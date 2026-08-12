Rod Stewart, operat la inimă la 81 de ani. Artistul își anulează concertele și ia o pauză de patru săptămâni

Rod Stewart, în vârstă de 81 de ani, a anunțat că a trecut printr-o intervenție medicală la inimă și că va lua o pauză de patru săptămâni pentru recuperare, după ce mai multe concerte programate în cadrul turneului său au fost amânate din cauza unor probleme medicale. Artistul britanic spune că se simte mai bine și că speră să revină pe scenă după perioada de recuperare recomandată de medici.

Informația vine după ce, cu doar o zi înainte, organizatorii unui concert al cântărețului anunțaseră anularea spectacolului din cauza unei probleme medicale descrise inițial drept „neprevăzută, dar minoră”, scriu cei de la Daily Mail.

Rod Stewart a suferit o intervenție coronariană

Reprezentanții artistului au precizat că Rod Stewart a fost supus unei proceduri coronariene de montare a unui stent. Intervenția are rolul de a menține deschisă o arteră coronariană îngustată sau blocată și este realizată, de regulă, prin introducerea unui cateter până la nivelul vasului de sânge afectat.

Într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al artistului, reprezentanții săi au transmis că procedura s-a desfășurat cu succes și că medicii sunt mulțumiți de evoluția recuperării.

„În urma unei evaluări medicale suplimentare, Sir Rod Stewart a fost supus cu succes unei proceduri coronariene de rutină pentru montarea unui stent.”

Potrivit reprezentanților săi, cântărețul se simte bine și și-a reluat activitățile zilnice obișnuite. Medicii i-au recomandat însă să își acorde timp pentru recuperare înainte de a reveni la concerte.

Artistul va lua o pauză de patru săptămâni

Din cauza perioadei de recuperare, Rod Stewart nu va putea susține concertele programate în următoarele săptămâni. Reprezentanții artistului au explicat că acesta va lua aproximativ patru săptămâni de pauză pentru a-și recăpăta forma fizică necesară revenirii pe scenă.

„Medicii sunt mulțumiți de recuperarea sa, iar Rod se simte foarte bine și și-a reluat activitățile zilnice obișnuite. La recomandarea medicilor săi, va lua următoarele patru săptămâni pentru a se recupera și pentru a-și recăpăta condiția fizică înainte de a reveni pe scenă. Din păcate, acest lucru înseamnă că nu va putea continua concertele programate în cadrul turneului său actual.”

Informațiile referitoare la spectacolele afectate urmează să fie comunicate de organizatorii și sălile de concerte unde acestea erau programate.

Rod Stewart: „Sunt deja mai bine și mă recuperez”

Cântărețul a transmis și el un mesaj pentru fani, în care le-a mulțumit medicilor și personalului medical care s-au ocupat de recuperarea sa și și-a exprimat regretul că este nevoit să amâne concertele.

„Mă simt deja mai bine și sunt pe drumul cel bun spre recuperare. Vreau să le mulțumesc medicilor, asistentelor și tuturor celor care au avut atât de multă grijă de mine.”

Artistul a recunoscut că este dezamăgit că nu își poate întâlni fanii la spectacolele programate, dar spune că își dorește să revină cât mai curând pe scenă.

„Sunt profund dezamăgit că trebuie să ratez aceste spectacole și îmi pare rău că îmi dezamăgesc fanii, dar abia aștept să revin pe scenă și să ne distrăm din nou împreună în curând. Rod.”

Concertul din Cincinnati a fost amânat din cauza unei proceduri medicale

Problemele medicale au devenit publice după ce Rod Stewart a fost nevoit să își anuleze concertul programat pe 9 august la Riverbend Music Center din Cincinnati.

Organizatorii au anunțat atunci că spectacolul nu mai putea avea loc din cauza unei intervenții medicale care necesita atenție imediată.

„Din cauza unei proceduri medicale neprevăzute, dar minore, care a necesitat atenție promptă, concertul lui Rod Stewart din această seară, la Cincinnati, a fost amânat.”

Organizatorii au mai precizat că se lucrează la reprogramarea spectacolului și că biletele deja cumpărate vor rămâne valabile pentru noua dată.

„Rod este așteptat să se recupereze rapid și abia așteaptă să revină la Cincinnati.”

Ulterior, însă, s-a aflat că intervenția a fost una coronariană și că artistul are nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare înainte de a continua turneul.

Problemele de sănătate au mai afectat concertele artistului

Nu este prima dată în acest an când starea de sănătate a lui Rod Stewart duce la modificarea programului său artistic. În luna iunie, cântărețul a fost nevoit să renunțe la un concert din California după ce a suferit o infecție respiratorie care a evoluat către laringită.

La scurt timp după acel episod, artistul și-a întrerupt un concert în Utah și a folosit un tub de oxigen pe scenă, situație care a atras atenția fanilor. În cazul respectiv, altitudinea a fost indicată drept una dintre posibilele explicații pentru dificultățile întâmpinate.

Tot în luna iunie, Rod Stewart a amânat spectacolele programate la Red Rocks Park and Amphitheatre din Morrison, Colorado, motivul invocat fiind necesitatea unei perioade de repaus vocal.

Rod Stewart și explicațiile pentru apariția la meciul Scoției

Starea de sănătate a artistului a generat și controverse în această vară, după ce Rod Stewart a fost fotografiat la meciul Scoției împotriva Haiti, desfășurat la Boston, la mai puțin de 24 de ore după anularea unui concert din California.

Imaginile au provocat reacții din partea unor fani, care au pus sub semnul întrebării decizia artistului de a participa la meci în timp ce își anulase spectacolul din cauza problemelor de sănătate.

Ulterior, Rod Stewart a explicat că a mers la meci pentru fiii săi, cărora le promisese de mult timp că vor merge împreună la un Campionat Mondial.

„Nu, am avut o... Nu ar fi trebuit să merg la meciul cu Haiti. Știți, a trebuit să anulez un concert în seara precedentă pentru că pur și simplu nu mai aveam voce.”

Artistul a explicat că, în ciuda controversei, nu a vrut să își dezamăgească fiii.

„Dar adevărul este, Jim, că nu aveam de gând să-mi dezamăgesc cei doi fii. Le-am promis încă de când s-au născut că vom merge la o Cupă Mondială. Și aceasta este prima care a apărut.”

Rod Stewart a recunoscut că situația „nu a arătat bine”, dar a spus că și-a asumat criticile pentru că a considerat important să își respecte promisiunea făcută copiilor.

Artistul se află în turneul său de adio

Rod Stewart se află în prezent în etapa nord-americană a turneului său de adio, „One Last Time”, lansat în 2024. La 81 de ani, artistul a vorbit în repetate rânduri despre intenția de a continua să cânte atât timp cât starea sa fizică îi permite.

„Am peste 40 de spectacole anul acesta și nu sunt chiar atât de multe. Iar anul viitor voi face un turneu în Marea Britanie și voi cânta la O2 și probabil că asta va fi tot, cred.”

Intervenția medicală îl obligă acum să își ajusteze programul și să acorde prioritate recuperării. Reprezentanții cântărețului au transmis că revenirea pe scenă va avea loc după perioada de repaus recomandată de medici, în funcție de evoluția stării sale de sănătate.

Pentru moment, mesajul transmis de Rod Stewart este unul optimist: artistul spune că se recuperează și că își dorește să revină în fața publicului după această pauză medicală.