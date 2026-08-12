 Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold
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Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold

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Cabral și Andreea Ibacka nu mai formează un cuplu, însă cei doi s-au aflat în același loc în timpul festivalului Untold de la Cluj-Napoca. Alături de mai mulți actori, prezentatori TV, jurnaliști, influenceri și alte persoane cunoscute din lumea mondenă, aceștia au petrecut până în zori. La un moment dat, însă, Cabral a avut o reacție care a atras atenția celor din jur și care a fost interpretată drept o posibilă aluzie la fosta sa căsnicie.

Cabral și Andreea Ibacka. Foto: social media
Cabral și Andreea Ibacka. Foto: social media

După 15 ani de mariaj, Cabral și Andreea Ibacka au ales să meargă pe drumuri separate, fără să ofere public prea multe detalii despre motivele care au dus la despărțire. Cei doi și-au continuat fiecare viața, iar în ultima perioadă nu au mai fost surprinși împreună în apariții publice. Cu toate acestea, ambii au fost prezenți la Untold, unde au participat la atmosfera de festival.

Mesajul ofensator transmis de Cabrla Ibacka

În timpul unui moment de DJ, Cabral a stârnit reacții printre cei prezenți printr-un gest care a părut să transmită mai mult decât o simplă glumă. În timp ce mixa piesa „Undeva-n Balkani”, interpretată de Puya, versurile despre problemele și „belelele” vieții au creat contextul perfect pentru o ironie subtilă.

Când melodia a ajuns la pasajul:  „Vrem viață ușoară / Multe probleme, belele pe capu’ nostru, vere / Crezi că ne place încontinuu să ne lovim de ele?”, prezentatorul a indicat către degetul pe care se poartă în mod obișnuit verigheta, iar mișcarea sa a fost interpretată drept o ironie subtilă, în stilul său caracteristic, la adresa fostului mariaj. Momentul pare să fi fost modul său autoironic de a face legătura între versurile despre „belele” și propria experiență. Imaginile pot fi văzute AICI

Andreea Ibacka, în lacrimi în timpul unui concert

Prezentă la festivalul Electric Castle, Andreea Ibacka a avut parte de un moment profund emoționant în timpul concertului susținut de Teddy Swims. Fosta soție a lui Cabral a fost surprinsă cu ochii în lacrimi, lăsându-se copleșită de emoțiile transmise de muzica artistului internațional.

Ulterior, blondina a vorbit și pe rețelele de socializare despre trăirile pe care le-a avut în timpul spectacolului. Piesele lui Teddy Swims, care abordează teme precum iubirea, speranța, greșelile și procesul de vindecare, au avut un impact puternic asupra sa și au făcut-o să își exprime liber emoțiile.

„Îmi doream enorm să ajung la concertul lui Teddy Swims și realitatea a depășit așteptările. Vocea lui e atât de puternică, dar în același timp vulnerabilă… încât ai impresia că fiecare vers e trăit, nu doar cântat.

Piesele vorbesc despre iubire, greșeli, speranță, vindecare, iar când le auzi live ajung direct acolo unde trebuie. Și nu încearcă să impresioneze, pur și simplu spun adevărul. M-am trezit cântând, zâmbind și, în câteva momente, plângând. Fiindcă mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica, doar o simți”, a scris Andreea Ibacka în postarea sa de pe Instagram.

Andreea Ibacka, mesaj ferm după divorțul de Cabral

Deși atât Cabral, cât și Andreea Ibacka au ales să fie discreți în privința vieții personale, actrița a simțit nevoia să transmită un mesaj clar prin intermediul rețelelor de socializare. Aceasta a explicat că discreția a fost mereu o alegere asumată și că nu își dorește ca despărțirea să devină un subiect de dezbatere publică.

Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest „minut de celebritate” nu se regăsește printre opțiunile mele. Există și altele, bazate pe ceea ce mă definește ca om și artist. Mă știți de atâția ani, aceasta a fost dintotdeauna direcția. Am colaborări în curs, responsabilități și cheltuieli. Și sunt încrezătoare că voi nu judecați superficial fiecare postare. Promit să revin cu lucruri extraordinare în plan profesional. Vă mulțumesc pentru susținere, feedback și recomandări!”, a transmis actrița.

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