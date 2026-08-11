 Imagini de colecție cu foștii socri ai Alinei Sorescu. Părinții lui Alexandru Ciucu, 64 de ani împreună
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Imagini de colecție cu foștii socri ai Alinei Sorescu. Părinții lui Alexandru Ciucu, 64 de ani împreună

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Alexandru Ciucu are motive de sărbătoare în familie. Părinții designerului au ajuns la o bornă impresionantă: 64 de ani de căsătorie. Cu această ocazie, Alexandru Ciucu a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care a vorbit despre povestea de iubire a celor doi și despre familia pe care au construit-o împreună.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Foto: social media
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Foto: social media

Alexandru Ciucu: „Îi iubesc cu tot sufletul, îi respect enorm”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, însoțit de mai multe imagini cu părinții săi, designerul a rememorat momentele de fericire, bucurie, dar și pe cele mai dificile pe care cei doi le-au traversat de-a lungul celor 64 de ani de căsnicie. Alexandru Ciucu a avut numai cuvinte de laudă și apreciere la adresa părinților săi, cărora le-a transmis un mesaj plin de dragoste și recunoștință.

„Părinții mei împlinesc azi 64 de ani de căsătorie. Au fost ani frumoși, cu împliniri, dar și cu greutăți.

Sunt 64 de ani în care s-au iubit necondiționat, au construit totul singuri, au făcut un copil pe care l-au crescut și educat, iar Dumnezeu le-a dăruit și două nepoțele minunate.

În toți acești ani au existat și tensiuni, ca în orice cuplu, dar important este că au știut mereu să treacă peste ele și au găsit întotdeauna calea de a rămâne împreună.

Îi iubesc cu tot sufletul, îi respect enorm și îmi doresc să fie sănătoși. La mulți ani, Bica și Bicu!”, a transmis Alexandru Ciucu.

În ce relații a rămas Alina Sorescu cu părinții fostului soț

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial pe 27 ianuarie 2025, după ani în care au format o familie alături de cele două fiice ale lor, Carolina și Raisa. Despărțirea nu a fost una lipsită de tensiuni, iar artista a vorbit în repetate rânduri despre eforturile pe care le-ar fi făcut pentru a salva căsnicia și familia pe care o construise alături de designer.

La momentul respectiv, Alina Sorescu a făcut declarații și despre foștii săi socri, mărturisind că aceștia i-ar fi fost alături în încercarea de a depăși problemele din căsnicie. Artista susținea însă că, după divorț, nu mai păstrează legătura cu aceștia.

„Din păcate, nu mai țin legătura cu ei acum, pentru că Alexandru nu ne permite acest lucru. Ei m-au susținut foarte mult în încercarea mea de a face ca lucrurile să meargă. Am făcut chiar de dinainte să se nască fetița cea mare, Carolina”, a spus artista pentru romaniatv.net

Alexandru Ciucu: „O traumă, asta mi-a rămas în suflet”

La rândul său, Alexandru Ciucu a revenit recent asupra perioadei petrecute alături de Alina Sorescu și a vorbit despre unul dintre cele mai mari regrete pe care le are după încheierea mariajului. Designerul consideră că implicarea părinților în relația lor a avut un impact asupra modului în care și-au construit familia și recunoaște că și-ar fi dorit ca, la un moment dat, el și Alina să reușească să își ducă viața de cuplu mai mult în propriul lor ritm, alături de copii.

„O traumă, asta mi-a rămas în suflet. Și mi-a rămas o părere de rău că n-am încercat să construim relația asta, măcar de la un moment încolo, doar noi doi și copiii, fără socri. Asta o să-mi reproșez întotdeauna, nu că nu am încercat, ci că n-am reușit să ajungem acolo”, a mai declarat Alexandru Ciucu. pentru OK! Magazine.

Astfel, la mai bine de un an de la divorț, declarațiile celor doi readuc în atenție un capitol delicat al fostei căsnicii. Atât Alina Sorescu, cât și Alexandru Ciucu au vorbit, din perspective diferite, despre rolul pe care familiile lor l-au avut în perioada în care încercau să își salveze relația.

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