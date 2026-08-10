 Trucul simplu prin care afli dacă eşti deshidratat. Medicul explică
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Trucul simplu prin care afli dacă eşti deshidratat. Medicul explică

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Organismul reacţionează în moduri diverse în momentul în care este deshidratat. Vara, pericolul deshidratării este mai mare, din cauza căldurii şi a transpiraţiei mai abundente. 

Deshidratarea este un dezechilibru între aportul şi pierderile de apă din corp. Nu doar nivelul apei este perturbat, ci şi cel al sărurilor minerale, mai ales în condiţii de transpiraţie (febră, caniculă, efort fizic), vărsături, diaree sau administrare de medicamente diuretice (care cresc cantitatea de urină eliminată). Este suficient să pierdem 2% din cantitatea de apă pentru a ne deshidrata.

Testul cu ajutorul degetelor

Există un truc simplu, recomandat de medicul de urgență Gérald Kierzek, citat de doctissimo.fr, pentru a verifica nivelul de hidratare personal, al copiilor sau al vârstnicilor, aceştia din urmă fiind mai expuşi riscului de deshidratare.

„Tehnica este incredibil de simplă”, explică dr. Gérald Kierzek. Este vorba despre testul ciupiturii (turgorul cutanat), care se face în felul următor!

- Ciupiți ușor pielea de pe dosul mâinii (partea opusă podului palmei) între degetul mare și cel arătător;

- Mențineți ciupitura câteva secunde, apoi eliberați;

- Observați modul în care pielea revine la forma inițială.

Reacția pielii oferă răspunsul:

-Dacă pielea revine instantaneu la loc: sunteți hidratat

- În cazul în care pielea are nevoie de 1–2 secunde pentru a reveni la normal, este vorba despre deshidratare ușoară;

- În situaţia în care pielea are nevoie de mai mult de 2 secunde, deshidratare este semnificativă.

Alte simptome ale deshidratării

Există şi multe alte manifestării ale deshidratării.

Setea

Când apare setea, deshidratarea s-a instalat deja. În lipsa unei cantităţi suficiente de apă, saliva este produsă în cantităţi mai mici, iar gura se usucă. Este indicat să nu aştepţi să îţi fie sete pentru a bea apă. De pildă, dacă faci efort fizic sau mişcare, cu atât mai mult bea apă regulat. Poţi bea 1 pahar cu apă (250 ml) la fiecare 30 de minute.

Urina de culoare închisă

Un bun indicator al nivelului de hidratare a organismului este culoarea urinei. Cu cât este mai închisă la culoare, cu atât ai un nivel mai mare de deshidratare. Totodată, o astfel de nuanţă este prezentă şi la prima urină de dimineaţă, ca efect al faptului că organismul a fost deshidratat în timpul nopţii. Contrar, urina pală sau incoloră este semnul hidratării corespunzătoare.

 Scăderea tensiunii arteriale

Hipotensiunea arterială este un alt simptom al deshidratării. Lipsa unei cantităţi suficiente de apă în organism duce la o scădere a volumului de sânge circulant. Acest lucru implică şi irigarea necorespunzătoare a organelor, ceea ce poate atrage anumite complicaţii. În caz de deshidratare severă, pot apărea simptome precum ameţelile sau starea de leşin.

Durerea de cap

Apa joacă un rol important în procesele vitale ale corpului. Unele dureri de cap pot fi un semnal de alarmă trimis de organism în momentul în care nu este hidratat corespunzător. În condiţiile unui aport scăzut de apă, sângele are tendinţa de îngroşare, fiind afectată şi circulaţia acestui fluid, ceea ce poate duce la apariţia durerilor de cap.

Scăderea concentării

Când organismul are o cantitate insuficientă de apă, fluxul sangvin redus face ca organe precum creierul să fie mai puţin oxigenate. De aceea, se instalează simptome precum lipsa concentrării şi randamentul intelectual scăzut.

 

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