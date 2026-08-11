Alexandra Stan, prima fotografie cu fiica ei. Ce a scris în dreptul pozei cu micuța Eva

Alexandra Stan trăiește cele mai frumoase momente din viața ei. Cântăreața și-a surprins fanii cu o fotografie emoționantă, la o zi după ce a născut. Micuța este perfect sănătoasă și extrem de iubită. Cum l-a surprins artista pe Ștefan Oprea, proaspătul tătic.

Alexandra Stan nu a mai rezistat și a făcut publică o primă imagine cu micuța Eva, pe care a adus-o pe lume cu doar o zi în urmă. Fotografia este una emoționantă, arătând că fericirea artistei nu a putut fi ascunsă pentru prea multă vreme.

Prima imagine după ce Alexandra Stan a născut

Fotografia a fost postată pe Instagram chiar de către Alexandra Stan. Cântăreața a surprins un moment unic și plin de tandrețe. Astfel, și-a surprins iubitul, Ștefan Oprea, ținându-și în brațe copilul.

Proaspătul tătic o privește pe micuța Eva cu o dragoste și o admirație greu de descris în cuvinte. Poza este însoțită de mesajul sugestiv „Everything” (Totul), subliniind importanța imensă a noului membru al familiei.

Cum a anunțat Alexandra Stan numele copilului

Alexandra Stan a născut luni, 10 august, prin cezariană. Artista nu a dat multe detalii despre sarcină de-a lungul acestor luni, însă la ultima consultație aceasta a dezvăluit numele copilului.

„Ultima consultație la doamna doctor Ioana Drăgan în cabinet înainte de naștere! Totul e bine! Luni vine Evushk! Când a trecut timpul?”, a scris artista pe rețelele de socializare.

În același timp, Alexandra Stan a anunțat și că are o surpriză pentru fani. Aceasta a lansat piesa „Set Me Free”, în colaborare cu Dony. Aceasta a susținut că este un cadou oferit chiar de Eva.

„Ați crezut că vă las fără o piesă nouă? Nu, nu, nu! Mai am, la propriu, doar două zile până nasc, așa că bănuiesc că acesta este cadoul pe care vi-l oferă Eva! Chiar îmi imaginez că asta cântă ea acum, în burtică! Hihi! Îți mulțumesc, Dony, că ai împărtășit piesa asta cu mine! Ne revedem curând, într-o nouă formulă!”, a adăugat artista.

Cine este iubitul Alexandrei Stan

Iubitul Alexandrei Stan, acum proaspăt tătic, este Ștefan Oprea, toboșarul cu care ea colaborează de aproximativ patru ani. Proiectele muzicale i-a apropiat pe cei doi și așa s-a legat o poveste frumoasă de dragoste, din care a rezultat micuța Eva.

Cei doi și-au anunțat relația într-un mod inedit. Au lansat piesa „forEva”, în care au și dezvăluit faptul că artista este însărcinată. Se pare că numele fetiței fusese încă de atunci stabilit.