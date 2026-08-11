Cutremur în România, marți seară. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zone a fost resimțit

Seismologii au revizuit în scădere datele privind cutremurul produs marți seară, 11 august, în județul Buzău. Potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), magnitudinea seismului a fost modificată de la 4,5 la 4,3 pe Richter.

Cutremurul s-a produs la ora 20:21 și a fost resimțit și în anumite zone din Capitală.

Odată cu magnitudinea, specialiștii au revizuit și adâncimea la care s-a produs seismul. Aceasta a fost modificată de la 140 de kilometri, cât fusese anunțată inițial, la 133,2 kilometri.

Cutremurul s-a produs în județul Buzău

Seismul de marți seară a avut loc în județul Buzău, iar potrivit datelor INCDFP, epicentrul s-a aflat în apropierea mai multor orașe.

Cutremurul s-a produs la 55 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, la 56 de kilometri est de Brașov și la 59 de kilometri sud de Buzău.

De asemenea, seismul a fost localizat la 69 de kilometri nord de Ploiești, la 70 de kilometri sud de Focșani și la 96 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Deși magnitudinea a fost revizuită în scădere, cutremurul a fost suficient de puternic pentru a fi resimțit în anumite zone din București.

Datele referitoare la seisme pot fi actualizate de specialiști după primele estimări, iar în cazul cutremurului produs marți seară au fost modificate atât magnitudinea, cât și adâncimea.

14 cutremure în România de la începutul lunii august

Potrivit datelor prezentate de sursă, de la începutul lunii august, în România s-au produs 14 cutremure.

Magnitudinile acestora au fost cuprinse între 2,4 și 4,5 pe Richter.

Cutremurul produs marți, 11 august, în județul Buzău, a fost inițial anunțat cu magnitudinea de 4,5, însă valoarea a fost ulterior revizuită la 4,3.

Totodată, adâncimea inițială de 140 de kilometri a fost modificată la 133,2 kilometri.

Seismul a fost resimțit și în anumite zone din Capitală, potrivit informațiilor transmise în urma producerii acestuia.

Cel mai important seism din acest an a avut magnitudinea 4,5

În 2026, cel mai important seism menționat în sursa transmisă s-a produs în data de 26 februarie, în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea de 4,5 pe Richter.

Comparativ cu seismul produs marți seară în județul Buzău, care a fost revizuit la 4,3, cutremurul din februarie rămâne, potrivit datelor prezentate, cel mai important seism produs în România în acest an.

În cazul cutremurului de marți, primele date au indicat o magnitudine de 4,5, însă specialiștii au actualizat ulterior valoarea la 4,3. Și adâncimea a fost modificată, de la 140 de kilometri la 133,2 kilometri.

Seismul s-a produs la ora 20:21, în județul Buzău, și a fost resimțit inclusiv în anumite zone din București.