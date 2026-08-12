 Mihai Bobonete și Mihai Rait, de nerecunoscut. Cum arată actorii din „Las Fierbinți” cu mușchi de culturist
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Mihai Bobonete și Mihai Rait, de nerecunoscut. Cum arată actorii din „Las Fierbinți” cu mușchi de culturist

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Mihai Bobonete și-a uimit urmăritorii de pe rețelele sociale după ce a publicat o serie de imagini modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. În fotografiile devenite virale, comediantul și colegul său din „Las Fierbinți”, Mihai Rait, apar cu un fizic impecabil de culturiști. 

Mihai Bobonete și Mihai Rait, de nerecunoscut/ sursa Instagram
Mihai Bobonete și Mihai Rait, de nerecunoscut/ sursa Instagram

Sezonul estival s-a încheiat într-o notă extrem de amuzantă pentru fanii celebrului serial „Las Fierbinți”.

Mihai Bobonete a decis să marcheze finalul vacanței și revenirea la muncă într-un mod cu totul neașteptat.

Actorul a urcat pe Instagram mai multe imagini create cu ajutorul tehnologiei AI, în care el și bunul său prieten Mihai Rait sunt complet transformați, afișând pachete impresionante de mușchi și siluete de invidiat. Postarea spumoasă a fost însoțită și de o serie de vești excelente privind proiectele din toamnă.

Transformare spectaculoasă cu AI 

Glumind pe seama aventurilor din vacanță, unde spune că a explorat Italia și a navigat pe iahturi alături de Mihai Rait, Bobonete le-a arătat internauților noua lor versiune sculptată la sală.

Imaginiile cu cei doi actori în ipostaze de culturiști au adunat rapid zeci de mii de aprecieri și comentarii pline de umor din partea comunității online.

„Dorelos culturist” a spus un internaut în comentarii.

„Bobonete iar a lipsit la ziua de picioare..” spune altcineva.

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În spatele glumelor din mediul virtual se ascunde însă o perioadă extrem de plină. Cei doi îndrăgiți comedianți revin oficial pe platourile de filmare ale serialului „Las Fierbinți” pentru a lucra la noul sezon pregătit de Pro TV.

 „A fost o vară spectaculoasă, dar gata! Am fost cu fratele Mihai Rait în multe locuri. Am stat pe iahturi, am cucerit vârfuri înalte, am asimilat Italia și am scos caii noștri la concurs. Acum tragram de fiare și suntem gata de un nou început. De săptămâna viitoare filmăm un sezon nou din Las Fierbinți, apoi plecăm cu Metamorfoza în turneu național”,  este mesajul plin de umor a lui Bobonete.

Maraton de stand-up comedy în marile orașe și show nou la Sala Palatului

Pe lângă activitatea intensă de pe platourile de filmare, cei doi actori pornesc în a doua parte a turneului național de stand-up comedy „Metamorfoza”. Show-ul va ajunge în orașe precum Galați, Târgu Mureș, Botoșani, Suceava și Iași, biletele fiind deja disponibile pe platformele de ticketing.

Proiectul actual va fi tras pe dreapta la finalul toamnei pentru a face loc unei noi producții de comedie, a cărei premieră oficială este programată pe 29 noiembrie la Sala Palatului din București.

Soția lui Mihai Bobonete este stâlpul său de sprijin

Mihai Bobonete nu se sfiește să recunoască faptul că în spatele succesului său și al schimbărilor prin care a trecut de-a lungul timpului se află și Cătălina Bobonete, soția sa.

Actorul are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei de viață, căreia îi atribuie un rol important în parcursul său personal și profesional.

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