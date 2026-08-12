 Alina Pușcău a început tratamentul pentru cancer. Primele simptome au apărut deja: „Am slăbit 10 kilograme”
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Alina Pușcău a început tratamentul pentru cancer. Primele simptome au apărut deja: „Am slăbit 10 kilograme”

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Alina Pușcău trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. Vedeta a început deja tratamentul și, deși organismul a început să resimtă efectele acestuia, încearcă să rămână optimistă și să privească înainte. Recent, aceasta a vorbit cu emoție despre starea sa și le-a mulțumit tuturor celor care s-au rugat pentru ea.

Alina Pușcău. Foto: social media
Alina Pușcău. Foto: social media

Cum se simte Alina Pușcău de când a început tratamentul pentru cancer

Fosta concurentă de la „Asia Express” a dezvăluit că a început să resimtă primele efecte ale tratamentului. Substanța administrată local îi provoacă stări de rău și o oboseală accentuată, motiv pentru care doarme mai mult și spune că abia se mai poate ține pe picioare. În plus, Alina Pușcău a mărturisit că a pierdut deja 10 kilograme de la începerea acestei perioade dificile.

„Bună! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele pe care le-am primit. Vă mulțumesc din suflet, nu mă așteptam să fiu atât de iubită în continuare. Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am foarte multe... Am început acum să am simptome, să-mi fie rău, să dorm foarte mult (...) Pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (...) Parcă le simt în corpul meu, parcă simt că lucrează la fiecare tumoră, că încearcă să o micșoreze.”

Alina Pușcău a slăbit deja 10 kilograme 

Vedeta urmează să ajungă din nou la medic joi, 13 august, pentru a afla cum răspunde organismul la tratamentul administrat. Până atunci, spune că perioada este una extrem de solicitantă, însă sprijinul primit din partea oamenilor îi oferă putere să continue lupta. Alina a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături prin mesaje și rugăciuni și speră ca tratamentul să dea rezultatele așteptate.

„Am vorbit ieri cu doctorul și a spus că încearcă să-mi salveze viața și a spus că toată lumea se roagă pentru mine, iar eu i-am spus că o țară întreagă se roagă pentru mine (...) Joi o să mă văd cu doctorul, să vedem cum merge tratamentul, dar continui până pe 18 septembrie, să vedem cum reacționează corpul. Dar sunt foarte slăbită, de-abia mă țin pe picioare, am slăbit 10 kilograme”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

„Am auzit că multă lume s-a dus la Sfântul Nectarie”

Vedeta a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au transmis mesaje de încurajare și s-au rugat pentru sănătatea ei. Alina Pușcău s-a declarat impresionată de numărul mare de oameni care au mers la biserică și au trecut-o în acatiste, spunând că inclusiv mama sa a făcut un gest important în această perioadă.

„Am auzit că multă lume s-a dus la Sfântul Nectarie, s-a rugat pentru mine și s-au scris acatiste. Preotul a aflat de mine și i-a spus prietenului meu că a venit foarte multă lume să facă lucrul acesta (...) M-am uitat și eu la Poftiți la noi, la emisiune. Eram așa de fericită acolo și nu știam ce o să mă aștepte (...) Chiar astăzi, mama s-a dus să se spovedească și să se împărtășească, nu a făcut-o niciodată, decât atunci când s-a căsătorit”, a mai spus Alina Pușcău.

Alina Pușcău: „Am o boală foarte gravă la sân, la axilă”

Vestea că Alina Pușcău a fost diagnosticată cu cancer a venit ca un șoc pentru familie, apropiați, dar și pentru cei care o urmăresc. Vizibil afectată de situația prin care trece, vedeta a mărturisit că are nevoie de rugăciunile oamenilor și că sprijinul lor în această perioadă este extrem de important pentru ea.

Atunci când a făcut public diagnosticul, Alina Pușcău a dezvăluit că urmează să înceapă tratamentul într-o clinică din cadrul UCLA. Vedeta a explicat că medicii de acolo fac tot posibilul pentru a-i oferi cele mai bune șanse în lupta cu boala și pentru a o ajuta să treacă peste această perioadă dificilă.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. Vreau să vă rugați pentru mine, să vă duceți la biserică. Atât îmi doresc de la voi”, a transmis Alina Pușcău, într-un videoclip publicat pe Instagram, la secțiunea InstaStory.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a scris vedeta.

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