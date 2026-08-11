 Joe Biden se luptă cu un cancer agresiv. Declarațiile emoționante ale fiului Hunter Biden: „Mi-aș dori să se plângă mai mult”
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VideoJoe Biden se luptă cu un cancer agresiv. Declarațiile emoționante ale fiului Hunter Biden: „Mi-aș dori să se plângă mai mult”

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Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, se confruntă cu un cancer de prostată agresiv și în stadiu avansat. Diagnosticat în luna mai 2025, liderul american, în vârstă de 83 de ani, a urmat de atunci tratamente cu radiații și un tratament hormonal.

Joe Biden / Foto: Shutterstock
Joe Biden / Foto: Shutterstock

Boala a continuat să avanseze, iar cancerul de prostată s-a răspândit și la alte părți ale corpului. Fiul fostului președinte, Hunter Biden, a vorbit despre starea acestuia și despre durerile pe care le are.

Hunter Biden a făcut dezvăluirile într-un interviu acordat emisiunii „Newsnight” a BBC, în care a descris situația prin care trece familia sa.

Hunter Biden: „Cancerul s-a răspândit, a metastazat în oase”

Fiul fostului președinte american a spus că boala tatălui său a ajuns la oase și a continuat să se extindă. Hunter Biden a vorbit și despre efectele pe care boala le are asupra lui Joe Biden.

„Cancerul s-a răspândit, a metastazat în oase şi mai departe. Este foarte dureros şi foarte debilitant din multe puncte de vedere”, a declarat Hunter Biden pentru BBC.

Acesta a vorbit și despre rolul pe care Joe Biden îl are în continuare în cadrul familiei și despre cât de greu este pentru cei apropiați să îl vadă trecând prin această perioadă.

„Tatăl meu este, până în ziua de azi, centrul familiei noastre. Este cel mai bun tată, cel mai bun soţ, cel mai bun bunic. Este cu adevărat trist să vezi asta”, a mai spus Hunter Biden.

Fiul fostului președinte a mărturisit că situația este dificilă pentru întreaga familie și că starea de sănătate a tatălui său este foarte trist de privit.

Joe Biden a urmat tratament după diagnosticul din 2025

Joe Biden a fost diagnosticat în luna mai 2025 cu o formă agresivă și avansată de cancer de prostată. De atunci, fostul președinte a urmat tratamente cu radiații și un tratament hormonal.

Singurul lucru pe care l-aş spune despre tatăl meu, despre starea lui de sănătate în acest moment, este că mi-aş dori să se plângă mai mult, pentru că nu stă bine”, a declarat Hunter Biden.

Mărturia fiului vine în contextul în care familia continuă să fie alături de fostul președinte în perioada dificilă prin care trece.

Joe Biden își va publica memoriile în noiembrie

În ciuda problemelor de sănătate, Joe Biden urmează să își publice memoriile. Cartea, intitulată „Promite-mi, America”, va apărea pe 17 noiembrie, după alegerile pentru Congres.

Volumul este menționat în sursa transmisă în contextul informațiilor despre fostul președinte și perioada pe care acesta o traversează.

Joe Biden are 83 de ani și a fost diagnosticat în mai 2025 cu cancer de prostată agresiv și în stadiu avansat. În perioada care a urmat diagnosticului, acesta a urmat tratamente cu radiații și un tratament hormonal.

Potrivit declarațiilor făcute de Hunter Biden, boala s-a răspândit la oase și mai departe, iar starea fostului președinte este una dificilă, durerile fiind descrise drept foarte puternice și debilitante.

Hunter Biden a vorbit și despre impactul diagnosticului asupra familiei, descriindu-l pe tatăl său drept centrul familiei și spunând că este greu pentru cei apropiați să îl vadă trecând prin această situație.

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