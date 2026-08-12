 Lucy Davis, actriță cunoscută pentru rolul din serialul „The Office”, a mărturisit că are cancer în stadiu avansat. Ce simptom a ignorat
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VideoLucy Davis, actriță cunoscută pentru rolul din serialul „The Office”, a mărturisit că are cancer în stadiu avansat. Ce simptom a ignorat

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Lucy Davis a dezvăluit că a primit un diagnostic devastator de cancer mamar în stadiul 4, după ce s-a luptat în tăcere cu boala timp de un an și jumătate. 

Lucy Davis a mărturisit că are cancer/sursă foto: social media
Lucy Davis a mărturisit că are cancer/sursă foto: social media

  Actrița din serialul „The Office” a declarat că boala a metastazat la coloana vertebrală, la șoldul drept și la coaste și că acum este „incurabil”, chimioterapia nefiind o opțiune viabilă.  

Simptomul care a trecut ignorat

Lucy Davis a povestit fanilor săi că a simțit într-o zi un nodul în zona sânului, însă nu i-a acordat prea multă atenție. 

„Nodulul inițial pe care l-am simțit nu era un «nodul» propriu-zis, ci mai degrabă un fel de zonă dură. Foarte mică”, a scris ea pe Instagram. „Aproape că nu m-am deranjat să-l verific. Așa că, cred că ceea ce vreau să spun este să nu ignorați nimic – verificați totul”.

În loc să se concentreze asupra prognosticului ei, Davis a spus pe rețelele sociale că este hotărâtă să se bucure de orice timp i-a mai rămas, ea căutând să învețe orice se poate chiar și din momentele negative din viață. 

„Întotdeauna îmi place să găsesc lecțiile pe care le pot învăța din orice eveniment negativ. Iar cancerul nu m-a dezamăgit în această privință; am învățat multe din această experiență și sunt recunoscătoare pentru asta”, a mărturisit actrița. Ea a mai adăugat că aplică umorul în majoritatea situațiilor zilnice și își roagă apropiații să nu o trateze ca pe o persoană fragilă. 

Lucy Davis recunoaște că trece prin dureri mari, dar acceptă tot ce primește

Actrița a împărtășit cu urmăritorii ei faptul că uneori durerile sunt atât de mari încât nu poate merge și are nevoie de un scaun cu rotile.

„Să stau în picioare și să merg prea mult timp poate fi obositor, așa că uneori am nevoie să folosesc un scaun cu rotile (așa că, dacă mă vedeți mergând șovăielnic într-unul, nu ezitați să mă împingeți puțin!)”.

Lucy Davis a mai recunoscut că deși nu îi este frică de final și că a găsit pace cu ea însăși, îi este teamă pentru durerea care va rămâne în familia sa. Cu toate acestea, actrița își va continua lupta pentru drepturile animalelor și speră să poată lucra cât mai mult timp posibil. 

Începuturile carierei sale

Davis și-a început cariera de actriță în anii 1990, cu unul dintre primele roluri, cel al Mariei Lucas, în apreciata adaptare a BBC din 1995 a romanului „Mândrie și prejudecată”. Marele ei succes a venit odată cu rolul recepționistei Dawn Tinsley din versiunea britanică originală a serialului „The Office”, creată de Ricky Gervais și Stephen Merchant, care a fost difuzată între 2001 și 2003 și a devenit un fenomen internațional al comediei, potrivit FoxNews.

Ulterior, Davis și-a construit o carieră care a cuprins atât comedii britanice, cât și producții hollywoodiene de anvergură, printre care „Shaun of the Dead”, „Wonder Woman”, „Chilling Adventures of Sabrina” și „The Villains of Valley View”.

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