zahăr mă feresc, e otravă pentru organism”, spune el, exclusiv pentru Click!

Face, de 36 de ani, naveta București-New York: „Mi-e dor!”

Dacă vara este prezent, pe plaiurile noastre mioritice, iată că, din toamnă, va lua din nou drumul Americii, unde locuiește de la vârsta de 37 de ani, obținând între timp și cetățenia:

„În noiembrie, mă întorc în America. Am plecat acolo căci mă cam săturasem de ceea ce vedeam în România, voiam o viață mai bună. Mi se face însă dor de casă așa că revin, vara. Stau câteva luni, mai am prieteni, mă invită organizatorii de evenimente la spectacole. Românii iubesc romanțele, piesele de suflet”, ne-a mai menționat George Rotaru, exclusiv pentru Click!

De ce nu s-a recăsătorit, după divorțul de acum 45 de ani?

Solistul de romanțe George Rotaru nu s-a mai recăsătorit, după divorțul de acum 45 de ani. Susține că îi este mai bine așa:

„La meseria asta, de solist, când trebuie să fii mai tot timpul pe drumuri, cu greu reziști într-o căsnicie. E dificil pentru un artist să rămână însurat până la final. Eu și soția mea am divorțat pe la începutul anilor 80.

Apăruseră geloziile, voia să vină cu mine în toate turneele, uneori nu o puteam lua. Apoi, după divorț, am mai avut niște relații, prin America, am trăit câteva povești de dragoste, dar, fiind mereu plecat cu spectacolele, nu au rezistat”, ni s-a mai confesat George Rotaru, exclusiv pentru Click!

Care era piesa preferată a lui Nicolae Ceaușescu?

A fost artistul preferat al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, adesea fiind invitat să le cânte piese romantice, de dragoste, la petrecerile cu ștaif, din anii comunismului:

„Lui Nicolae Ceaușescu îi plăcea mult piesa de dragoste „Ochii tăi”. Dar, aveam mari emoții, de fiecare dată, când o interpretam, pentru că știa versurile pe de rost și mi-era tare teamă să nu le încurc și să-mi facă observație.

Pe vremea aceea, nu era zi de naştere a lui Nicolae Ceauşescu sau a Elenei Ceauşescu, ori Revelioane, la care să nu fiu invitat. Cântam romanţe, melodii de petrecere”, a mai menționat artistul, exclusiv pentru Click!