Cu ce probleme de sănătate se confruntă Lora. Dezvăluirile care i-au îngrijorat pe fani: „Am primit raportul medical!”

Cântăreața Lora, una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească, și-a îngrijorat fanii cu un anunț referitor la starea sa de sănătate, pe care l-a făcut pe rețelele de socializare. Vedeta a lăsat să se înțeleagă că oboseala, stresul și programul încărcat din ultima perioadă și-au spus cuvântul, iar organismul a început deja să-i dea primele semne că are nevoie de atenție.

Pe rețelele de socializare, Lora a publicat un raport medical care prezintă rezultatele unor investigații recente și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva detalii despre starea prin care trece.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Lora

Din spusele sale, Lora se confruntă cu probleme cauzate de oboseala acumulată și de suprasolicitarea fizică și psihică. Artista le-a explicat urmăritorilor săi că raportul medical indică faptul că simptomele sale sunt agravate de activitatea profesională intensă, stresul de performanță și lipsa unei recuperări corespunzătoare.

„A primit sora voastră raportul medical! N-am probleme. Deloc (n.r. ironică). Da, deloc n-am. Deloc, deloc, deloc. Ia fiți atenți! Simptomatologia este agravată de activitatea profesională intensă, stresul de performanță, pozițiile menținute prelungit, solicitarea repetitivă a centurii scapulare, lipsa refacerii corespunzătoare și suprasolicitarea psihico-fizică specifică activității de persoană publică. Fata intră la terapie și se ține de data asta. Plan de terapie integrat, 10 ședințe. Minim. Și curenți, și electroterapie”, a spus Lora, în mediul online.

Cu ce probleme s-a confruntat artista la începutul acestui an

Nu este pentru prima dată când Lora primește semnale din partea organismului că are nevoie de mai multă atenție. La începutul acestui an, artista ne-a povestit, în exclusivitate pentru Click!, că, în urma unor analize, nivelul colesterolului nu a fost tocmai cel dorit, motiv pentru care a decis să-și schimbe alimentația și să acorde o atenție mai mare unui stil de viață sănătos.

Vedeta mărturisea atunci că soțul său, Ionuț Ghenu, îi este un sprijin important, implicându-se inclusiv în pregătirea meselor și în găsirea unor alternative mai sănătoase pentru alimentația lor.

„La mâncare, având în vedere că mi-a ieșit colesterolul puțin mare la analize, cred că și din cauza stresului, am început anul cu foarte multe supe, mănânc multe supe. Soțul meu îmi gătește foarte bine și îi place mult să gătească. Nu mai mănânc legume la grătar că am înțeles că e mai bine să le fierbi al dente decât să fie făcute la grătar. Am mutat tot ce ține de fructe în prima parte a zilei și niciodată după ce mănânc ceva carne. Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, ne-a povestit Lora.

Proiectul care i-a dat bătăi de cap Lorei

Pe lângă muzică, artista a avut în această perioadă și numeroase proiecte în care a investit timp, energie și resurse. În cadrul aceluiași interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, Lora ne vorbea despre unul dintre proiectele sale de suflet: lansarea unei creme de ochi, la care lucrase timp de un an.

„Lucrez acum, sunt în focuri, cu lansarea cremei de ochi care va fi aceeași formulă pe care femeile o iubesc foarte mult și văd rezultate. Este o formulă extraordinară care este testată pe oameni și care are un ingredient premiat internațional, se numește Beautifeye și are un ingredient demonstrat că face lifting la pleoapa superioară plus alte ingrediente care ajută pielea din jurul ochilor să fie mult mai fermă, elastică, să diminueze ridurile și cearcănele. Este o formulă superbă și de un an de zile lucrez la un nou ambalaj și în sfârșit acum, în luna ianuarie, o să fiepusă în vânzare într-un ambalaj nou, într-un tub care are o tehnologie premiată internațional, cu microcurrent.

Este un proiect la care am pierdut multe nopți și mi-au ieșit câteva fire albe de stres dar cred că va merită toată chestia asta pentru că o să fie absolut senzațional. Este un produs românesc care o să ne facă foarte mândri. Mai lansez un tint oil pentru buze care o să fie foarte fain și ajută foarte mult buzele să fie și frumoase și sănătoase, le și repară, le dă și un efect de mărire, fără să usture, să miroase urât cum sunt multe dintre produsele de genul ăsta și lucrez și la noul meu album cu piese Lora, vor fi și niște influențe mai rock și vor fi niște influențe amapiano și niște balansuri foarte frumoase dar o să vă povestesc mai multe când o să fiu cu el mai aproape de final. Mai am de înregistrat dar sunt puțin răcită perioada asta așa că se amână puțin și înregistrările”, ne-a mai spus Lora.