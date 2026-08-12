Clipe dramatice pentru Roxana Blagu! A ajuns cu copilul de urgență la spital

Roxana Blagu a ajuns, zilele acestea, la spital cu băiețelul ei, Sasha, în vârstă de 6 anișori. Fosta solistă de la Tridebt s-a internat și ea împreună cu copilul. Ce s-a întâmplat?



1/6 Roxana Blagu și fiul ei, Sasha, au fost internați în spital foto: Instagram

Roxana Blagu a trăit momente de panică zilele trecute când băiețelul ei, Sasha, născut pe 1 iulie 2020, în plină pandemie de coronavirus, i s-a făcut brusc foarte rău. Copilul a acuzat dureri atroce de burtă și a început să verse. Speriată, Roxana l-a luat pe Sasha și a ajuns cu el de urgență la spital.

Roxana Blagu, internată cu copilul în spital

Ajunși în unitatea spitalicească, medicii i-au făcut băiețelului analizele și au decis să-l interneze. Roxana este foarte atașată de micuțul ei, Sasha, așa că s-a internat împreună cu el pentru a-l veghea zi și noapte.

Iată ce a povestit vedeta:

„În weekend, pe Sasha l-a durut burtica foarte tare, a dormit mult și a avut și un episod în care a vărsat. Dimineața s-a trezit și parcă nu era el, așa că ne-am dus de urgență la spital unde a făcut ecografie.

Medicii mi-au spus că are adenită mezenterică după ce i-au făcut toate analizele de sânge. Sărăcuții a stat mai mult pe perfuzii pentru hidratare.

Aveți grijă că umblă o viroză cu dureri abdominale, stări de greață, la început e cu durere în gât, somn mult și transpirații. E foarte important să îi hidratați bine pe copii cu seruri, apă minerală etc.

Am fost tare panicată, mă rugam doar să fie bine și să îl văd repede pus pe picioare. Și Sasha a fost speriat la început când s-a văzut la spital, dar i-am spus că noi doi suntem plecați într-o mini vacanță în care el trebuie să își încarce bateriile ca la toate jucăriile lui. Până la urmă el a dormit bine, în schimb eu doar am moțăit cu grijă la el, să nu cadă din pat, să nu tragă de perfuzie, să îl verific ca e ok”, ne-a spus vedeta.

Roxana și băiețelul ei au ajuns azi cu bine acasă, ei fiind eliberați din spital.

„Mă bucur că Sasha e bine acum, suntem acasă și sper să se recupereze repede”, a mai spus vedeta.

Roxana și avocatul Andrei Badiu au devenit părinții unui băiețel, pe nume Sasha, care s-a născut pe 1 iulie 2020, în plină pandemie de coronavirus. Avocatul mai are și el o fetiță din primul mariaj, pe nume Maria, rezultată din mariajul cu fosta știristă de la B1 TV, Oana Frigescu.

Roxana ne-a mai povestit că e nedezlipită de fiul ei.

„Sasha chiar dacă a crescut, tot nu se dezlipește de mine. Recunosc că l-am răsfățat, e băiatul mamei. E, pur și simplu, lipit de mine tot timpul și e și un copil destul de agitat. Dar încerc să-i fac față cat pot de bine, chiar dacă uneori eu obosesc mai tare ca el, și se întâmplă să adorm înaintea lui seara.

Când plec eu de acasă, stă cu tati sau cu bona. Avem o bonă filipineză de aproximativ 5 ani de zile, care a devenit parte din familia noastră. A fost și bona fetiței mele și am făcut tot posibilul s-o readucem în țară după 10 ani”, a mai declarat Roxana Blagu, pentru Click!

Nu mai vrea alt copil

Fosta solistă de la trupa Trident nu se mai gândește să mai devină din nou mămică în curând.

„Eu și soțul suntem bine! Să sperăm că nu-l apucă vreo criză de asta a vârstei mijlocii, cum am mai văzut. Adevărul e că nu știi ce te mai apucă după o vârstă! Viața bate filmul uneori.

A fost o perioadă când mi-am dorit mai mulți copii, dar acum o spun cu mâna pe inimă că nu mai vreau! Îmi ajunge Sasha, e suficient. Îmi ocupă tot timpul liber și ne bucurăm cu toții cât putem de el. Bunicii, rudele, toată lumea îl răsfăță! Sper să nu fie prea răsfățat, dar și el e lipit de mine. Când mă vede, pălește orice în jur. E topit după mine ”, a mai spus Roxana, pentru Click!

Roxana Blagu a făcut parte din trupa Trident, împreună cu Andreia Sibechi și Loredana Poghircă.

Formația de trei fete a făcut furori între anii 2004-2006, perioadă în care a susținut peste 300 de concerte și a lansat un singur album. Chiar dacă mai păstrează legătura și azi, cele trei fete nu s-au gândit să mai revină în muzică.