10 lucruri pe care le faci sau le consumi zilnic și care pot crește riscul de cancer. Unele sunt surprinzătoare

Celebrul medic Mihail Pautov a dezvăluit care sunt top zece lucruri cancerigene. Există o serie de obiceiuri zilnice sau alimente pe care oamenii le consumă în mod obișnuit și care au fost asociate cu un risc crescut de cancer.

Unele dintre ele pot părea surprinzătoare, însă medicul explică faptul că în acest caz contează foarte mult cantitatea, frecvența și durata expunerii. Acestea se află și pe lista Organizației Mondiale a Sănătății.

Lucruri ce ne pot face rău pe termen lung

Dr. Mihail Pautov a explicat faptul că sunt niște lucruri pe care unii oameni le fac zilnic și care au fost asociate cu un risc crescut de cancer. Acesta a menționat faptul că expunerea îndelungată la fumul de la soba cu lemne dăunează. Respirat în casă, el este încadrat ca fiind cancerigen pentru plămân.

„Dacă ai sobă, contează etanșeitatea, coșul curățat și aerisirea”, a menționat acesta. Nu este singurul obicei care ne poate face rău. Expertul a adăugat aici și munca în ture de noapte. El vine și cu o soluție.

„Lumina în timpul nopții și somnul haotic dau peste cap melatonina și ritmul circadian, așa că dacă lucrezi în ture, protejează somnul de zi cu întuneric total și ore fixe”, a punctat dr. Mihail Pautov.

Alimentele cancerigene

Expertul susține că ceaiul fierbinte poate cauza cancer. Dr. Pautov menționează că nu ceaiul în sine este problema, ci temperatura, explicând faptul că pentru ca orice băutură consumata la peste 50-60 de grade arde repetat mucoasa esofagului, ceea ce poate crea probleme în viitor.

Și murăturile sunt pe listă. Legumele conservate prin sărare masivă, în stilul tradițional asiatic, vin la pachet cu o serie de riscuri. Aici, problema este sarea în exces. De asemenea, și alcoolul este problematic, inclusiv vinul roșu despre care s-a crezut că este benefic pentru inimă.

„E în grupa cea mai severă, alături de tutun și azbest, și e legat de cel putin șapte tipuri de cancer. Diferența o face un pahar pe săptămână vs. o sticlă pe zi”, a subliniat expertul.

Un aliment la care nimeni nu se aștepta este pâinea prăjită. Aici se adaugă și cartofii foarte rumeniți. În acest caz, apare acrilamida care se formează la temperaturi mari. Soluția? Prăjește alimentele până ajungi la o culoare aurie.

Pe listă mai avem pudra de talc ce a fost, în 2024, asociată cu cancerul ovarian la folosirea ei în zonele intime. Ca alternativă, dr. Pautov a menționat că se poate folosi pudra pe bază de amidon de porumb.

Tot aici avem și aspartamul. Acesta este un îndulcitor artificial cu conținut scăzut de calorii, care este utilizat pe scară largă în sucurile dietetice, gumă de mestecat și în produsele fără zahăr.

„Aspartamul, clasificat în 2023 pe baza unor dovezi limitate pentru cancerul de ficat. În aceeași zi s-a confirmat că doza zilnică acceptată rămâne neschimbată, adică peste nouă doze de suc dietetic pe zi pentru un adult. Deci fără panică, dar nici oricât doar pentru că scrie zero pe etichetă”, a mai menționat expertul.

În același timp, mai avem un ultim lucru, anume extractul de frunza întreagă de aloe vera, care se regăsește în multe suplimente. Medicul a menționat că gelul folosit pe piele este sigur, însă problema apare atunci când se fac produse artizanale acasă.

„Observația ce le leagă: niciunul nu te îmbolnăvește dintr-o singură expunere, pentru că boala vine din obiceiuri mici, repetate ani de zile. Vestea bună e că mecanismul funcționează și invers. Întrebarea corectă nu e dacă ceva e cancerigen, ci cât, cât de des și în ce context”, a punctat Mihail Pautov.