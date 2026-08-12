 Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia. „Era speriată, însă, din fericire, se află în siguranță”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia. „Era speriată, însă, din fericire, se află în siguranță”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Wilmark e născut în Columbia, la Bogota, iar în urma cutremurului din Pereira, cu magnitudinea de 7,4 pe scala Richter, țara lui natală a fost puternic zguduită și a declarat urgență economică.

Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia
1/7
Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia

Pentru că mama și familia celebrului coregraf sunt în Bogota, Wilmark ne-a povestit că familia lui din Columbia a tras o sperietură groaznică, chiar dacă la Bogota seismul nu s-a simțit atât de puternic.

Wilmark e cumva liniștit pentru că familia lui din Columbia este în afara oricărui pericol însă se gândește la oamenii afectați de puternicul cutremur și  speră ca aceștia să fie puternici și să depășească această încercare grea.

„Nu trecuse nici măcar o oră, iar autoritățile începuseră deja să se ocupe de oamenii afectați”

Wilmark laudă inițiativa guvernului columbian care s-a mișcat lăudabil și a reacționat foarte prompt în urma cutremurului care a făcut ravagii în Columbia.

Guvernul nostru a reacționat prompt: nu trecuse nici măcar o oră, iar autoritățile începuseră deja să se ocupe de oamenii afectați. Familia mea locuiește în Bogotá, iar vestea cutremurului m-a speriat teribil. Este o adevărată catastrofă!”, ne-a mărturisit Wilmark, exclusiv pentru Click!„Imediat ce am văzut și am auzit ce se întâmplă, am sunat-o pe mama. Era speriată, însă, din fericire, se află în siguranță. În Bogotá, fiind departe de epicentru, cutremurul s-a resimțit la o intensitate de aproximativ 3–4 grade, incomparabilă cu ceea ce au trăit oamenii din Pereira sau Manizales”, a mai adăugat celebrul coregraf.

„Gândurile mele se îndreaptă către toate familiile afectate”

Wilmark își dorește nespus să își viziteze țara natală și să revină cât de curând în Columbia însă programul încărcat pe care îl are îl cam ține deocamdată pe loc pentru că acordă prioritate acum evenimentelor pe care le organizează, fiind o perioadă plină pentru el și firma lui de organizări evenimente din acest punct de vedere.„Gândurile mele se îndreaptă către toate familiile afectate și sper ca Dumnezeu să le ofere puterea de a depăși această încercare. Bineînțeles că îmi doresc să-mi vizitez țara și să-mi revăd familia. Dorim să mergem în decembrie, însă, în perioada sărbătorilor, avem deja câteva evenimente contractate”, ne-a mai declarat Wilmark, artist născut în Bogotá, Columbia, referindu-se la cutremurul care i-a lovit țara natală.

Și familia lui Fabian Sanchez s-a speriat îngrozitor

Fabian Sanchez este un alt artist carismatic columbian stabilit de ani de zile în România.

Contactat de Click!, Fabian Sanchez a fost surprins chiar pe picior de plecare în vacanță, urcat deja în avion, așa că ne-a dat câteva declarații despre sperietura pe care părinții lui au trăit-o în Columbia, la Bogota, în timpul seismului.

Fabian Sanchez s-a întors din Columbia de două luni, artistul a fost în țara natală să își viziteze familia.

În urma cutremurului din Columbia a fost panică și la Bogota în familia lui Fabian Sanchez mai ales că tatăl său care era operat la picior nu a putut să se mobilizeze repede și să alerge să iasă din casă. Mama lui s-a speriat foarte tare însă acum apele s-au mai liniștit puțin acasă la artistul columbian.

„Eu am aflat de ceea ce se întâmplă în jurul orei 16.00 și mi-am sunat imediat familia, în Columbia. În Bogota s-a simțit cutremurul, s-a mișcat puțin pământul dar nu atât de grav cum a fost în Cali și Manizales, în Pereira, care sunt zonele mult mai apropiate de epicentru. Acestea sunt și orașele mari în care cutremurul s-a simțit cel mai puternic. Am familia și în zona aceea, aproape de Pereira, dar ei nu au pățit nimic, au simțit foarte tare cutremurul dar nu au pățit nimic. Părinții mei care stau în Bogota s-au speriat. A fost un moment super complicat pentru că tatăl meu, fiind operat, nu putea să alerge, era cu mama, are operație la piciorul stâng. Ei locuiesc la etajul 2 în casa noastră din Bogota și a fost panică pentru că s-a mișcat destul de brusc și a fost un minut etern care nu se mai termina. După ce am aflat am încercat să iau legătura cu ei, a costat și a durat puțin pentru că partea cu comunicarea era super aglomerată dar am reușit.

Mama plângea, era foarte speriată, până la urmă s-au cam calmat și potolit puțin și totul a trecut cu bine. Așa a fost în Bogota, nu au fost case distruse, mai mult în partea de Cali.

Sunt multe persoane, prieteni, colegi de la școala de muzică, de circ, care chiar stau în Cali dar sunt bine și ei. E foarte trist dar sunt mai calm și mai liniștit și eu și ei după zilele astea de mare agitație. Acum doar ne  rugăm, sperăm să treacă totul mai repede și mai bine, să reconstruim țara. Încercăm să facem ce putem de aici, trimitem niște donații la niște asociații de acolo care se ocupă cu partea aceasta. Eu sunt de 17 ani în România dar Columbia e țara mea natală!”, ne-a povestit și Fabian Sanchez care a luat legătura nu doar cu familia lui din Columbia ci și cu toți prietenii săi și colegii de acolo.

Ghid de cumpărături

emily jpg
FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară Vedete românești
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
Șefa TVR recunoaște greșeala de la cursa lui David Popovici: „Un coleg a întrerupt emisia”. Ce s-a decis pentru marea finală de la 100 metri. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Vacanța din octombrie 2026. Câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la școală playtech.ro
image
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
banner risc seismic png
#Exclusiv Click!
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu Vedete românești
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru
#Exclusiv Click!
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru. Cum a fost în vacanța de familie Vedete românești
Mircea Radu, foto Instagram jpg
FotoMircea Radu, vizită la Casa Ceaușescu alături de copii. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un tur Vedete românești
image png
Alina Pușcău a început tratamentul pentru cancer. Primele simptome au apărut deja: „Am slăbit 10 kilograme” Vedete românești
FotoJet (40) jpg
Cum s-a lăsat fotografiată Rihanna alături de cei trei copii ai săi. Artista i-a dus în locul în care a copilărit Vedete internaționale
andreea balan jpg
Secretul feminității Andreei Bălan. Cum reușește artista să se simtă bine în pielea ei Vedete românești
FotoJet (39) jpg
Mihai Bobonete și Mihai Rait, de nerecunoscut. Cum arată actorii din „Las Fierbinți” cu mușchi de culturist Vedete românești
image png
Afecțiunea cu care se confruntă fosta soție a lui Pepe. Raluca Pastramă a spus despre ce este vorba Vedete românești
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net