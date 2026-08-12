Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia. „Era speriată, însă, din fericire, se află în siguranță”

Wilmark e născut în Columbia, la Bogota, iar în urma cutremurului din Pereira, cu magnitudinea de 7,4 pe scala Richter, țara lui natală a fost puternic zguduită și a declarat urgență economică.

1/7 Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia

Pentru că mama și familia celebrului coregraf sunt în Bogota, Wilmark ne-a povestit că familia lui din Columbia a tras o sperietură groaznică, chiar dacă la Bogota seismul nu s-a simțit atât de puternic.

Wilmark e cumva liniștit pentru că familia lui din Columbia este în afara oricărui pericol însă se gândește la oamenii afectați de puternicul cutremur și speră ca aceștia să fie puternici și să depășească această încercare grea.

„Nu trecuse nici măcar o oră, iar autoritățile începuseră deja să se ocupe de oamenii afectați”

Wilmark laudă inițiativa guvernului columbian care s-a mișcat lăudabil și a reacționat foarte prompt în urma cutremurului care a făcut ravagii în Columbia.

„Guvernul nostru a reacționat prompt: nu trecuse nici măcar o oră, iar autoritățile începuseră deja să se ocupe de oamenii afectați. Familia mea locuiește în Bogotá, iar vestea cutremurului m-a speriat teribil. Este o adevărată catastrofă!”, ne-a mărturisit Wilmark, exclusiv pentru Click!„Imediat ce am văzut și am auzit ce se întâmplă, am sunat-o pe mama. Era speriată, însă, din fericire, se află în siguranță. În Bogotá, fiind departe de epicentru, cutremurul s-a resimțit la o intensitate de aproximativ 3–4 grade, incomparabilă cu ceea ce au trăit oamenii din Pereira sau Manizales”, a mai adăugat celebrul coregraf.

„Gândurile mele se îndreaptă către toate familiile afectate”

Wilmark își dorește nespus să își viziteze țara natală și să revină cât de curând în Columbia însă programul încărcat pe care îl are îl cam ține deocamdată pe loc pentru că acordă prioritate acum evenimentelor pe care le organizează, fiind o perioadă plină pentru el și firma lui de organizări evenimente din acest punct de vedere.„Gândurile mele se îndreaptă către toate familiile afectate și sper ca Dumnezeu să le ofere puterea de a depăși această încercare. Bineînțeles că îmi doresc să-mi vizitez țara și să-mi revăd familia. Dorim să mergem în decembrie, însă, în perioada sărbătorilor, avem deja câteva evenimente contractate”, ne-a mai declarat Wilmark, artist născut în Bogotá, Columbia, referindu-se la cutremurul care i-a lovit țara natală.

Și familia lui Fabian Sanchez s-a speriat îngrozitor

Fabian Sanchez este un alt artist carismatic columbian stabilit de ani de zile în România.

Contactat de Click!, Fabian Sanchez a fost surprins chiar pe picior de plecare în vacanță, urcat deja în avion, așa că ne-a dat câteva declarații despre sperietura pe care părinții lui au trăit-o în Columbia, la Bogota, în timpul seismului.

Fabian Sanchez s-a întors din Columbia de două luni, artistul a fost în țara natală să își viziteze familia.

În urma cutremurului din Columbia a fost panică și la Bogota în familia lui Fabian Sanchez mai ales că tatăl său care era operat la picior nu a putut să se mobilizeze repede și să alerge să iasă din casă. Mama lui s-a speriat foarte tare însă acum apele s-au mai liniștit puțin acasă la artistul columbian.

„Eu am aflat de ceea ce se întâmplă în jurul orei 16.00 și mi-am sunat imediat familia, în Columbia. În Bogota s-a simțit cutremurul, s-a mișcat puțin pământul dar nu atât de grav cum a fost în Cali și Manizales, în Pereira, care sunt zonele mult mai apropiate de epicentru. Acestea sunt și orașele mari în care cutremurul s-a simțit cel mai puternic. Am familia și în zona aceea, aproape de Pereira, dar ei nu au pățit nimic, au simțit foarte tare cutremurul dar nu au pățit nimic. Părinții mei care stau în Bogota s-au speriat. A fost un moment super complicat pentru că tatăl meu, fiind operat, nu putea să alerge, era cu mama, are operație la piciorul stâng. Ei locuiesc la etajul 2 în casa noastră din Bogota și a fost panică pentru că s-a mișcat destul de brusc și a fost un minut etern care nu se mai termina. După ce am aflat am încercat să iau legătura cu ei, a costat și a durat puțin pentru că partea cu comunicarea era super aglomerată dar am reușit.

Mama plângea, era foarte speriată, până la urmă s-au cam calmat și potolit puțin și totul a trecut cu bine. Așa a fost în Bogota, nu au fost case distruse, mai mult în partea de Cali.

Sunt multe persoane, prieteni, colegi de la școala de muzică, de circ, care chiar stau în Cali dar sunt bine și ei. E foarte trist dar sunt mai calm și mai liniștit și eu și ei după zilele astea de mare agitație. Acum doar ne rugăm, sperăm să treacă totul mai repede și mai bine, să reconstruim țara. Încercăm să facem ce putem de aici, trimitem niște donații la niște asociații de acolo care se ocupă cu partea aceasta. Eu sunt de 17 ani în România dar Columbia e țara mea natală!”, ne-a povestit și Fabian Sanchez care a luat legătura nu doar cu familia lui din Columbia ci și cu toți prietenii săi și colegii de acolo.