 Mircea Radu, vizită la Casa Ceaușescu alături de copii. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un tur
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FotoMircea Radu, vizită la Casa Ceaușescu alături de copii. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un tur

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Mircea Radu a profitat de timpul petrecut în București pentru a le oferi copiilor săi o lecție de istorie chiar într-unul dintre locurile care au marcat trecutul recent al României. Prezentatorul a mers împreună cu cei mici la Muzeul Casa Ceaușescu, fosta reședință a familiei Nicolae și Elena Ceaușescu, și a împărtășit câteva impresii despre vizita făcută.

Mircea Radu. Foto: Instagram
Mircea Radu. Foto: Instagram

Mircea Radu, prima impresie despre vizita la Casa Ceaușescu

Reședința păstrează încă numeroase elemente care ilustrează stilul de viață al fostei familii prezidențiale, de la încăperile locuinței până la spațiile destinate timpului liber. După tur, Mircea Radu și copiii săi au urmărit și un film de aproximativ 25 de minute, proiectat chiar în sala de cinema folosită de familia Ceaușescu.

„Mi-am dus copiii azi la Muzeul Casa Ceaușescu. E bine să vadă la orice vârstă, vor ști când vor fi mai mari. Dacă vor ști.

Plin de vizitatori, majoritatea străini. Ghid ne-a fost Liliana Nițan – informații scurte, utile, o profesionistă.

După turul complet, am văzut un film chiar în sala de proiecție a familiei. Durează 25 de minute, începe cu casa din Scornicești, se termină cu «Alo, așezați-vă la locurile voastre». Dacă sunteți prin București, recomand.”

Cât costă o vizită în Casa Ceaușescu 

Pentru cei care vor să descopere mai îndeaproape locul în care a trăit familia Ceaușescu, „Casa Ceaușescu” poate fi vizitată pe baza unei programări sau a unui bilet achiziționat online. Muzeul are câteva reguli și condiții de acces pe care vizitatorii trebuie să le cunoască înainte de a ajunge aici.

„Informații despre vizitare:

Pentru vizitare este necesară o programare sau achiziționarea de bilete online.

„Casa Ceaușescu” poate fi vizitată de către grupuri de maxim 25 persoane.

Pentru grupurile mai mari de 10 persoane, este nevoie de programare telefonic (+4021 318 09 89) și online.

Vizita se face exclusiv cu ghidaj de specialitate în limbile română și engleză.

„Casa Ceaușescu” este deschisă publicului de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00.

Intrarea ultimului grup se face la ora 17:00.

„Casa Ceaușescu” este închisă publicului în ziua de luni pe parcursul întregului an și de sărbătorile legale din România.

Accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii (scaun cu rotile) nu este momentan posibil din cauza configurației imobilului.

Nu este permis accesul pe tur cu cărucioare pentru copii.

TUR PRIVAT - 295 lei / persoana - rezervari la telefon +40 213 180 989.

Organizare evenimente bussiness sau culturale.

Ghidaj profesionist gratuit pentru fiecare grup.

Fotografierea și filmatul sunt strict interzise!

Ghid audio

  • Disponibil în limbile: Engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană.
  • Fiecare ghid audio este valabil doar în baza unui bilet achiziționat cu tur ghidat”, arată site-ul casaceausescu.ro

Mircea Radu și Raluca Olaru au divorțat în mare secret

După mai bine de un deceniu de căsnicie, Mircea Radu și Raluca au decis să meargă pe drumuri separate, divorțul având loc în mare discreție, în urmă cu aproximativ un an și câteva luni. Informația a devenit publică abia recent, în cursul acestui an, potrivit revistei VIVA!.

Contactat de VIVA!, Mircea Radu a confirmat despărțirea și a răspuns scurt atunci când a fost întrebat despre divorț: „Ce părere să am despre asta? Este adevărat. Da, așa este!”

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi rămân legați prin cei doi copii ai lor, Carla și Tudor. Mircea Radu și Raluca continuă să le fie alături și să petreacă timp de calitate împreună cu aceștia.

Mircea Radu și Raluca Olaru au divorțat
Mircea Radu și Raluca Olaru au divorțat

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