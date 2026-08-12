 Clipe dramatice pentru Roxana Blagu! A ajuns cu copilul de urgență la spital
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Clipe dramatice pentru Roxana Blagu! A ajuns cu copilul de urgență la spital

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Roxana Blagu a ajuns, zilele acestea, la spital cu băiețelul ei, Sasha, în vârstă de 6 anișori. Fosta solistă de la Tridebt s-a internat și ea împreună cu copilul. Ce s-a întâmplat? 

Roxana Blagu și fiul ei, Sasha, au fost internați în spital foto: Instagram
1/6
Roxana Blagu și fiul ei, Sasha, au fost internați în spital foto: Instagram

Roxana Blagu a trăit momente de panică zilele trecute când băiețelul ei, Sasha, născut pe 1 iulie 2020, în plină pandemie de coronavirus, i s-a făcut brusc foarte rău. Copilul a acuzat dureri atroce de burtă și a început să verse. Speriată, Roxana l-a luat pe Sasha și a ajuns cu el de urgență la spital

Roxana Blagu, internată cu copilul în spital

Ajunși în unitatea spitalicească, medicii    i-au făcut băiețelului analizele și au decis să-l interneze. Roxana este foarte atașată de micuțul ei, Sasha, așa că s-a internat  împreună cu el pentru a-l veghea zi și noapte. 

Iată ce a povestit vedeta: 

„În weekend, pe Sasha l-a durut burtica foarte tare, a dormit mult și a avut și un episod în care a vărsat. Dimineața s-a trezit și parcă  nu era el, așa că ne-am dus de urgență la spital unde a făcut ecografie. 

Medicii mi-au spus că are adenită mezenterică după ce i-au făcut toate analizele de sânge. Sărăcuții a stat mai mult pe perfuzii pentru hidratare.

Aveți grijă că umblă o viroză cu dureri abdominale, stări de greață, la început e cu durere în gât, somn mult și transpirații. E foarte important să îi hidratați bine pe copii cu seruri, apă  minerală etc. 

 Am fost tare panicată, mă rugam doar să fie bine și să îl văd repede pus pe picioare. Și Sasha a fost speriat la început când s-a văzut la spital, dar i-am spus că noi doi suntem plecați într-o mini vacanță în care el trebuie să își încarce bateriile ca la toate jucăriile lui. Până la urmă el a dormit bine, în schimb eu doar am moțăit cu grijă la el, să nu cadă din pat, să nu tragă de perfuzie, să îl verific ca e ok”, ne-a spus vedeta. 

Roxana și băiețelul ei au ajuns azi cu bine acasă, ei fiind eliberați din spital. 

„Mă bucur că Sasha e bine acum, suntem acasă și sper să se recupereze repede”, a mai spus vedeta. 

Roxana și avocatul Andrei Badiu au devenit părinții unui băiețel, pe nume Sasha, care s-a născut pe 1 iulie 2020, în plină pandemie de coronavirus. Avocatul mai are și el o fetiță din primul mariaj, pe nume Maria, rezultată din mariajul cu fosta știristă de la B1 TV, Oana Frigescu. 

Roxana ne-a mai povestit că e nedezlipită de fiul ei. 

„Sasha chiar dacă a crescut, tot nu se dezlipește de mine. Recunosc că l-am răsfățat, e băiatul mamei. E, pur și simplu, lipit de mine tot timpul și e și un copil destul de agitat. Dar încerc să-i fac față cat pot de bine, chiar dacă uneori eu obosesc mai tare ca el, și se întâmplă să adorm înaintea lui seara. 

 Când plec eu de acasă, stă cu tati sau cu bona. Avem o bonă filipineză de aproximativ 5 ani de zile, care a devenit parte din familia noastră. A fost și bona fetiței mele și am făcut tot posibilul s-o readucem în țară după 10 ani”, a mai declarat Roxana Blagu, pentru Click!

Nu mai vrea alt copil

Fosta solistă de la trupa Trident nu se mai gândește să mai devină din nou mămică în curând. 

 „Eu și soțul suntem bine! Să sperăm că nu-l apucă vreo criză de asta a vârstei mijlocii, cum am mai văzut. Adevărul e că nu știi ce te mai apucă după o vârstă! Viața bate filmul uneori. 

A fost o perioadă când mi-am dorit mai mulți copii, dar acum o spun cu mâna pe inimă că nu mai vreau! Îmi ajunge Sasha, e suficient. Îmi ocupă tot timpul liber și ne bucurăm cu toții cât putem de el. Bunicii, rudele, toată lumea îl răsfăță! Sper să nu fie prea răsfățat, dar și el e lipit de mine. Când mă vede, pălește orice în jur. E topit după mine ”, a mai spus Roxana, pentru Click!

Roxana Blagu a făcut parte din trupa Trident, împreună cu Andreia Sibechi și Loredana Poghircă.

 Formația de trei fete  a făcut furori între anii 2004-2006, perioadă în care a susținut peste 300 de concerte și a lansat un singur album. Chiar dacă mai păstrează legătura și azi, cele trei fete nu s-au gândit să mai revină în muzică.

Ghid de cumpărături

emily jpg
FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară Vedete românești
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
Șefa TVR recunoaște greșeala de la cursa lui David Popovici: „Un coleg a întrerupt emisia”. Ce s-a decis pentru marea finală de la 100 metri. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie as.ro
image
Salariul cu care erai considerat „bine plătit” în România acum 10 ani. Cât ar trebui să câștigi astăzi pentru același nivel de trai playtech.ro
image
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru
#Exclusiv Click!
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru. Cum a fost în vacanța de familie Vedete românești
Mircea Radu, foto Instagram jpg
FotoMircea Radu, vizită la Casa Ceaușescu alături de copii. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un tur Vedete românești
image png
Alina Pușcău a început tratamentul pentru cancer. Primele simptome au apărut deja: „Am slăbit 10 kilograme” Vedete românești
FotoJet (40) jpg
Cum s-a lăsat fotografiată Rihanna alături de cei trei copii ai săi. Artista i-a dus în locul în care a copilărit Vedete internaționale
Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia
#Exclusiv Click!
Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia. „Era speriată, însă, din fericire, se află în siguranță” Vedete românești
andreea balan jpg
Secretul feminității Andreei Bălan. Cum reușește artista să se simtă bine în pielea ei Vedete românești
FotoJet (39) jpg
Mihai Bobonete și Mihai Rait, de nerecunoscut. Cum arată actorii din „Las Fierbinți” cu mușchi de culturist Vedete românești
image png
Afecțiunea cu care se confruntă fosta soție a lui Pepe. Raluca Pastramă a spus despre ce este vorba Vedete românești
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net