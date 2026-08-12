 Vedetele, între vacanțele de lux peste hotare și litoralul românesc. Unde au plecat Culiță Sterp, Vlăduța Lupău și Victor Slav
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Vedetele, între vacanțele de lux peste hotare și litoralul românesc. Unde au plecat Culiță Sterp, Vlăduța Lupău și Victor Slav

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E aproape jumătatea lui august, iar vedetele profită de ultimele zile de vacanță! Unele au ales resorturi exclusiviste din străinătate, plaje spectaculoase și destinații de vis, în timp ce altele au rămas fidele litoralului românesc. 

Vedetele profită de ultimele zile de vacanță / Sursă Foto: Instagram
Vedetele profită de ultimele zile de vacanță / Sursă Foto: Instagram

De la escapade romantice în doi, la concedii în formulă completă, alături de copii, părinți și socri, celebritățile s-au bucurat din plin de soare, mare, piscine și răsfăț. Iar pentru că vara nu ar fi completă fără câteva zile la Marea Neagră, nici stațiunile de la noi nu au fost ocolite.

Culiță Sterp și-a dus familia în Grecia 

Culiță Sterp se răsfață în această perioadă într-o vacanță de familie în Grecia. Artistul a plecat la mare alături de soția sa, Daniela, cei doi copii ai lor, Miray și Milan, dar și de socrii săi, părinții Danielei. Întreaga familie se bucură de zile relaxante într-un resort de lux, unde distracția este la ordinea zilei.

Cei mici au parte de bălăceală și joacă în piscină, în timp ce părinții profită de vremea frumoasă și de momentele petrecute împreună pe plajă. Vacanța în formulă completă vine după o escapadă romantică în Sardinia, unde Culiță și Daniela au avut parte de câteva zile doar pentru ei doi.

Vlăduța Lupău și-a adus părinții și socrii la Neptun 

Vlăduța Lupău se bucură de o vacanță în familie pe litoralul românesc! Artista se află în stațiunea Neptun alături de soțul ei, Adi Rus, cei doi băieți ai lor, Isaia și Iair, dar și de părinții săi și ai soțului. Deși ar putea alege destinații exotice, Vlăduța spune că revine în fiecare vară pe litoralul românesc cu mare drag.

„Este o tradiție începută încă din copilărie, de pe vremea când veneam în tabără. Vin de cel puțin 15 ani la mare și acum mă bucur că pot veni cu familia. Chiar și aniversarea lui Iair o facem aici. Mergem și în străinătate în vacanță, dar le recomand românilor măcar o dată pe an să meargă și pe litoralul nostru”, a spus artista, pentru ziarul Click!. Cum are și câteva spectacole programate pe litoral, artista a reușit să îmbine perfect utilul cu plăcutul.

Bella Santiago și soțul ei, vacanță de poveste în Zakynthos 

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au avut parte de o adevărată vacanță de porumbei în Zakynthos. Cei doi au petrecut șapte zile în Grecia, la un hotel all inclusive, și au profitat la maximum de timpul petrecut împreună. Au închiriat o mașină și au pornit zilnic în căutarea unei noi plaje, iar cea care i-a cucerit cel mai mult a fost Navagio.

„Ne-am dorit o vacanță în care să ne relaxăm și să explorăm. Am mers în fiecare zi la altă plajă și ne-a plăcut foarte mult. A fost exact ce aveam nevoie”, a povestit Nicu.

Au înotat, s-au bronzat și s-au răsfățat cu fructe de mare. Bella a profitat din plin de soare, în timp ce Nicu a stat mai mult la umbră, din cauza implantului de păr pe care și l-a făcut în această primăvară. De această dată, cei doi au plecat fără fiica Bellei, deoarece avea actele expirate. Înainte de Grecia, cuplul s-a relaxat în Delta Dunării. Pe litoralul românesc ajung mai greu, deoarece au multe concerte, însă atunci când programul le permite, nu ratează distracția la malul mării.

Alexandra Cotruș și soțul ei, lună de miere în Turcia 

Cântăreața de muzică de petrecere Alexandra Cotruș și proaspătul ei soț, Adrian, au bifat prima vacanță după căsătorie. Cei doi au ales Antalya, unde au petrecut o săptămână plină de aventură și relaxare. Au făcut plajă, s-au bronzat, au mers la rafting și au avut parte chiar și de o experiență de scuba diving.

„A fost prima noastră vacanță după ce ne-am căsătorit și ne-am simțit foarte bine. Am avut și all inclusive, dar am avut grijă la mâncare și nu am renunțat nici la antrenamente. Am mers la sală chiar și la hotel”, ne-a povestit în exclusivitate Alexandra.

Alexandra Cotruș și soțul ei, Adrian, au bifat prima vacanță după căsătorie / sursă: Instagram
Alexandra Cotruș și soțul ei, Adrian, au bifat prima vacanță după căsătorie / sursă: Instagram

Vacanța nu a fost însă lipsită de peripeții, cei doi întorcându-se acasă cu o problemă la bagaje: au rămas fără roțile valizelor. Pentru luna de miere au pregătit deja o escapadă exotică în decembrie, în Sri Lanka și Maldive. Ar fi vrut să ajungă și la Mamaia, însă programul încărcat nu le mai permite. 

Victor Slav și iubita lui, resort exclusivist la Nisipurile de Aur 

Victor Slav și iubita lui, Selin, au fugit într-o vacanță de răsfăț pe litoralul bulgăresc. Cei doi se află în aceste zile la Nisipurile de Aur, unde au ales un resort exclusivist, de tip luxury, unde o cameră pornește de la aproximativ 600 de euro pe noapte. Îndrăgostiții se bucură de soare, plajă și câteva zile de relaxare, însă nu au uitat nici de sport.

Resortul are o sală de fitness ultradotată, perfectă pentru cei doi, cunoscuți pentru atenția pe care o acordă siluetei și stilului de viață sănătos. Înainte de escapada din Bulgaria, cei doi au filmat pentru emisiunea „Nea Mărin” de la Antena 1, așa că vacanța este binevenită. 

Victor Slav și iubita lui, Selin, au fugit într-o vacanță pe litoralul bulgăresc/ sursa: Instagram
Victor Slav și iubita lui, Selin, au fugit într-o vacanță pe litoralul bulgăresc/ sursa: Instagram

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