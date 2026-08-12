Larisa Uță a ajuns pe masa de operație. A făcut anunțul cu ochii în lacrimi: „Putea să fie mult mai rău”

Larisa Uță trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Fosta concurentă de la „Survivor” a vorbit deschis despre situația cu care se confruntă și a anunțat că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală.

Larisa Uță: „Putea să fie mult mai rău de atât”

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Larisa Uță a mărturisit că traversează un moment greu, însă a ales să transforme această experiență într-un mesaj despre cât de important este să avem grijă de noi și de sănătatea noastră. Sportiva nu a oferit detalii despre diagnosticul său, dar le-a transmis celor care o urmăresc să nu își ignore propriile nevoi și să învețe să se pună pe primul loc.

„Este un moment foarte greu, probabil că putea să fie mult mai rău de atât, dar nu este cazul. Dacă după acest video reușesc să ajut o singură femeie, o singură persoană, să înțeleagă cât de importantă este iubirea de sine, cât de important este să înțelegem că toate trăririle noastre toată empatia pe care nu ne-o dăm nouă, le-o dăm tuturor celor din jurul nostru, dar nu nouă, toată bunătatea pe care o oferim oamenilor din jurul nostru, dar nu ne-o oferim nouă, se răsfrânge asupra organismului și asupra sănătății noastre”, a declarat Larisa Uță, pe Instagram.

„E foarte important să mergem la doctor”

Fosta concurentă „Survivor” a ținut să le atragă atenția urmăritorilor să nu amâne controalele medicale și să ceară ajutor de specialitate atunci când observă că ceva nu este în regulă. Mesajul său a fost adresat în special femeilor care i-au fost alături și au susținut-o de-a lungul timpului.

„E foarte important să mergem la doctor, să ne facem analizele la timp și să avem grijă de noi, este cel mai important. Pentru toate doamnele care mă urmăresc și care au fost alături de mine și care m-au susținut în toată această perioadă și după Survivor, fac acest video”, a declarat Larisa Uță.

Larisa Uță își dorește să revină în România

Cu doar câteva zile în urmă, Larisa Uță vorbea deschis despre posibilitatea de a se întoarce în România, după mai mulți ani petrecuți în Marea Britanie. Vedeta mărturisește că începe să ia tot mai serios în calcul revenirea în țară, mai ales că motivul principal pentru care a ales să se stabilească la Londra, copiii săi, nu mai este unul de actualitate.

Larisa Uță spune că, în prezent, copiii ei și-au construit propriile vieți în România, în timp ce ea a rămas la Londra. Chiar dacă aceștia sunt adulți și au propriile drumuri, distanța dintre ei îi este tot mai greu de gestionat.

„Eu îmi doresc să vin acasă, m-am gândit că îmi ajunge. Eu plecam pentru copii, dar copiii mei sunt în România acum și eu sunt la Londra. Chiar dacă sunt adulți, cumva au drumul lor, au viața lor, e greu!”, a declarat Larisa Uță, în platoul Știrilor Antena Stars