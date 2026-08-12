 Cum s-a lăsat fotografiată Rihanna alături de cei trei copii ai săi. Artista i-a dus în locul în care a copilărit
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Cum s-a lăsat fotografiată Rihanna alături de cei trei copii ai săi. Artista i-a dus în locul în care a copilărit

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Rihanna și A$AP Rocky au realizat o vacanță emoționantă de familie în Barbados, țara natală a artistei. Cântăreața le-a arătat celor trei copii ai săi casa din copilărie de pe strada care îi poartă numele, împărtășind cu fanii imagini rare de pe insulă și un mesaj profund despre trecerea timpului. 

Rihanna le-a arătat copiilor locul în care a crescut/ sursa Facebook
Rihanna le-a arătat copiilor locul în care a crescut/ sursa Facebook

 Rihanna și partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, și-au dus cei trei copii în Barbados, locul unde s-a născut și a crescut vedeta.

Cu această ocazie specială, artista le-a arătat micuților casa colorată din zona Bridgetown în care și-a petrecut primii ani din viață, publicând pe Instagram imagini de colecție cu întreaga familie.

Rădăcini modeste pe Rihanna Drive și aniversare cu tematică Spider-Man

Strada din Bridgetown pe care se află casa copilăriei artistei a fost redenumită oficial „Rihanna Drive” încă din anul 2017, devenind un punct de atracție turistică de referință.

Vedeta a imortalizat momentul în care RZA, Riot și micuța Rocki au pășit pe trotuarul din fața casei sale modeste, oferindu-le o lecție importantă despre rădăcinile familiei lor.

Pe lângă vizita nostalgică în vechiul cartier, vacanța a fost completată de o petrecere spectaculoasă. Familia a sărbătorit împlinirea vârstei de trei ani de către micuțul Riot, organizând un eveniment tematic inspirat din universul Spider-Man.

 „Într-un moment mă simt ca acel copil din Westbury. În următorul moment îmi aduc propriii copii înapoi pe Rihanna Drive. E ciudat cum funcționează viața! Iar gloria ÎI APARȚINE și ÎI VA APARȚINE ÎNTOTDEAUNA Creatorului Atotputernic!” a scris Rihanna. 

Rihanna le-a arătat copiilor locul în care a crescut/ sursa Facebook
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Rihanna le-a arătat copiilor locul în care a crescut/ sursa Facebook

Carnavalul Crop Over și apariția spectaculoasă a artistei pe insulă

Păstrând tradiția insulei natale, Rihanna și A$AP Rocky au participat activ și la faimosul festival Crop Over, una dintre cele mai mari și importante sărbători din Barbados. Artista a fost din nou în centrul atenției, purtând un costum tradițional de carnaval impresionant, accesorizat cu pene uriașe în nuanțe de roz, mov și turcoaz.

Rihanna a preferat de-a lungul timpului să își protejeze viața de familie și să își expună copiii destul de rar în mediul online, motiv pentru care cadrele cu cei trei micuți au adunat hurt de aprecieri de la fanii din întreaga lume.

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