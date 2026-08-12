 Larisa Uță a ajuns pe masa de operație. A făcut anunțul cu ochii în lacrimi: „Putea să fie mult mai rău”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoLarisa Uță a ajuns pe masa de operație. A făcut anunțul cu ochii în lacrimi: „Putea să fie mult mai rău”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Larisa Uță trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Fosta concurentă de la „Survivor” a vorbit deschis despre situația cu care se confruntă și a anunțat că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală.

Larisa Uță. Foto: social media
Larisa Uță. Foto: social media

Larisa Uță: „Putea să fie mult mai rău de atât”

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Larisa Uță a mărturisit că traversează un moment greu, însă a ales să transforme această experiență într-un mesaj despre cât de important este să avem grijă de noi și de sănătatea noastră. Sportiva nu a oferit detalii despre diagnosticul său, dar le-a transmis celor care o urmăresc să nu își ignore propriile nevoi și să învețe să se pună pe primul loc.

„Este un moment foarte greu, probabil că putea să fie mult mai rău de atât, dar nu este cazul. Dacă după acest video reușesc să ajut o singură femeie, o singură persoană, să înțeleagă cât de importantă este iubirea de sine, cât de important este să înțelegem că toate trăririle noastre toată empatia pe care nu ne-o dăm nouă, le-o dăm tuturor celor din jurul nostru, dar nu nouă, toată bunătatea pe care o oferim oamenilor din jurul nostru, dar nu ne-o oferim nouă, se răsfrânge asupra organismului și asupra sănătății noastre”, a declarat Larisa Uță, pe Instagram.

„E foarte important să mergem la doctor”

Fosta concurentă „Survivor” a ținut să le atragă atenția urmăritorilor să nu amâne controalele medicale și să ceară ajutor de specialitate atunci când observă că ceva nu este în regulă. Mesajul său a fost adresat în special femeilor care i-au fost alături și au susținut-o de-a lungul timpului.

„E foarte important să mergem la doctor, să ne facem analizele la timp și să avem grijă de noi, este cel mai important. Pentru toate doamnele care mă urmăresc și care au fost alături de mine și care m-au susținut în toată această perioadă și după Survivor, fac acest video”, a declarat Larisa Uță.

Larisa Uță își dorește să revină în România

Cu doar câteva zile în urmă, Larisa Uță vorbea deschis despre posibilitatea de a se întoarce în România, după mai mulți ani petrecuți în Marea Britanie. Vedeta mărturisește că începe să ia tot mai serios în calcul revenirea în țară, mai ales că motivul principal pentru care a ales să se stabilească la Londra, copiii săi, nu mai este unul de actualitate.

Larisa Uță spune că, în prezent, copiii ei și-au construit propriile vieți în România, în timp ce ea a rămas la Londra. Chiar dacă aceștia sunt adulți și au propriile drumuri, distanța dintre ei îi este tot mai greu de gestionat.

„Eu îmi doresc să vin acasă, m-am gândit că îmi ajunge. Eu plecam pentru copii, dar copiii mei sunt în România acum și eu sunt la Londra. Chiar dacă sunt adulți, cumva au drumul lor, au viața lor, e greu!”, a declarat Larisa Uță, în platoul Știrilor Antena Stars

Ghid de cumpărături

emily jpg
FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară Vedete românești
banner catalin maruta png
#Exclusiv Click!
Cătălin Măruță, revenire de senzație în televiziune! Cu ce post a semnat? Lovitură de grație pentru Denise Rifai! PrimeTime
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
TVR cere 475 de milioane de lei din bani publici, dar cenzurează cu reclame bucuria lui David Popovici. Furie în social media după transmisiunea de la Paris: ”Să vă fie rușine!” www.fanatik.ro
image
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, dintr-o întâmplare. Vinde kg cu 30 de lei şi nu mai face faţă cererii observatornews.ro
image
Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată e aproape „nouă”. Sub ea, erau prinși 2 soldați ai Wehrmachtului www.antena3.ro
image
Cătălin Măruță, detalii pentru Gândul, după mutarea la Antena 1. “Furnicuțele are exact genul acela de energie care îmi place: oameni, umor, spontaneitate, joc și multă bucurie”. Prezentatorul anunță ce se va întâmpla cu proiectele din online, dezvoltate după plecarea de la Pro TV www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie as.ro
image
Cătălin Măruță revine pe micul ecran. Va prezenta „Furnicuțele” la Antena 1. Denise Rifai se retrage din emisiune playtech.ro
image
Omul care a scris istorie pentru Dinamo l-a sunat în direct pe Horia Ivanovici. A vrut să-i spună gluma zilei: „Se devalorizează leul!” www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Adevărul fierbinte despre anul sabatic al lui William în Chile. Trecea dintr-un pat în altul, chiar și cu două femei în aceeași noapte okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
banner roxana blagu png
#Exclusiv Click!
Clipe dramatice pentru Roxana Blagu! A ajuns cu copilul de urgență la spital Vedete românești
codruta jpg
Tatăl Codruței Filip, probleme de sănătate după divorțul fiicei de Valentin Sanfira. Acesta se află internat în spital Vedete românești
image png
VideoLucy Davis, actriță cunoscută pentru rolul din serialul „The Office”, a mărturisit că are cancer în stadiu avansat. Ce simptom a ignorat Vedete internaționale
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
loraa jpg
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Lora. Dezvăluirile care i-au îngrijorat pe fani: „Am primit raportul medical!” Vedete românești
emily jpg
FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară Vedete românești
1 angela similea jpg jpeg
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită” Vedete românești
ciucu si sorescuu jpg
Imagini de colecție cu foștii socri ai Alinei Sorescu. Părinții lui Alexandru Ciucu, 64 de ani împreună Vedete românești
image
Cătălin Măruță se întoarce la TV, dar la Antena 1. Ce se întâmplă cu Denise Rifai și „Furnicuțele”: „Ne vedem din nou la TV! ” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net