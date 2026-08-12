Jador, avertisment pentru tinerii români după mesajul transmis de Sadhguru la UNTOLD: „Nu ai ce să cauți la noi”

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de manele din România și reușește frecvent să atragă atenția prin opiniile și mesajele pe care le transmite în mediul online. De această dată, cântărețul a avut o reacție după apariția lui Sadhguru pe scena festivalului UNTOLD, unde liderul spiritual le-a vorbit tinerilor prezenți despre importanța meditației.

Sadhguru, fondatorul organizației Isha Foundation și o figură cunoscută în lumea spirituală, a urcat pe scenă înaintea concertului susținut de Sting, pe 6 august. În fața publicului de la Cluj, acesta le-a propus tinerilor să introducă în rutina lor zilnică un exercițiu simplu: șapte minute de meditație în fiecare zi.

Mesajul lui Sadhguru l-a iritat pe Jador?

În cadrul festivalului, organizatorii le-au pus la dispoziție participanților, artiștilor și membrilor echipei acces gratuit la aplicația „Miracle of Mind”, dezvoltată de Isha Foundation. Platforma propune o sesiune de meditație de aproximativ șapte minute și se înscrie în inițiativa lui Sadhguru de a ajunge cu acest mesaj la aproximativ trei miliarde de persoane cu vârsta sub 35 de ani.

Prezența lui Sadhguru la UNTOLD, pentru al doilea an consecutiv, a generat însă și reacții critice în rândul unor români cu viziuni conservatoare. Printre cei care au avut o reacție publică s-a numărat și Jador. Artistul le-a transmis tinerilor români un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, îndemnându-i să fie atenți la persoanele și învățăturile pe care aleg să le urmeze și să nu se îndepărteze de credința în Iisus Hristos.

„Când vine cineva și vă pune pe scenă un om din ăsta, un guru, care apropo, m-a contactat și pe mine să vin la nu știu ce adunare, dar în fine, un guru care vine pe scenă să vă da sfaturi, huiduiți-l. Nu ai ce să cauți la noi, du-te acolo la tine în India, dă sfaturi, du-te în America, du-te oriunde, noi aici suntem în România. În România se crede în Iisus Hristos (…) Nu mai ascultați sfaturi de la cei care nu cred în Iisus Hristos (…) Se degradează societatea, așa am impresia (…) Vă iubesc și fiți atenți că societatea nu are voie să vă degradeze”, a spus Jador pe TikTok.

Mesajul transmis de Sadhguru tinerilor de la UNTOLD

Prezența lui Sadhguru pe scena Untold nu s-a rezumat doar la un moment de meditație, ci a inclus și un apel adresat tinerilor și celor care contribuie la formarea lor.

„Festivalurile de muzică atrag tinerii într-o măsură foarte mare. Atunci când se reunesc atât de mulți oameni, întrebarea este dacă îi îndreptăm într-o direcție pozitivă pentru propria lor stare de bine”, a spus Sadhguru, pe scena UNTOLD.

Sfaturile lui Sadhguru pentru a fi fericiți

În urmă cu câțiva ani, Sadhguru a ajuns și în România, unde a vorbit despre protejarea mediului și despre echilibrul interior. Într-o apariție la Cătălin Măruță, yoghinul a fost întrebat dacă oamenii pot fi ajutați să devină mai fericiți, iar răspunsul său a fost că fericirea nu depinde de cei din jur, ci pornește din interiorul fiecăruia.

Experiențele umane vin, în esență, din interiorul tău. Bucuria sau nefericirea, durerea și plăcerea, agonia și extazul, totul se întâmplă din interior. Tot ceea ce ți s-a întâmplat, vreodată, s-a întâmplat în tine. Deci ceea ce se întâmplă în tine trebuie să se întâmple în felul tău. Dacă tu, corpul, mintea, emoțiile și energiile tale se întâmplă în felul tău, ai fi fericit sau nefericit? Care este alegerea ta? Ce dorești aproapelui tău este discutabil, dar ceea ce vrei pentru tine este cel mai ridicat nivel de plăcere.

Plăcere înseamnă că, dacă corpul tău devine plăcut, atunci numim asta sănătate. Dacă mintea ta devine plăcută, numim asta pace. Dacă emoția ta devine plăcută, numim asta dragoste. Dacă devine foarte plăcută, numim aceasta compasiune. Dacă viața ta devine plăcută o numim fericire, iar dacă devine foarte plăcută, numim acest lucru extaz. Dacă mediul din jurul tău devine plăcut, îl numim succes.

Așadar, pentru a vă crea un mediu plăcut, aveți nevoie de cooperarea multor forțe care vă înconjoară, dar când vorbim de plăcerea corpului, plăcerea minții, plăcerea emoției și a energiei, e sută la sută treaba ta", a punctat Sadhguru, cel mai urmărit yoghin din lume.