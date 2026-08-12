Tatăl Codruței Filip, probleme de sănătate după divorțul fiicei de Valentin Sanfira. Acesta se află internat în spital

Codruța Filip le este alături părinților săi într-o perioadă deloc ușoară, mai ales că tatăl artistei se confruntă cu probleme de sănătate și urmează să fie internat pentru investigații. Fosta soție a lui Valentin Sanfira a vorbit recent despre starea acestuia și despre problemele medicale cu care se confruntă.

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a venit ca o surpriză atât pentru admiratorii lor, cât și pentru cei apropiați. Pentru familia artistei, divorțul a fost o perioadă extrem de dificilă. Codruța a povestit că tatăl său a resimțit puternic suferința provocată de această situație și a ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

Tatăl artistei, internat în spital pentru mai multe investigații

Recent, fosta concurentă de la „Desafio: Aventura” a dezvăluit că tatăl ei este internat pentru câteva zile, pentru o serie de investigații și analize mai amănunțite. Bărbatul are anumite probleme cardiace și urmează un tratament, iar temperaturile ridicate din ultima perioadă au determinat familia să fie și mai atentă la starea lui de sănătate.

„Tata e bine, doar că este internat pentru câteva zile pentru câteva investigații de rutină, adică mai intense un pic. El nu a avut o stare foarte bună în ultima perioadă și a avut niște problemuțe legate de inimă și urmează și un tratament în sensul ăsta. Și, fiind foarte cald afară și gradele fiind destul de multe la număr, cumva e nevoie de mai multă investigație în acest sens, dar bine”, a declarat Codruța Filip, pentru Spynews.ro.

„El merge la serviciu zilnic, face efort foarte mare”

Artista a explicat că tatăl său nu a renunțat nici la serviciu, deși perioada prin care trece nu este una tocmai ușoară. Efortul fizic depus zilnic, temperaturile ridicate și problemele cardiace au fost motive suficiente pentru ca familia să se asigure că starea lui este atent monitorizată.

„L-am dus noi la spital. Este un control de rutină ca să ne asigurăm că totul este sub control, pentru că este foarte cald afară și e normal. El merge la serviciu zilnic, face efort foarte mare și atunci toate astea combinate, să ne asigurăm că e bine. Totul e bine”, a mai spus artista.

Codruța: „Tata s-a îmbolnăvit. Cumva cu mama vorbesc mai mult”

Codruța Filip a vorbit și despre impactul pe care divorțul de Valentin Sanfira l-a avut asupra părinților săi. La scurt timp după separare, artista a ales să discute public despre perioada dificilă prin care a trecut, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”. Aceasta a mărturisit că una dintre cele mai mari dureri ale sale a fost să își vadă părinții suferind din cauza situației prin care trecea.

Artista a explicat că mama sa a reușit să gestioneze mai bine perioada dificilă deoarece își exteriorizează emoțiile, în timp ce tatăl său este mult mai retras și obișnuiește să păstreze în interior ceea ce simte. Potrivit declarațiilor sale, această suferință acumulată s-ar fi răsfrânt inclusiv asupra stării de sănătate a bărbatului.

„Mă doare foarte tare pentru că suferința mea cea mai adânca acum este faptul că ei trec prin perioada asta. Tata s-a îmbolnăvit. Cumva cu mama vorbesc mai mult, pentru că ea se exteriorizează mai mult decât tata.

Știu cât de mult suferă și ea și cât nu doarme nopțile. Tata este mult mai interorizat și din cauză că el nu spune neapărat ceea ce simte, cumva a dus la niște probleme de sănătate.

Acum are niște probleme cu inima și dacă nu mergeam la timp la spital, era cât pe ce să facă un accident vascular cerebral sau un infarct. Acum e sub tratament”, a declarat Codruța Filip, în podcastul Acasă la Măruță.