 Ce efecte poate avea canicula asupra persoanelor cu boli cardiace
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Ce efecte poate avea canicula asupra persoanelor cu boli cardiace

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Oricine resimte efectele neplăcute ale caniculei, însă persoanele cu probleme cardiace pot suferi mai mult în această perioadă.

Căldura extremă provoacă deshidratare, uneori severă, iar acest lucru obligă inima să pompeze mai repede pentru a trimite sângele la suprafața pielii, pentru a elimina căldura prin transpirație. Sistemul cardiovascular este suprasolicitat prin creşterea debitului cardiac şi prin scăderea tensiunii arteriale din cauza vasodilataţiei. Dacă stresul asupra inimii este prea intens, iar efectul de răcire este insuficient, organele vitale pot fi afectate cu consecințe care pot fi grave, avertizează specialiştii.

Deoarece organismul trebuie să depună un efort suplimentar atunci când este cald, pentru a menţine temperatura internă la 36,5-37°C, canicula poate provoca oboseală semnificativă, favorizând apariţia problemelor cardiace, mai ales când există deja un diagnostic de afecţiune cardiovasculară.

Medicamentele pentru inimă pot amplifica efectele căldurii

Unele dintre medicamentele pentru tratarea bolii coronariene, a insuficienței cardiace și a hipertensiunii arteriale pot interfera cu mecanismele de răcire ale corpului.

Beta-blocantele, adesea indicate pentru a trata boala coronariană, insuficienţa cardiacă, hipertensiunea arterială şi problemele de ritm cardiac (aritmia) scad ritmul cardiac, ceea ce perturbă eforturile de răcire ale organismului.

Medicamentele blocante ale canalelor de calciu, indicate, printre altele, în hipertensiune, aritmii, angină, acţionează asemănător beta-blocantelor, îngreunând mecanismele de răcire ale corpului.

Diureticele, care sunt indicate în hipertensiune, îndepărtează excesul de apă din organism, ceea ce predispune la deshidratare, pe care canicula o poate agrava.

Pacienţii cu hipertensiune şi alte probleme cardiovasculare trebuie să ceară sfatul medicului în legătură cu posibila revizuire a tratamentului vara. 

Scăderea tensiunii poate da stări de leşin

Căldura favorizează scăderea tensiunii (hipotensiune). În cazul persoanelor care iau medicamente care ajută la controlul valorilor tensiunii arteriale, efectele hipotensoare sunt amplificate de caniculă. În această situaţie, tensiunea poate scădea foarte mult şi se poate ajunge la leşin sau pierderi de conştienţă, în cazuri extreme.

De asemenea, există riscul creşterii vâscozităţii sângelui, ceea ce poate duce la apariţia cheagurilor, implicit la accidente vasculare, embolii şi tromboze.

Pacienţii care urmează tratamente cu anticoagulante pentru afecţiuni cardiace sau neurologice trebuie să se hidrateze corespunzător, pentru că deshidratarea are efect procoagulant la nivel vascular.

La persoanele cu insuficienţă cardiacă, pe căldură, este favorizată supraîncălzirea, pentru că inima nu mai poate să îşi mărească numărul de bătăi pe minut.

În timpul caniculei, se pot agrava simptomele la cei cu cardiomiopatie ischemică şi care fac crize de angină pectorală.

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