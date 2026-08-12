 Afecțiunea cu care se confruntă fosta soție a lui Pepe. Raluca Pastramă a spus despre ce este vorba
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Afecțiunea cu care se confruntă fosta soție a lui Pepe. Raluca Pastramă a spus despre ce este vorba

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Raluca Pastramă a vorbit deschis despre o afecțiune cu care se confruntă de ceva timp. Fosta soție a lui Pepe a dezvăluit că suferă de psoriazis și a ales să împărtășească acest lucru cu urmăritorii săi, abordând situația cu o doză de umor și optimism.

Raluca Pastramă. Foto: social media
Raluca Pastramă. Foto: social media

Psoriazisul este o afecțiune dermatologică întâlnită la numeroase persoane și poate avea perioade în care simptomele se accentuează sau se ameliorează. Raluca Pastramă a preferat să nu ascundă problema cu care se confruntă și a transformat dezvăluirea într-un mesaj prin care își încurajează comunitatea să privească astfel de situații cu mai multă deschidere.

Raluca Pastramă se confruntă cu psoriazisul 

Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a făcut haz de necaz și a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv, despre noul „partener” de drum cu care trebuie să se confrunte: „Eu și psoriazisul meu vă salutăm. Happy psoriazis. Vă pupăm!”

Astfel, Raluca a ales să vorbească despre problema sa fără dramatism, demonstrând că poate privi și această perioadă cu zâmbetul pe buze.

Raluca Pastramă. Foto: captură TikTok
Raluca Pastramă. Foto: captură TikTok

Alte vedete care se confruntă cu psoriazisul

Psoriazisul este o afecțiune cronică ce afectează numeroase persoane, iar simptomele pot varia de la o perioadă la alta. De-a lungul timpului, mai multe vedete din România au vorbit public despre lupta lor cu această boală și despre modul în care încearcă să o țină sub control. Printre acestea se numără Maria Avram, fostă concurentă la „Insula Iubirii”, care a povestit că se confruntă cu psoriazisul de mai mulți ani și că, după ce afecțiunea s-a agravat, a fost nevoită să urmeze tratamente și să își monitorizeze constant starea de sănătate.

Maria Avram. Foto: Arhiva Click!
Maria Avram. Foto: Arhiva Click!

„Este o boală autoimună de care nu te vindeci, dar într-adevăr ți se poate curăța scoama respectivă de pe piele. Poate să degenereze în altă formă, poți să faci artrită, diabet și multe alte boli autoimune. Eu fac analize din două în două săptămâni, analize de sânge. Iau medicamente foarte puternice. Tratament medicamentos și injectabil am început în urmă cu doi ani”, a povestit Maria Avram.

Andreea Bostănică: „Eu de mică am avut”

Andreea Bostănică. Foto: Arhiva Click!
Andreea Bostănică. Foto: Arhiva Click!

Și Andreea Bostănică a dezvăluit că se confruntă cu această afecțiune încă din copilărie. Influencerița a explicat că, pentru ea, expunerea la soare și apa sărată sunt importante în gestionarea simptomelor, motiv pentru care vacanțele în astfel de locuri au devenit o parte importantă din stilul său de viață.

„Eu de mică am avut și am în continuare o boală de piele. Se numește psoriazis. Îmi trebuie soare, apă sărată.”, a mărturisit Andreea Bostănică în podcastul Acasă la Măruță.

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