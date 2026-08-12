Secretul feminității Andreei Bălan. Cum reușește artista să se simtă bine în pielea ei

Andreea Bălan, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, cunoscută pentru cariera pe care și-a început-o încă din adolescență, odată cu debutul trupei Andre, a atras atenția fanilor printr-o postare în care vorbește despre feminitate, grijă și iubirea de sine.



Artista a ajuns la numeroase împliniri atât pe plan profesional, cât și personal. Pe lângă o carieră de succes și rolul de mamă pentru cele două fiice ale sale, Andreea Bălan și-a refăcut viața sentimentală alături de tenismenul Victor Cornea, cu care s-a căsătorit în această vară.

Andreea Bălan: „Feminitatea mea nu așteaptă o ocazie”

Chiar dacă are un program încărcat și numeroase responsabilități, artista își găsește timp pentru ea și pentru lucrurile care o fac să se simtă bine. În mesajul în care a vorbit despre feminitatea sa, Andreea Bălan a explicat cât de important este, pentru ea, să se îngrijească și să își acorde atenție, indiferent cât de aglomerată este ziua.

„Mie îmi place să arăt bine în fiecare zi, indiferent de ceea ce fac. Îmi place să port rochii frumoase, să mă îngrijesc și să fiu cea mai bună versiune a mea. Pentru că feminitatea mea nu așteaptă o ocazie.

Și, indiferent cât de ocupate suntem, cred că e important să ne oferim grijă și atenție.

Este o formă de iubire de sine – un mod de a ne prețui și de a ne celebra în fiecare zi.”

„Exemplul meu în viață! Am învățat atât de multe lucruri de la tine!”

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar numeroase femei i-au transmis Andreei Bălan mesaje de apreciere și admirație pentru felul în care este, considerând-o un adevărat exemplu.

„Jur, ești superbă! Tu, pe oriunde treci, lași ceva frumos în urma ta. Atunci când apari undeva, totul parcă prinde viață și devine mai frumos. Ești o sursă de fericire și speranță pentru mulți oameni, iar asta te face o persoană deosebită! Forever amazing and beautiful, @andreeabalanofficial!”

„Exemplul meu în viață! Am învățat atât de multe lucruri de la tine!”

„Apreciez că îți faci timp și pentru tine, chiar dacă ești ocupată, ai două fetițe, plus concerte, videoclipuri etc. Arăți perfect!”

„Ai rămas aceeași persoană, cu bun-simț și naturală. Felicitări pentru tot ceea ce ai clădit prin munca ta! Mă declar fana ta!”

Sportul joacă un rol important în viața vedetei

În urmă cu ceva timp, artista revenea în atenția fanilor din mediul online cu un mesaj motivațional, însoțit de o confesiune despre parcursul său profesional. Andreea Bălan vorbea atunci despre disciplină, responsabilitate, punctualitate și consecvență, principii pe care spune că le-a învățat încă de la o vârstă fragedă, odată cu începuturile sale în industria muzicală.

Experiențele acumulate de-a lungul anilor au ajutat-o să înțeleagă cât de importante sunt seriozitatea și perseverența atunci când îți dorești să construiești o carieră de durată. Artista a mărturisit că toate aceste lecții au contribuit la omul și profesionistul care a devenit astăzi.

„Am urcat pe scenă de foarte mică și, în timp ce alți copii se jucau, eu aveam repetiții, filmări și concerte. Programul pe care l-am avut m-a învățat responsabilitatea, punctualitatea și consecvența.

Fără să-mi dau seama atunci, disciplina s-a construit pas cu pas. Am învățat că, indiferent de cum te simți, atunci când se ridică cortina trebuie să fii acolo și să dai tot ce ai mai bun.

Astăzi, aleg să rămân consecventă în tot ceea ce fac, deoarece motivația vine și pleacă, dar disciplina este cea care te ajută să mergi mai departe și să obții rezultatele pe care ți le dorești.

Și mai este ceva: de fiecare dată când faci un lucru pe care nu ai chef să-l faci, dar alegi să fii disciplinat, îți antrenezi creierul să aleagă ceea ce este important, nu ceea ce este ușor. Astfel, îți construiești încrederea în tine, iar respectul și iubirea de sine cresc cu fiecare promisiune pe care o respecți”, a mai transmis Andreea Bălan.