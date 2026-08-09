Factori care expun riscului de demență. Colesterolul crescut şi depresia, printre ei

Demența este un termen generic pentru mai multe boli care afectează funcțiile cerebrale, mai ales facultățile mintale – capacitățile cognitive precum gândirea, orientarea în timp și spațiu, memoria și limbajul.

Demenţa este mai frecventă la vârstele înaintate, dar și persoanele tinere pot primi acest diagnostic, în anumite cazuri, precum în situația în care au suferit leziuni cerebrale puternice.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă dintre bolile neurodegenerative care se manifestă prin demență, adică prin deteriorare cognitivă globală.

Există anumiţi factori de risc pentru demență.

1) Educația redusă

,,Educația construiește probabil rezerva cognitivă, oferind creierului o rezistență mai mare împotriva patologiei legate de vârstă", a declarat pentru Healthline Laura Bojarskaite, neurocertătoare și cercetătoare în domeniul somnului, la Universitatea din Oslo.

,,Învățarea pe tot parcursul vieții și activitățile, care stimulează funcțiile cognitive pot contribui la menținerea acestei rezerve", a adăugat experta.

2) Pierderea auzului la vârsta mijlocie

Pierderea auzului la vârsta mijlocie poate duce la solicitarea cognitivă, poate reduce interacțiunile sociale și poate accelera atrofia cerebrală, a declarat Laura Bojarskaite pentru Healthline.

3) Nivelul ridicat al colesterolului rău - LDL

Un nivel ridicat al colesterolului LDL contribuie la apariţia bolilor vasculare și poate afecta fluxul sanguin către creier, crescând riscul atât de demență vasculară, cât și de boală Alzheimer.

4) Depresia

Boala secolului și demența se află în strânsă legătură, chiar dacă demența este mai frecvent asociată cu vârstele înainte, în timp ce depresia poate apărea la orice categorie de vârstă. 1 din 5 persoane experimentează un episod depresiv pe parcursul vieții, informează National Library of Medicine.

Sunt mai multe conexiuni ce pot apărea între depresie și demență. De exemplu, simptomele de depresie sunt comune și în cazul pacienților cu demență. De altfel, depresia poate fi și o reacție la deficitele cognitive timpurii. Totodată, depresia poate fi un factor de risc sau un simptom precoce al demenţei, informează National Library of Medicine, din SUA.

Nu ignora simptomele depresiei, ca tristețea persistentă, și prezintă-te din timp la medic, pentru diagnosticul corect.

5) Leziunile cerebrale traumatice

Aceste leziuni pot apărea în urma loviturilor la cap, prin contactul cu podeaua, pământul sau cu o piesă de mobilier. Potrivit unui studiu, cu participanți de vârstă medie de 77 ani, din Ontario, Canada, persoanele care au suferit o leziune cerebrală s-au confruntat cu un risc de demență ulterioară de 69% în primii cinci ani de la incident, riscul scăzând la 56% după cei cinci ani, potrivit Fisher Center for Alzheimer's Research Foundation.

6) Hipertensiunea arterială

„Tensiunea arterială crescută deteriorează vasele de sânge din tot corpul, inclusiv creierul, afectând fluxul sanguin și crescând riscul de leziuni vasculare și demență”, afirmă neurocercetătoarea Laura Bojarskaite. Menținerea unei greutăți corporale normale, exercițiile fizice, limitarea consumului de sare, reducerea consumului de cafeină, evitarea alcoolui și renunțarea la fumat sunt printre măsurile care pot ajuta la gestionarea tensiunii arteriale.

7) Diabetul

„Glucoza din sânge crescută cronic deteriorează vasele de sânge și poate afecta semnalizarea insulinei în creier, procese care au fost legate de declinul cognitiv și riscul de demență”, afirmă Bojarskaite pentru Healthline. Gestionarea glicemiei în caz de diabet și respectarea tratamentului medicamentos prescris de medic sunt esențiale.

8) Fumatul

Persoanele care fumează prezintă un risc estimat cu 30% mai mare de a dezvolta demență. În plus, 2% dintre cazurile de demență la nivel mondial sunt atribuite fumatului, scrie Ash Scotland.

Alți factori de risc pentru demență

Printre factorii de risc se mai pot regăsi și obezitatea, consumul excesiv de alcool, izolarea, pierderea vederii și expunerea la aerul poluat, scrie healthline. Menține relațiile sociale cu cei dragi, familie și prieteni, chiar și la vârste înaintate. De asemenea, nu neglija controalele medicale de rutină și antrenează-ți mintea zilnic, prin activități ce stimulează gândirea ca sudoku.

De Anca-Teodora Popa